Депутати відмовили Злочевському в видобутку газу на прикарпатському курорті

Івано-Франківська обласна рада 30 червня відмовила ТОВ «Парі» в погоджені дозволу на користування Чемигівською площею.

Про це пише «Курс».

«Парі» подало заявку на погодження видобутку газу на території курортних сіл Микуличин і Татарів Яремчанської міської ради поруч з національним парком. У листопаді 2016 року компанія підписала угоди з обома сільськими радами про соціальне партнерство. Але облрада проголосувала за відмову в наданні «Парі» дозволу.

ТОВ «Парі входить до групи «Burizma» екс-міністра екології Миколи Злочевського. раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Також стало відомо, що минулого року «Парі» поставляло природній газ на «Пісківський завод скловиробів» (Київська область), столичному «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент», та для «Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником Секретаря СНБО Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції БПП Ігорем Кононенком.

На початку червня в Монако пройшов енергетичний форум, спонсором якого була «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна.

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