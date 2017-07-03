Новачки-дилери одного виробника розіграли 102 мільйони «Селидіввугілля» на конвеєри

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
03 Липня 2017
ДП «Селидіввугілля» 29 червня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Контест Сістем» про закупівлю конвеєрів на загальну суму 101,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До квітня 2018 року на ВП «Шахта «Україна» автотранспортом поставлять шість конвеєрів, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Згідно дилерських договорів, виробниками є ТОВ «Красноармійський завод «Промислового обладнання» («КЗПО») і ТОВ «Компанія «Профіт Інвест».
Зокрема конвеєр СП-250 довжиною 100 м невідомої комплектації замовили за 7,77 млн грн. У січні ПАТ «Лисичанськвугілля» придбало такий конвеєр довжиною 130 м за 6,40 млн грн.
Передбачено аванс у розмірі 70%, решту виплатять протягом місяця після поставки.
Сума угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 101,74 млн грн.
Єдиним конкурентом із вищими на відсоток цінами було ТОВ «ПКФ Точмаш» із товаром того ж «Профіт Інвест», причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. Обидва учасники раніше не перемагали на торгах.
Засновником і директором «Контест Сістем» є киянка Ірина Руських. Створена у кінці 2016 року столична фірма займається переважно неспеціалізованою оптовою торгівлею.
Руських також володіє ТОВ «Бізнес-Модус Груп». Крім того, особа з такими ПІБ керувала ТОВ «Мемфіс Компані», ТОВ «Вектор Трейд Лтд» і ТОВ «Таскомстар».
Суперник «ПКФ Точмаш» зареєстрований у серпні 2016 року за адресою масової реєстрації у Софіївській Борщагівці – вулиця Садова, будинок 16-Б, офіс 5. Засновниками фірми зі статутним капіталом 1 тис грн. є донеччани Дмитро Козловський і Роман Іваненко. Частка останнього донедавна належала Олександру Пахаленку.
Олександр Пахаленко володіє ТОВ «Промспецвиробництво» з Вікторією Пахаленко та згаданим виробником «Профіт Інвест» з Євгеном Верещаком.
Козловський володіє донецьким СК «Перемога+» з Аллою Жук та Оленою Мельниковою.
Завод «КЗПО» з Покровська (Красноармійськ) Донецької області належить Віктору Кисельову, Сергію Нестерцову і Миколі Єрьоменку.
|Найменування товару
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. з ПДВ
|Конвеєр СП26У l=250 м з навісним обладнанням під комбайн УКД-200-250 та комплекс 1КД-90, з базовим ЗІП
|1
|35 800 000
|Стрічковий конвеєр 2ЛТ1000 l=600 м зі стрічкою, з УВПК-Б1 (1 к-т), апаратурою АУК-1М (1 од.), датчиками КТВ (12 од.), з трубопроводом діаметром 159 мм (600 м), БС з’єднаннями (100 од.), пожежними кранами (12 од.), з сигналізацією СЗВ
|1
|16 480 000
|Конвеєр 1ЛТП-80 l=600 м зі стрічкою, з УВПК-Б1 (1 к-т), апаратурою АУК-1М (1 од.), датчиками КТВ (12 од.), з трубопроводом діаметром 159 мм (600 м), БС з’єднаннями (100 од.), пожежними кранами (12 од.), з сигналізацією СЗВ
|3
|13 850 000
|Конвеєр СП-250 l=100 м
|1
|7 770 000
Tеги | Вугілля, Обладнання