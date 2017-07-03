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Група Адамовського хоче від залізниці підняття цін на оливи на 10%, відмовляючи залізниці у здешевленні дизеля

03 Липня 2017

ТОВ «Август пром» подало до суду позов проти філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» з вимогою підвищити на 10% закупочні ціни на оливи. Господарський суд Дніпропетровської області призначив засідання по справі 904/6842/17 на 12 липня.

Фірма хоче аби суд визнав укладеною додаткову угоду з ЦЗВ, у якій ціни на оливи будуть підняті на 10% по відношенню до тих, що були зафіксовані в основній угоді від 24 березня.

У березні «Август пром» виграло чотири тендери ЦЗВ на поставку олив та мастил і уклало низку угод на загальну суму 242,39 млн грн. По одній з цих угод ціною 157,74 млн грн. і подано позов.

Поставка в рамках цієї угоди на початок травня вже була виконана майже на 40%. Після цього фірма отримала довідку «Держзовнішінформа» про зміни цін на ринку, які виникли, зокрема, внаслідок дефіциту базових олив.

ЦЗВ відмовило у збільшенні ціни, відтак «Август пром» вирішив, що він «позбавляється того, на що розраховував при укладенні договору», а тому звернувся до суду.

Нагадаємо, фірма «Август пром» зареєстрована в одному приміщенні у місті Кам’янське з ТОВ «Трейд коммодіті» – основним постачальником дизельного палива «Укрзалізниці». Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

Саме у травні-червні «Укрзалізниця» вимагала від «Трейд коммодіті» знизити тендерні ціни на дизпаливо. Залізничники також отримали довідки «Держзовнішінформу» про суттєве зменшення ринкових цін палива через різке здешевлення нафти у світі. Однак «Трейд коммодіті» відмовило залізниці, продовживши постачати його по 22 287 грн/т, хоча сама фірма у ці дні продає дизель на ринку дешевше від 21 тис грн./т.

При цьому залізниця не може відмовитись повністю від поставок «Трейд коммодіті», оскільки не має достатніх запасів палива. І у замороженому стані знаходиться контракт з «ОККО-бізнес контракт» на поставку палива по 19 788 грн/т, оскільки в ньому з бюрократичних причин не було враховано підвищення державою акцизу піж час проведення торгів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вимагає від переможців тендерів банківських гарантій виконання договірних зобов’язань у розмірі 5% від суми угоди. Фірми «Трейд коммодіті», «Август пром» та ще один учасник цієї групи ТОВ «Газтрейд» завжди користуються гарантіями від банку «Південний».

«Трейд коммодіті» на початку 2016 року оформило великий кредит в банку «Південний» на загальну суму понад чверть мільярда гривень. В цьому ж банку кредитується і Грановський, який офіційно спростовує свою причетність до трейдера.

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