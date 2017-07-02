Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

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28.04.2017
02 Липня 2017
Поліція підозрює посадових осіб управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час виконання ремонту багатоповерхових житлових будинків у місті за 7,23 млн грн. приватним підприємцем Віталієм Кажаном. Про це свідчить ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 20 червня.
За даними слідства, у вересні-грудні 2016 року управління ЖКГ замовило ФОП Кажану капітальний ремонт покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у 16 багатоповерхових будинках Полтави, і перерахувало за ремонтні роботи 7,23 млн грн.
|Адреса будинку
|Ремонтні роботи
|Вартість робіт, тис грн.
|вул. Івана Мазепи, 38
|Ремонт сходових клітин
|361
|вул. Івана Мазепи, 44
|Ремонт сходових клітин
|366
|вул. Івана Мазепи, 42
|Ремонт сходових клітин
|723
|вул. Івана Мазепи, 59
|Ремонт сходових клітин
|699
|вул. Г. Сталінграду, 24 к.2
|Ремонт покрівлі
|361
|вул. Квітуча, 8
|Ремонт покрівлі
|435
|вул. Європейська, 94
|Ремонт покрівлі
|303
|вул. Дмитра Коряка, 7
|Ремонт покрівлі
|255
|вул. Гагаріна, 7а
|Ремонт покрівлі
|330
|вул. Ціолковського, 49
|Ремонт покрівлі
|221
|вул. Юрія Кондратюка, 7
|Ремонт покрівлі
|360
|вул. Івана Мазепи, 6
|Ремонт покрівлі
|455
|вул. Івана Мазепи, 10
|Ремонт покрівлі
|511
|вул. Гетьмана, 3а
|Ремонт покрівлі
|450
|вул. Маршала Бірюзова, 76
|Ремонт трубопроводів
|743
|вул. Юрія Кондратюка, 15
|Ремонт трубопроводів
|599
Згідно з даними ЄДР, Віталій Кажан зареєструвався як приватний підприємець у серпні 2016 року, тобто за місяць дот того, як почав отримувати замовлення Полтавської міськради, а припинив свою діяльність 27 січня цього року – відразу після того, як отримав усю суму бюджетних коштів від управління ЖКГ.
На думку слідства, таким чином посадовці управління ЖКГ виконкому міськради розтратили бюджетні кошти, здійснивши сумнівне (ризикове) перерахування коштів.
Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області, які розслідують кримінальне провадження № 412017170000000090 від 10.03.2017, і надав доступ до повідомлень каналів мобільного зв’язку з телефону Кажана, який він зазначив в ЄДР.
За даними інтернет-видання «Полтавщина», основним заняттям Віталія Кажана є агітація людей до партнерства з фінансовою пірамідою «Kairos Planet».
За інформацією Полтавської міськради, управління ЖКГ очолює Сергій Сінельник.
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