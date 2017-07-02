Розгляд в суді хабара першого замголови Рівненської ОДА – два роки біг по колу

У січні 2015 року затримання першого заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта за підозрою в отриманні неправомірної вигоди на суму більш ніж 11 тисяч доларів стало для області справжнім шоком. Воно було доволі гучним і мало показати, що тепер жодних поблажок для корупціонерів не буде. Навіть для своїх. Але два роки потому справа одного з найвищих у області посадовців тоне у суді районного центру Дубно, а про перипетії гучного затримання забуває не те що громадськість, а й деякі свідки у справі.

До Революції Гідності Тарас Пустовіт був знаним на Рівненщині виключно як колишній міський голова Острога від ВО «Батьківщина». Також він очолював «Асоціацію міст Рівненщини». Кар’єра колишнього очільника Острога пішла вгору після призначення головою Рівненської ОДА його колишнього соратника, представника ВО «Свобода» Сергія Рибачка. «Сватання» на посаду першого заступника Пустовіт проходив на засіданні місцевого люстраційного комітету в березні 2014 року. Він запевняв активістів, що прийшов «ламати корупційні схеми». Втім попрацювати під керівництвом Сергія Рибачка довго не зміг. Бо вже в грудні 2014 року «свободівець» пішов у відставку, а 27 грудня Петро Порошенко призначив головою Рівненської ОДА представника БПП Віталія Чугуннікова.

Доки всі чекали неспішних кадрових ротацій із приходом до влади представника БПП, новина про затримання заступника голови ОДА на третій день Різдва першого стала справжнім шоком.

Мічені гроші у бардачку

За офіційними матеріалами справи, 11 січня 2015 року Тараса Пустовіта затримали серед білого дня в центрі рідного Острога за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. «Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області провів огляд місця події, за результатами якого у відділенні для зберігання речей («бардачку») автомобіля «Mitsubishi Outlander XL», власницею якого є дружина Тараса Пустовіта, виявив грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США з нашаруванням речовини, що має люмінесценцію», – йдеться у відповідній ухвалі суду.

Відповідно до обвинувального акту, першого заступника голови ОДА хочуть притягнути до відповідальності за два факти отримання неправомірної вигоди від керівника ПП «Острогавтотранс» Валентини Андрейченко. Перший із них – у 2014 році. Тоді хабар становив 3 тисячі американських доларів. Друга передача неправомірної вигоди відбулась 11 січня 2015 року, коли правоохоронці спіймали Тараса Пустовіта «на гарячому».

Слідчі УСБУ в Рівненській області відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище).

– Досудовим розслідуванням здобуто дані, що Тарас Пустовіт, будучи заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації та головою комітету Рівненської обласної державної адміністрації з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, використовуючи службове становище, з метою впливу на прийняття конкурсним комітетом рішення про переможця конкурсу, вчиняв дії, спрямовані на обмеження можливості представників громадських організацій бути членами вказаного комітету, – офіційну позицію державного обвинувачення у суді оприлюднив прокурор Рівненської обласної прокуратури Андрій Войтюк. – Досудове розслідування встановило, що Тарас Пустовіт вимагав неправомірну винагороду від директора ПП «Острогавтотранс» Валентини Адрейченко за виконання дій, пов’язаних із проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зокрема, маршруту №1420 «Українка Рівне АС». На виконання домовленостей, маршрут було включено до інших маршрутів конкурсу, на які претендувало ПП «Острогавтотранс». Тарас Пустовіт неодноразово здійснював дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, телефонував із особистих номерів до директора ПП «Острогавтотранс».

Арешти, застави, звільнення

Гучне затримання та вилучення мічених коштів з автівки Пустовіта фільмували оперативники. Не минуло й півдня, як частина цього відео потрапила у ЗМІ. Вже 12 січня слідчі оголосили чиновнику підозру.

14 січня слідчий суддя Рівненського міського суду Петро Денисюк ухвалою застосував до підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів. Одночасно визначено заставу в розмірі 50 мінімальних заробітних плат в сумі 60 900 гривень. Родичі Пустовіта внесли необхідну суму в той же день, і він вийшов на волю. Однак такий розвиток не задовольнив обласну прокуратуру. Розмір застави оскаржили в апеляційному суді з проханням призначити рекордну для краю суму застави у мільйон гривень. Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 19 січня рішення міського суду скасували, підозрюваного знову взяли під варту в залі суду, а розмір заставки визначили у 500 мінімальних заробітних плат – 609 000 гривень.

Хоч адвокат підзахисного Володимир Цуняк і нарікав на відсутність коштів для сплати застави, пан Пустовіт пробув у СІЗО всього три дні – за нього внесли заставу 21 січня. Відповідно до закону, якщо підозрюваний впродовж 60 днів від дня взяття під варту буде виконувати всі вимоги слідчого і не порушуватиме режим, застава повертається в повному обсязі. Як показав час, уникати слідства і переховуватися заступник голови ОДА наміру не мав.

Арештували й автомобіль, у якому чиновника затримували на хабарі. Відповідною ухвалою суд наклав тимчасовий арешт на «Mitsubishi Outlander XL» Інни Пустовіт. Пізніше слідчі, за ухвалою суду, вилучили та тимчасово арештували і бухгалтерські документи її фірм – ПП «Острог-Ресурс» та МПП «Глорія».

Новий очільник Рівненської ОДА Віталій Чугунніков теж зволікати не став і ще 12 січня відсторонив Пустовіта від виконання обов’язків. При цьому Віталій Чугунніков зазначив: «Як тільки стало відомо про інцидент з Тарасом Пустовітом, я підписав розпорядження про його відсторонення від виконання обов’язків та про проведення службового розслідування». Ось уже два роки обов’язки першого заступника виконує колега Пустовіта Юрій Приварський.

Безкінечний суд по-дубенськи

З самого початку розгляд кримінальної справи по суті пропонували проводити у Рівненському міському суді. Принаймні Острозький районний суд направив подання щодо обвинувального акту. Захист обвинувачення таке рішення підтримував. Мотивували це тим, що 18 із 28 свідків у процесі проживають у Рівному. Однак апеляційний суд Рівненської області цю думку не поділяв. Мало того, вказав на те, що Острозький районний суд не вправі вирішувати питання про підсудність конкретному суду, також пан Пустовіт 8 років працював міським головою Острога і може мати вплив на місцевих суддів. Тому ухвалою від 12 березня розгляд справи передали до Дубенського міськрайонного суду, який територіально ближчий до Острога. Сперечатися з точки зору закону про вмотивованість такого рішення – марна справа, а ось з погляду уваги громадськості до перебігу процесу – рішення дуже сумнівне. Адже значний суспільний резонанс мотивував представників ЗМІ їздити на кожне засідання за 40 кілометрів тільки на початках. Потім засідання відбувалось взагалі без участі преси. І не тому, що не пускали, а тому, що інтерес згасав і їздити далеко.

Після першого автоматизованого розподілу справа потрапила до судді Дубенського міськрайонного суду Лілії Федорової. Вона й проводила розгляд судової справи по суті у 2015 та 2016 роках. В рамках засідань, прокурор зачитав обвинувальний акт, на суді провели допити більшості ключових свідків справи. Однак до вивчення доказів суд так і не дійшов. В країні розпочалась судова реформа. І за випадковим збігом обставин, у вересні 2016 року Лілія Федорова разом із чотирма суддями з Дубно подала у відставку за станом здоров’я.

Справу Пустовіта повторно почали розглядати восени 2016 року. Відповідно до повторного автоматизованого розподілу справи, вона перейшла до судді Олександри Кічатої. Олександра Юріївна є дочкою колишнього голови Рівненської обласної ради, екс-нардепа від Партії Регіонів Юрія Кічатого.

Варто зауважити, що обирати автоматизованій системі особливо не було з кого, тому що в Дубенському суді зараз працює лише 3 судді, тобто 37 відсотків від необхідної кількості.

Підготовче засідання нова суддя змогли провести тільки 11 лютого. А 9 березня вже розпочався розгляд справи по суті. Захищати Тараса Пустовіта в Дубно приїхали два адвокати – Олександр Троцюк із Києва та Володимир Цуняк із Рівного.

На першому засіданні повторного розгляду прокурор Рівненської обласної прокуратури Андрій Войтюк клопотав про продовження розгляду справи, а не запуск процесу спочатку. Сторона захисту заперечень до цього не мала. Але Олександра Кічата відхилила клопотання прокурора і вирішила розглядати справу заново. У відповідній ухвалі суддя мотивувала своє рішення так: «До заміни судді допитано 20 свідків, а тому відсутність безпосереднього сприйняття судом їх показів негативно вплине на судовий розгляд і не дасть можливість винести обґрунтоване судове рішення».

Екс-заступник голови ОДА Тарас Пустовіт з початку судового засідання відмовився свідчити. Його адвокати кажуть, що обвинувачуваний свідчитиме після допиту свідків та вивчення доказів.

Сам Пустовіт в коментарях журналістам небагатослівний. Каже, що самому не подобається затягування розгляду справи.

– Щоб щось коментувати, треба вивчити всі матеріали слідчих. Бо якщо просто послухати те, що написано в обвинувальному акті, стає страшно, – зауважив Тарас Пустовіт.

В СБУ не зверталась – приїхали самі

Одним із найважливіших моментів у судовому розгляді став допит ключового свідка – директорки ПП «Острогавтотранс» Валентини Андрейченко. Однак перед початком допиту вона заявила клопотання про проведення її допиту у закритому судовому засіданні, оскільки розгляд вказаної справи набув широко розголосу в середовищі громадськості, зокрема, шляхом оприлюднення у засобах масової інформації, побоюючись за власну безпеку, а також з метою уникнення для себе можливих негативних наслідків від розголошення інформації про її особисту причетність до вказаної справи. Однак суддя Кічата відповідною ухвалою клопотання відхилила.

На суді пані Андрейченко зауважила, що до участі в конкурсі з перевезень особисто знайома з Тарасом Пустовітом не була, хоч займається перевезеннями вже більше 10 років. І не познайомилася б, якби не ініціатива Пустовіта. Каже, останній сам був ініціатором знайомства і неодноразових зустрічей в ОДА.

– Пустовіт постійно натякав, що можуть виникнути проблеми на конкурсі. Хоча які проблеми могли бути, коли я була єдиним перевізником, який подавався на конкурсу. Ніхто не хотів, – наголосила підприємиця. – А під час однієї зустрічі розгорнув переді мною оголошення про проведення конкурсу з перевезень і взяв чистий папір. На папері паралельно до номерів маршрутів у газеті написав суми і передав мені. Я була шокована. Ну, я все розумію, але щоб такі суми… Від 1 до 2 тисяч доларів за прибуткові маршрути і по 200 доларів за збитковий маршрут. Разом вийшло майже 11 тисяч доларів. Це для мене нереальна сума. Тим більше, що курс долара тоді значно зріс.

За словами пані Андрейченко, 3 тисячі доларів Пустовіту вона передала у нього вдома ще в 2016 році у якості завдатку. Він же наголосив, що треба решту. Зрештою, перипетії навколо конкурсу з перевезень тривали до нового року, а договір з ПП «Острогавтотранс», попри виграний конкурс, голова комісії Тарас Пустовіт не підписував. Стрімко і «по-голлівудськи» події розвивались вже після Різдва.

– Після свят Пустовіт знову почав мені телефонувати з вимогою віддати решту суми. Я змушена була відшукати гроші і 11 січня поїхала їх передавати Пустовіту в Острог. Але на виїзді з села мене зупинили працівники СБУ з понятими, представились, пояснили, що знають про те, куди я їду. Тож ми повернулись до мене додому. Там оперативники власним ксероксом почали робити копії купюр, попросили користуватися і моїм ксероксом. Всі копії я підписала, а доларові купюри вони помітили спеціальним розчином. Потім мені п’ять разів телефонував Пустовіт і запитав, чому я так довго їду. Я сказала, що просто затрималась. В підсумку ми приїхали в Острог. На центральній вулиці в машині я передала гроші Пустовіту. Ми з ним ще раз уточнили, за що я передаю кошти, і я поклала їх у бардачок. А потім було затримання, – підкреслила свідок.

За словами директора ПП «Острогавтотранс», жодної звукозаписувальної апаратури в момент передачі хабара на ній не було.

Головне – докази

У виступах та запитаннях до свідків адвокати Пустовіта ставлять під сумнів можливість підзахисного впливати на ухвалення рішень в конкурсному комітеті як колективному органі влади. Крім того, сумніваються і в тому, що підзахисний отримав кошти за незаконні дії, і чи отримував кошти взагалі. Тож на одне з вагомих місць у судовому процесі вийдуть саме докази. Точніше, їх допустимість.

Ще на початку повторного судового засідання адвокат обвинувачуваного Володимир Цуняк попросив ознайомитися з всіма п’ятьма томами кримінального провадження, а особливо з доказами. – Речові докази треба долучати до судової справи кожен окремо, адже частина з них здобуті шляхом негласних слідчих дій, їх законність ще треба довести суду, – підкреслив на судовому засіданні пан Цуняк.

До слова, пан Цуняк має вже чималий досвід у представництві інтересів та судовому захисті чиновників і політиків, яких звинув ачують в корупції. Він захищав обласного військового комісара Михайла Твердохліба, голову Зорянської сільської ради Михайла Олійника, депутата Рівненської міської ради Олександра Бабата.

Тож питання про результат справи Пустовіта залишається відкритим. Дійде до покарання колишнього топ-чиновника чи ж у прокуратури забракне допустимих доказів, як у скандальній справі «СБУшника» Олега Назарука? Це стане відомо після завершення судового розгляду в Дубно. Якщо раптом справу знову не почнуть розглядати спочатку.

Юрій Дюг для «Наших грошей»

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