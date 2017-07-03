НОВИНИ

03.07.2017

Новачки-дилери одного виробника розіграли 102 мільйони «Селидіввугілля» на конвеєри

8,2 мільярди минулого тижня

02.07.2017

Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

Дороги Франківщини за 97 мільйонів ремонтуватиме оточення екс-голови Івано-Франківської САД

Розгляд в суді хабара першого замголови Рівненської ОДА – два роки біг по колу

01.07.2017

Вовк через суд намагається заблокувати НАБУ доступ до документів НКРЕКП

Прикордонники без торгу замовили «Датагруп» супутникового обладнання і софту на 66 мільйонів

Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

«Енергоатом» замовив литовцям французьких акумуляторів для Рівненської АЕС на півмільйона євро

Робітникам піде піввідсотка з 281 мільйона на ремонт львівської траси за таємними цінами

30.06.2017

Поліція розслідує, як кум голови виконавчої служби Mін’юсту задешево скупився через «СЕТАМ» Мінюсту

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Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

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Закупівельні ціни на ліки в Україні
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27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

8,2 мільярди минулого тижня

03 Липня 2017

Транспорт для Києва від Гладковського, білорусів та львів’ян, паркінг в «Борисполі», експедиція Сольваром вугілля «Центренерго».

З 25 червня по 1 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,32 тисяч закупівель на загальну суму 8,15 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,96 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД
1. КП «Київпастранс» 528,78 ТОВ «МАЗтранссервіс» міські автобуси довжиною не менше 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги; міські автобуси довжиною не менше 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги
2. КП «Київпастранс» 499,86 ДП Автоскладальний завод №1 ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» тролейбуси довжиною не менше 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги
3. ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» 439,63 ТОВ «НАН» Будівництво паркінгу в ДП МА «Бориспіль»
4. ПАТ «Центренерго» 322,40 ТОВ «Екскомсервіс» транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля
5. КП «Київпастранс» 300,99 ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною понад 30 метрів з  низьким рівнем підлоги
6. Служба автомобільних доріг у Львівській області 280,98 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква на ділянках км 89+514 – км 114+232, км 129+000 – км 137+000 Львівської області
7. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 162,28 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н -11 Дніпропетровськ – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 202+570 – км 208+570, км 208+570 – км 213+000, км 213+000 – км 219+660, Миколаївська область.
8. ДП «Енергоринок» 145,00 АТ «Ощадбанк» відкриття відновлюваної кредитної лінії 1 000 000 000 грн.
9. ДП «НАЕК «Енергоатом» 141,38 «EVIG Mérnök-Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság.» Комплект устаткування для модернізації машини перевантажувальної МПС-1000  для енергоблоку №1 ВП ХАЕС
10. Міністерство закордонних справ України 138,17 International Law Firm «Covington & Burling LLP» Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва

 

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