НОВИНИ

03.07.2017

Суд арештував Постного із заставою у 50 мільйонів

«Труханівці» взяли 162 мільйони за таємний ремонт траси через недоліки паперів на чверть дешевшої фірми

Дубенські лісовики заплатили підприємцям 3 мільйони за лісозаготівельні роботи, які не були виконані

Депутати відмовили Злочевському в видобутку газу на прикарпатському курорті

«Енергоатом» викинув італо-росіян через санкції і дав 141 мільйон на обладнання угорцям «Росатома»

У зама Матіоса, чию декларація сховало НАЗК, знайшовся дохід від іноземця в окупованому Луганську

Група Адамовського хоче від залізниці підняття цін на оливи на 10%, відмовляючи залізниці у здешевленні дизеля

Новачки-дилери одного виробника розіграли 102 мільйони «Селидіввугілля» на конвеєри

8,2 мільярди минулого тижня

02.07.2017

Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

Дороги Франківщини за 97 мільйонів ремонтуватиме оточення екс-голови Івано-Франківської САД

Розгляд в суді хабара першого замголови Рівненської ОДА – два роки біг по колу

01.07.2017

Вовк через суд намагається заблокувати НАБУ доступ до документів НКРЕКП

Прикордонники без торгу замовили «Датагруп» супутникового обладнання і софту на 66 мільйонів

Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Дубенські лісовики заплатили підприємцям 3 мільйони за лісозаготівельні роботи, які не були виконані

03 Липня 2017

Державне підприємство «Дубенське лісове господарство» (Рівненська область) безпідставно перерахувало трьом приватним підприємцям 3,14 млн грн. за роботи, які не були виконані. Про це свідчить ухвала Рівненського міського суду Рівненської області від 19 червня.

За даними СБУ, у 2013-2016 роках директор ДП «Дубенське лісове господарство» уклав ряд договорів з трьома фізичними особами-підприємцями про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та лісокультурних робіт. За цими угодами держпідприємство заплатило ФОПам 3,14 млн грн.

Як встановили слідчі, лісозаготівельні та інше роботи у  «Дубенському лісовому господарстві» не здійснювалось. Крім того, згідно з умовами договорів, для виконання робіт у лісогосподарстві необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. А за даними ДПІ, жоден з підприємців не мав необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Тому в СБУ вважають, що кошти держпідприємство перерахувало безпідставно.

Суд задовольнив клопотання слідчих в ОСО слідчого відділу управління СБУ в Рівненській області, і призначив позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Дубенське лісове господарство» для перевірки дотримання службовими особами держпідприємства вимог законодавства під час отримання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та лісокультурних робіт від трьох підприємців.

Останні шість років директором ДП «Дубенське лісове господарство» є Олег Юркевич.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017
02 Липня 2017

Схема «докинути старих хабарів до звинувачення» деколи виглядає смішно
02 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.07.2017

Львів Суд арештував Постного із заставою у 50 мільйонів

Миколаїв «Труханівці» взяли 162 мільйони за таємний ремонт траси через недоліки паперів на чверть дешевшої фірми

Рівне Дубенські лісовики заплатили підприємцям 3 мільйони за лісозаготівельні роботи, які не були виконані

І-Франк Депутати відмовили Злочевському в видобутку газу на прикарпатському курорті

Донецьк Новачки-дилери одного виробника розіграли 102 мільйони «Селидіввугілля» на конвеєри

02.07.2017

Крим Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017

Полтава Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

І-Франк Дороги Франківщини за 97 мільйонів ремонтуватиме оточення екс-голови Івано-Франківської САД

Львів Схема «докинути старих хабарів до звинувачення» деколи виглядає смішно

Рівне Розгляд в суді хабара першого замголови Рівненської ОДА – два роки біг по колу

01.07.2017

Суми Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

Рівне «Енергоатом» замовив литовцям французьких акумуляторів для Рівненської АЕС на півмільйона євро

Львів Робітникам піде піввідсотка з 281 мільйона на ремонт львівської траси за таємними цінами

30.06.2017

Черкаси В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ

Дніпро Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ