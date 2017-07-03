Дубенські лісовики заплатили підприємцям 3 мільйони за лісозаготівельні роботи, які не були виконані

Державне підприємство «Дубенське лісове господарство» (Рівненська область) безпідставно перерахувало трьом приватним підприємцям 3,14 млн грн. за роботи, які не були виконані. Про це свідчить ухвала Рівненського міського суду Рівненської області від 19 червня.

За даними СБУ, у 2013-2016 роках директор ДП «Дубенське лісове господарство» уклав ряд договорів з трьома фізичними особами-підприємцями про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та лісокультурних робіт. За цими угодами держпідприємство заплатило ФОПам 3,14 млн грн.

Як встановили слідчі, лісозаготівельні та інше роботи у «Дубенському лісовому господарстві» не здійснювалось. Крім того, згідно з умовами договорів, для виконання робіт у лісогосподарстві необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. А за даними ДПІ, жоден з підприємців не мав необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Тому в СБУ вважають, що кошти держпідприємство перерахувало безпідставно.

Суд задовольнив клопотання слідчих в ОСО слідчого відділу управління СБУ в Рівненській області, і призначив позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Дубенське лісове господарство» для перевірки дотримання службовими особами держпідприємства вимог законодавства під час отримання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та лісокультурних робіт від трьох підприємців.

Останні шість років директором ДП «Дубенське лісове господарство» є Олег Юркевич.

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