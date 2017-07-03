НОВИНИ

03.07.2017

Суд арештував Постного із заставою у 50 мільйонів

«Труханівці» взяли 162 мільйони за таємний ремонт траси через недоліки паперів на чверть дешевшої фірми

Дубенські лісовики заплатили підприємцям 3 мільйони за лісозаготівельні роботи, які не були виконані

Депутати відмовили Злочевському в видобутку газу на прикарпатському курорті

«Енергоатом» викинув італо-росіян через санкції і дав 141 мільйон на обладнання угорцям «Росатома»

У зама Матіоса, чию декларація сховало НАЗК, знайшовся дохід від іноземця в окупованому Луганську

Група Адамовського хоче від залізниці підняття цін на оливи на 10%, відмовляючи залізниці у здешевленні дизеля

Новачки-дилери одного виробника розіграли 102 мільйони «Селидіввугілля» на конвеєри

8,2 мільярди минулого тижня

02.07.2017

Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

Дороги Франківщини за 97 мільйонів ремонтуватиме оточення екс-голови Івано-Франківської САД

Розгляд в суді хабара першого замголови Рівненської ОДА – два роки біг по колу

01.07.2017

Вовк через суд намагається заблокувати НАБУ доступ до документів НКРЕКП

Прикордонники без торгу замовили «Датагруп» супутникового обладнання і софту на 66 мільйонів

Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Депутати відмовили Злочевському в видобутку газу на прикарпатському курорті

03 Липня 2017

Івано-Франківська обласна рада 30 червня відмовила ТОВ «Парі» в погоджені дозволу на користування Чемигівською площею.

Про це пише «Курс».

«Парі» подало заявку на погодження видобутку газу на території курортних сіл Микуличин і Татарів Яремчанської міської ради поруч з національним парком. У листопаді 2016 року компанія підписала угоди з обома сільськими радами про соціальне партнерство. Але облрада проголосувала за відмову в наданні «Парі» дозволу.

ТОВ «Парі входить до групи «Burizma» екс-міністра екології Миколи Злочевського. раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Також стало відомо, що минулого року «Парі» поставляло природній газ на «Пісківський завод скловиробів» (Київська область), столичному «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент», та для «Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником Секретаря СНБО  Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції БПП Ігорем Кононенком.

На початку червня в Монако пройшов енергетичний форум, спонсором якого була «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017
02 Липня 2017

Схема «докинути старих хабарів до звинувачення» деколи виглядає смішно
02 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.07.2017

Львів Суд арештував Постного із заставою у 50 мільйонів

Миколаїв «Труханівці» взяли 162 мільйони за таємний ремонт траси через недоліки паперів на чверть дешевшої фірми

Рівне Дубенські лісовики заплатили підприємцям 3 мільйони за лісозаготівельні роботи, які не були виконані

І-Франк Депутати відмовили Злочевському в видобутку газу на прикарпатському курорті

Донецьк Новачки-дилери одного виробника розіграли 102 мільйони «Селидіввугілля» на конвеєри

02.07.2017

Крим Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017

Полтава Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

І-Франк Дороги Франківщини за 97 мільйонів ремонтуватиме оточення екс-голови Івано-Франківської САД

Львів Схема «докинути старих хабарів до звинувачення» деколи виглядає смішно

Рівне Розгляд в суді хабара першого замголови Рівненської ОДА – два роки біг по колу

01.07.2017

Суми Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

Рівне «Енергоатом» замовив литовцям французьких акумуляторів для Рівненської АЕС на півмільйона євро

Львів Робітникам піде піввідсотка з 281 мільйона на ремонт львівської траси за таємними цінами

30.06.2017

Черкаси В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ

Дніпро Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ