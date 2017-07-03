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«Труханівці» взяли 162 мільйони за таємний ремонт траси через недоліки паперів на чверть дешевшої фірми

03 Липня 2017

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 27 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв за 162,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня трасу відремонтують на ділянці км 202+570 – км 219+660 загальною довжиною 17 км. Таким чином, ремонт коштує в середньому 9,50 млн грн. за кілометр.

Виконають земляні роботи, укріплять узбіччя, влаштують дренаж і дорожній одяг, встановлять огородження, знаки і напрямні стовпчики, нанесуть розмітку. Гарантійний строк становить шість років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Переможець надав договори на послуги будівельної техніки і лабораторії з ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», на перевезення з ТОВ «Автотранслайн» та на послуги розмічальною технікою з ТОВ «Матрікс-ВП-3».

На заробітну плату піде 385 тис грн., тобто чверть відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,06% – 93 тис грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 163,48 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом із нижчою на чверть ціною було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час торгів. Його відхилили через відсутність розрахунку вартості експлуатації машин і механізмів та протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів, а також недоліки кошторисів.

Дві інші фірми не допустили до аукціону.

ТОВ «ПБС» приніс незавершений аналогічний договір, незаповнений проект договору та довідку про обладнання і матеріально-технічну базу без даних про те, хто обслуговує залучені машини та механізми та чиї працівники задіяні при їхній експлуатації.

МКП «Праця» надала банківську гарантію без назви банка бенефіціара та аналогічний договір, за яким не виконувався холодний ресайклінг.

Допущення ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» та азербайджанської фірми «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» було скасоване відповідно до рішень АМКУ за взаємними скаргами. Перша фірма не надала договір із банком про надання гарантії, а друга – акту приймання-передачі одного з механізмів та підтвердження виконання аналогічного договору саме за технологією холодного ресайклінгу машиною ресайклер.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

«БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

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