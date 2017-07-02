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Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

02 Липня 2017

Поліція підозрює посадових осіб управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час виконання ремонту багатоповерхових житлових будинків у місті за 7,23 млн грн. приватним підприємцем Віталієм Кажаном. Про це свідчить ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 20 червня.

За даними слідства, у вересні-грудні 2016 року управління ЖКГ замовило ФОП Кажану капітальний  ремонт покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у 16 багатоповерхових будинках Полтави, і перерахувало за ремонтні роботи 7,23 млн грн.

Адреса будинку Ремонтні роботи Вартість робіт, тис грн.
вул. Івана Мазепи, 38 Ремонт сходових клітин 361
вул. Івана Мазепи, 44 Ремонт сходових клітин 366
вул. Івана Мазепи, 42 Ремонт сходових клітин 723
вул. Івана Мазепи, 59 Ремонт сходових клітин 699
вул. Г. Сталінграду, 24 к.2 Ремонт покрівлі 361
вул. Квітуча, 8 Ремонт покрівлі 435
вул. Європейська, 94 Ремонт покрівлі 303
вул. Дмитра Коряка, 7 Ремонт покрівлі 255
вул. Гагаріна, 7а Ремонт покрівлі 330
вул. Ціолковського, 49 Ремонт покрівлі 221
вул. Юрія Кондратюка, 7 Ремонт покрівлі 360
вул. Івана Мазепи, 6 Ремонт покрівлі 455
вул. Івана Мазепи, 10 Ремонт покрівлі 511
вул. Гетьмана, 3а Ремонт покрівлі 450
вул. Маршала Бірюзова, 76 Ремонт трубопроводів 743
вул. Юрія Кондратюка, 15 Ремонт трубопроводів 599

Згідно з даними ЄДР, Віталій Кажан зареєструвався як приватний підприємець у серпні 2016 року, тобто за місяць дот того, як почав отримувати замовлення Полтавської міськради, а припинив свою діяльність 27 січня цього року – відразу після того, як отримав усю суму бюджетних коштів від управління ЖКГ.

На думку слідства, таким чином посадовці управління ЖКГ виконкому міськради розтратили бюджетні кошти, здійснивши сумнівне (ризикове) перерахування коштів.

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області, які розслідують кримінальне провадження № 412017170000000090 від 10.03.2017, і надав доступ до повідомлень каналів мобільного зв’язку з телефону Кажана, який він зазначив в ЄДР.

За даними інтернет-видання «Полтавщина», основним заняттям Віталія Кажана є агітація людей до партнерства з фінансовою пірамідою «Kairos Planet».

За інформацією Полтавської міськради, управління ЖКГ очолює Сергій Сінельник.

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