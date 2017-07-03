8,2 мільярди минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
03 Липня 2017
Транспорт для Києва від Гладковського, білорусів та львів’ян, паркінг в «Борисполі», експедиція Сольваром вугілля «Центренерго».
З 25 червня по 1 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,32 тисяч закупівель на загальну суму 8,15 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,96 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди/ІД
|1. КП «Київпастранс»
|528,78
|ТОВ «МАЗтранссервіс»
|міські автобуси довжиною не менше 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги; міські автобуси довжиною не менше 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги
|2. КП «Київпастранс»
|499,86
|ДП Автоскладальний завод №1 ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»
|тролейбуси довжиною не менше 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги
|3. ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль»
|439,63
|ТОВ «НАН»
|Будівництво паркінгу в ДП МА «Бориспіль»
|4. ПАТ «Центренерго»
|322,40
|ТОВ «Екскомсервіс»
|транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля
|5. КП «Київпастранс»
|300,99
|ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс»
|пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною понад 30 метрів з низьким рівнем підлоги
|6. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|280,98
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква на ділянках км 89+514 – км 114+232, км 129+000 – км 137+000 Львівської області
|7. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
|162,28
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н -11 Дніпропетровськ – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 202+570 – км 208+570, км 208+570 – км 213+000, км 213+000 – км 219+660, Миколаївська область.
|8. ДП «Енергоринок»
|145,00
|АТ «Ощадбанк»
|відкриття відновлюваної кредитної лінії 1 000 000 000 грн.
|9. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|141,38
|«EVIG Mérnök-Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság.»
|Комплект устаткування для модернізації машини перевантажувальної МПС-1000 для енергоблоку №1 ВП ХАЕС
|10. Міністерство закордонних справ України
|138,17
|International Law Firm «Covington & Burling LLP»
|Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва
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