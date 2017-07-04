«Прокладка» виграла у рідної фірми «порошенківця» 40 мільйонів ОГХК на вживані самоскиди

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 30 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Імекс Мінералс» вживаних вантажних автомобілів на 39,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять вісім уживаних кар’єрних самоскидів БелАЗ-7547 не раніше 2007 року випуску по 4,95 млн грн.

Нещодавно комбінат замовив іншому постачальнику самоскиди БелАЗ-75473 не раніше 2011 р. в. із системою пожежогасіння та кондиціонером по 8,62 млн грн.

Як і тоді, ніяких сертифікатів чи інших документів на техніку надавати не вимагалось, тому точний рік випуску, стан і пробіг невідомі. Товар оплатять протягом півроку після поставки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 40,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Етар», чия ціна дорівнювала очікуваній сумі. Причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Власником столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом. Із травня нею керує криворожець Віталій Кравченко.

За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.

Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 801,92 млн грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

Фірма «Етар» із Дніпропетровської області не отримувала держпідрядів, але тричі була єдиним суперником нинішнього переможця на тендерах комбінату щодо оренди і послуг вантажівок. Зараз її засновником є криворожець Анатолій Федорчук, а директором – Олександр Калугін. Федорчук також володіє київським ТОВ «Стандартоптторг» та є бенефіціаром криворізького ОК «Житлово-будівельний кооператив «Восток-39».

Однак принаймні до 2014 року «Етар» належав Олександру Пасічнику, нинішньому депутату Криворізької міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Згодом, за даними декларації за 2016 рік, він перейшов на посаду економіста цієї фірми.

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