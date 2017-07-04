Дубневичі банкрутять державний завод високими цінами на власні анкери

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04 Липня 2017

Суд зобов’язав ПАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» виплатити ТОВ «Корпорація КРТ» заборгованість у розмірі 2,12 млн грн за поставлені заводу анкери АЗ-2, що використовуються для виробництва пружних колійних скріплень КПП-5. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення Господарського суду Вінницької області від 15 червня.

Власне заборгованість за 30 тис. анкерів від «Корпорації КРТ» становить 1,9 млн грн, а решта суму – пеня та інфляційні нарахування.

З матеріалів судової справи стало відомо, що представники ПАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» звертались з проханням до ТОВ «Корпорація КРТ» про розтермінування заборгованості та встановлення на їх розсуд погашення заборгованості. Представники заводу також пропонували укласти мирову угоду, проте відповіді так і не отримали.

Звернення заводу було зумовлено неможливістю негайно виконати свої зобов’язання, погашення заборгованості, в зв’язку із тяжким фінансовим станом. У матеріалах судового рішення юристи заводу пояснюють важкий фінансовий стан саме політикою «Корпорації КРТ».

Справа в тому,  «Гніванський завод СЗБ» протягом 2014 року виробляв кріплення для залізниці, використовуючи анкер АЗ-1 виробництва ТОВ «АТ Механіка», який є дешевшим аналогом анкеру АЗ-2. Використання дешевших деталей дозволяло заводу бути рентабельним.

Проте після рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 жовтня 2014 року, яким було скасовано погодження технічних умов для анкеру від «АТ Механіка», замовник заводу, а це ПАТ «Українська залізниця», почав надавати рознарядки, в яких чітко прописував, що виготовляти шпали потрібно виключно з анкером виробництва ТОВ «Корпорація КРТ». Ці анкери є дорожчими, що суттєво позначилось на рентабельності заводу.

Відмовитись від виконання замовлень «Укрзалізниці» гніванський завод не може, оскільки є стратегічним об’єктом, який входить в єдиний виробничо-технічний комплекс «Укрзалізниці».

Юристи заводу в судовому засідання наголосили, що підприємство фактично зобов’язали заключати договори з ТОВ «Корпорація КРТ» на невигідних умовах. При  цьому юристи стверджують, що власники «Корпорації КРТ» чітко знали, що при виключенні з ринку єдиного конкурента, шляхом скасування погодження технічних умов на його продукцію (йдеться про «АТ Механіка»), «Гніванський заводу СЗБ» стане повністю залежним від їх поставок та буде змушений укладати договори на поставку анкерів за будь-якими умовами та цінами через відсутність альтернативи.

Юристи заводу намагались через суд визначити угоду з «Корпорацією КРТ» недійсною, оскільки, на їх думку, у справі чітко видно ознаки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини та на вкрай невигідних умовах. Вони також говорили про те, що підприємство є «стратегічним об’єктом держави з істотною кредиторською заборгованістю здатною призвести до банкрутства товариства в будь-який момент».

Суд не взяв до уваги аргументи юристів заводу і вирішив, що вимога про сплату боргу є правомірною та обґрунтованою і підлягає задоволенню, оскільки, відповідає умовам чинного законодавства України та умовам договору.

ТОВ «Корпорація КРТ» через АПП «Львівське» належить народним депутатам від БПП Богдану та Ярославу Дубневичам.

Суд прийняв рішення 15 червня, через два дні після призначення керівником ПАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» Ігоря Онищенка, колишнього керівника «Київського заводу залізобетонних конструкції Південно-Західної залізниці». До нього з 2014 року гніванським заводом у статусі виконуючого обов’язки керував Василь Гур’янов.

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