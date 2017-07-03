Суд арештував Постного із заставою у 50 мільйонів

Галицький райсуд м. Львова обрав для Валерія Постного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 вересня включно із альтернативою у вигляді застави 50 млн грн. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей. Львів» із зали суду.

Постного арештовано у справі про розтрату газового конденсату шляхом продажу його по заниженій ціні в інтересах «своїх» фірм. За даними слідства, схема реалізовувалася у змові зі службовими особами «Полтавагазвидобування».

Адвокат Постного вважає підозру йому необґрунтованою. Сам Постний і його адвокат переконували, що не збираються переховуватися від слідства.

Нагадаємо, Постний є одним з основних фігурантів «газової справи Онищенка». Досудовим розслідуванням встановлено розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб.

30 травня цього року до Солом’янського райсуду м.Києва було спрямовано справу стосовно восьми учасників «газової справи», в тому числі Постного. Він перебував під арештом у цій справі. 15 червня, коли закінчувався строк його утримання в СІЗО, адвокати затягнули розгляд і суд не зміг розглянути питання стосовно продовження запобіжного заходу для Постного.

Тоді опівночі детективи НАБУ затримали Постного після виходу із СІЗО у новій справі про розкрадання газового конденсату. Наступного дня, 16 червня, Солом’янський суд таки розглянув клопотання прокурорів і арештував Постного у «газовій справі», а не по новій справі по газовому конденсату, із заставою у 10 млн грн, які були внесені за нього наприкінці минулого тижня.

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