Менеджери Коломойського-Боголюбова злили 3,2 мільярди з «Приватбанку» через фірму, що вісім років була в стані припинення

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04 Липня 2017

Один з найбільших кредитів у розмірі 3,2 млрд грн. напередодні переходу «Приватбанку» у державну власність отримало дніпровське ТОВ «Новафарм», яке з 2008 року знаходиться у стані припинення діяльності.

3 липня стало відомо, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов’язаних з Приватбанком. Готуються підозри, арештовується майно та допитуються працівники Національного банку.

Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, по одному з епізодів проходить кредитний договір «Новафарма», укладений 16 грудня – за п’ять днів до того, як акціонери «Приватбанку» віддали його державі.

Ця фірма існує з 2001 року. За даними ЄДРЮО, з грудня 2008 року вона знаходиться в стані припинення діяльності (див. скрін).

Компанія зі статутним капіталом 11 800 гривень прописана Дніпрі, засновником вказаний Дмитро Костенко, голова комісії з припинення – Андрій Гуцайлюк.

Керівником «Новафарму» є Дмитро Охримчук. У якості підприємця він виграв низку тендерів регіональних лікарень на поставку медичного устаткування на суму близько 1 млн грн. Також державні тендери виграє інші фірма Охримчука ТОВ «Сінергус».

По цьому епізоду з «Новафармою» також проходить компанія «Claresholm marketing Ltd» – віргінський офшор, на який через «Укрнафту» проводили експорт карбаміду на мільярдні суми.

15 грудня 2016 року до «Приватбанку» надійшло повідомлення НБУ про те, що «Claresholm marketing LTD» визнано пов’язаною з банком особою. Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов’язаними особами, менеджери банку відразу уклали з офшоркою кредитні договори на суму $389 млн доларів, 60 млн євро і відобразили заборгованість в балансі банку.

Нагадаємо, 21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Протягом червня 2017 року Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

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