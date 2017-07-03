«Енергоатом» викинув італо-росіян через санкції і дав 141 мільйон на обладнання угорцям «Росатома»

ДП «НАЕК «Енергоатом» 27 червня за результатами тендеру замовило компанії «EVIG Mérnök-Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság» (Угорщина) обладнання для Хмельницької АЕС на 4,05 млн євро, або 141,38 млн грн. з ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із 2 жовтня по 30 листопада поставлять комплект устаткування для модернізації машини перевантажувальної МПС-1000 для енергоблоку №1 (перелік із цінами у таблиці нижче).

Виробником є «Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft» (Угорщина) – дочірня компанія «Атоменергомашу» російського держконцерну «Росатом».

Субпідрядник ТОВ «Атоммонтажсервіс» укладе кабелі та виконає електромонтажні роботи, а ПрАТ «Завод Елокс» – поставить, замінить і підключить герметичне введення для проводів.

Протягом двох місяців після поставки замовник оплатить 3,00 млн євро (близько 74%), а решту – до 31 березня 2018 року.

Ціна угоди на три відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 145,36 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом із вищою на відсоток ціною було ТОВ «Норма Плюс», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Натомість фірму «Diakont s.r.l.» (Італія) не допустили до торгів, бо її власник Михайло Федосовський є гендиректором ЗАТ «Діаконт» (Росія), яке знаходиться під санкціями. Вона пропонувала обладнання власного виробництва із залученням російського ТОВ «Комтех» до розробки проектно-кошторисної документації та софту і проектування, а ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» – до монтажу та пусконалагодження.

Угорська «EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft» реконструювала перевантажувальні машини блоків №1 і №2 Южно-Української АЕС (2002 р. і 2003 р. відповідно), блоку №4 Рівненської АЕС (2005 р.) та блоку №2 Запорізької АЕС (2005 р.). Вона має капітал 789 тис євро та 11 працівників.

Засновниками фірми «Норма Плюс» є Вікторія Жданенко і Петро Кулінічев. Батько останнього Костянтин Кулінічев у 2007 р. був заступником мера м. Кременчук Полтавської обл. Миколи Глухова.

Вікторія Жданенко володіє ТОВ «Грінландія-Україна» разом з Олександром Жданенком.

У 2008-2013 рр. «Норма плюс» виграла тендерів на 121,82 млн грн., а з грудня 2014 р. – на 417,17 млн грн. Усі – в «Укртрансгазі».

Довідково:

У 2008 році «Енергоатом» оголосив тендер на модернізацію машини перевантажувальної МПС-В-1000-У4.2 блоків №1-2 Хмельницької АЕС очікуваною вартістю 56,00 млн грн. Його відмінили, бо «здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам через настання непередбачуваних об’єктивних обставин».

У 2009 році атомники замовили виробнику «Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft» обладнання та роботи для реконструкції машини перевантажувальної МПС-В-1000-3.У4.2 для блоку №3 Рівненської АЕС за 2,50 млн євро без ПДВ.

№ п/п Найменування Кількість, комплект Вартість, грн. без ПДВ Мито (EUR.1) Вартість обладнання, грн. з ПДВ 1. Основне обладнання (вироби), комплектуючі вироби, включаючи ЗІП 1 1.1. Обладнання для модернізації механізму переміщення моста: 1 2 366 560,00 – 2 839 872,00 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмування; – кінцеві вимикачі; – ручний привід з датчиком включення привода; – дубльований блок енкодерів; – сейсмічні гальма (стопора) з кінцевими вимикачами; – комплект підшипників; – кабельна продукція. 1 1.2. Обладнання для модернізації механізму переміщення візка: 1 2 189 292,00 – 2 627 150,40 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмування; – кінцеві вимикачі; – ручний привід з датчиком включення привода; – дубльований блок енкодерів; – сейсмічні гальма (стопора) з кінцевими вимикачами; – комплект підшипників; – кабельна продукція. 1 1.3. Обладнання для модернізації механізму переміщення захвата ТВЗ: 1 11 079 376,00 – 13 295 251,20 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмування; – кінцеві вимикачі; – двоканальний тензодатчик; – ручний привід с датчиком включення привода; – дубльований блок енкодерів; – аварійні гальма; – аварійний тахометр; – датчик стану основного тросу; – модернізована перила секція робочої штанги, що забезпечує можливість роботи з ТВЗ А з патрубками термоконтролю; – трос корозійностійкий діаметром 20 мм, довжиною 30 м; – кабельна продукція. 1 1.4. Обладнання для модернізації механізму переміщення захвату кластера: 1 3 190 936,00 – 3 829 123,20 – чохол кластера з пристроєм, який запобігає випадання кластера і з можливістю його установки в будь-яку комірку БВ; – електродвигун; – редуктор, що забезпечує механічну синхронізацію при вертикальному переміщенні захвату ТВЗ і захват кластера; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмовування; – кінцеві вимикачі; – двоканальний тензодатчик; – ручний привід з датчиком включення приводу; – дубльований блок енкодерів; – модернізований захват кластера; – аварійне гальмо; – аварійний тахометр; – трос корозійностійкий діаметром 2,4 мм, довжиною 30 м; – кабельна продукція. 1 1.5. Обладнання для модернізації механізму фіксатора: 1 1 107 960,00 – 1 329 552,00 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмовування; – кіпцеві вимикачі; – ручний привід з датчиком включення приводу; – трос корозійностійкий діаметром 5,4 мм, довжиною 30 м; – кабельна продукція. 1 1.6. Обладнання для модернізації механізму підриву 1 1 551 144,00 – 1 861 372,80 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмовування; – кінцеві вимикачі; – дубльований блок енкодерів; – двоканальний тензодатчик; – ручний привід з датчиком включення приводу; – кабельна продукція. 1 1.7. Обладнання для модернізації механізму повороту робочої штанги: 1 983 920,00 – 1 180 704,00 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмовування; – кінцеві вимикачі; – дубльований блок енкодерів; – ручний привід з датчиком включення приводу; – кабельна продукція. 1.8. Обладнання для модернізації механізму переміщення ТВ-штанги: 1 5 180 700,00 – 6 216 840,00 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмовування; – кінцеві вимикачі; – ручний привід з датчиком включення приводу; – дубльований блок енкодерів; – аварійне гальмо; – аварійний тахометр; – кабельна продукція. 1 1.9. Обладнання для модернізації механізму повороту ТВ-штанги: 1 889 672,00 – 1 067 606,40 – електродвигун; – редуктор; – гальмівний пристрій з можливістю ручного розгальмовування; – кінцеві вимикачі; – ручний привід з датчиком включення приводу; – дубльований блок енкодерів; – аварійне гальмо; – аварійний тахометр; – кабельна продукція. 1 2. Спеціальний інструмент і допоміжне обладнання 1 2.1. Пристрій для автоматичного контролю повисотного положення головок ТВЗ в реакторі. Робоча штанга повинна бути доопрацьована або замінена з урахуванням нижченаведеного: – доробка конструкції робочої штанги для забезпечення заміни основного троса з майданчика візка; – установка пристрою фіксації середньої секції РШ для забезпечення візуального зовнішнього огляду видимих бічних поверхонь ТВЗ. 1 4 210 164,00 – 5 052 196,80 2.2. Обладнання для заміни СУМП 1 16 141 328,00 – 19 369 593,60 – пульт управління з одним робочим місцем контролюючого фізика і двома робочими місцями оператора ТТО; – шафи управління приводами; – шафи вимірювальних і управляючих систем; – система діагностики і архівації; – ноутбук з необхідними технічними засобами для проведення перепрограмування елементів па мікропроцесорній базі; – пост друкування документації (БФП); – випробувальний комплекс, призначений для випробування первинного і вторинного електрообладнання при введенні його в роботу і в процесі експлуатації (максимальний струм не менше 800 А, вихідна напруга – не менше 500 В з можливістю регулювання струму, частоти, фази (кута); – ЗІП до системи управління. 1 2.3. Система для візуального огляду ТВЗ, відповідно до вимог п. 5.2.11 даного ТЗ, включаючи комплект ЗІП у відповідності з першим маркером п.п.5.2.11.17. 1 + ЗІП 5 040 000,00 5 292 000,00 6 350 400,00 2.4. Комплект обладнання для навчання персоналу Замовника в НТЦ у складі: – персональний комп’ютер; – пост друкування документації (БФП). 1 70 896,00 – 85 075,20 2.5. Система для візуального контролю зони руху МП, згідно п. 5.2.12 цього ТЗ, включаючи комплект ЗІП відповідно до першого маркера п. п. 5.2.12.18. 1 + ЗІП 4 480 000,00 4 704 000,00 5 644 800,00 2.6. Комплект кабельної продукції (точний перелік буде вказано в контракті) 1 1 484 000,00 1 535 940,00 1 843 128,00 2.7. Комплект ЗІП до механічної, електричної частини і СУМП не менше однієї одиниці кожного типу найменування (точний перелік визначає Постачальник за погодженням із Замовником) 1 4 016 936,00 – 4 820 323,20 2.8. Комплект засобів вимірювальної техніки (шаблони для калібрування ЗВТ і ВК і допоміжних ЗВТ), необхідний для проведення періодичного калібрування вимірювальних каналів (згідно з Додатком 1) 1 725 480,00 – 870 576,00 3. Витратні матеріали 1 3.1. Комплекти обладнання для модернізації механізму переміщення моста, механізму переміщення візка, механізму приводу підйому РШ, механізму переміщення захвату ТВЗ, захвату кластера і переміщення фіксатора, механізму переміщення підриву, механізму повороту робочої штанги, механізму переміщення ТВ-штанги, механізму повороту ТВ-штанги по 1 на кожне найменування продукції 141 820,00 – 170 184,00 3.2. СУМП і електрообладнання 1 22 148,00 – 26 577,60 3.3. Комплект обладнання для візуального огляду ТВЗ 1 148 456,00 – 178 147,20 3.4. Комплект кабельної продукції 1 141 820,00 – 170 184,00 3.5. Комплект підшипників 1 775 544,00 – 930 652,80 3.6. Комплект тросів 1 464 044,00 – 556 852,80

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