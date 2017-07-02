Полтавських чиновників підозрюють у розтраті коштів на ремонті житла за 7 мільйонів підприємцем, який швидко закрився

Поліція підозрює посадових осіб управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час виконання ремонту багатоповерхових житлових будинків у місті за 7,23 млн грн. приватним підприємцем Віталієм Кажаном. Про це свідчить ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 20 червня.

За даними слідства, у вересні-грудні 2016 року управління ЖКГ замовило ФОП Кажану капітальний ремонт покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у 16 багатоповерхових будинках Полтави, і перерахувало за ремонтні роботи 7,23 млн грн.

Адреса будинку Ремонтні роботи Вартість робіт, тис грн. вул. Івана Мазепи, 38 Ремонт сходових клітин 361 вул. Івана Мазепи, 44 Ремонт сходових клітин 366 вул. Івана Мазепи, 42 Ремонт сходових клітин 723 вул. Івана Мазепи, 59 Ремонт сходових клітин 699 вул. Г. Сталінграду, 24 к.2 Ремонт покрівлі 361 вул. Квітуча, 8 Ремонт покрівлі 435 вул. Європейська, 94 Ремонт покрівлі 303 вул. Дмитра Коряка, 7 Ремонт покрівлі 255 вул. Гагаріна, 7а Ремонт покрівлі 330 вул. Ціолковського, 49 Ремонт покрівлі 221 вул. Юрія Кондратюка, 7 Ремонт покрівлі 360 вул. Івана Мазепи, 6 Ремонт покрівлі 455 вул. Івана Мазепи, 10 Ремонт покрівлі 511 вул. Гетьмана, 3а Ремонт покрівлі 450 вул. Маршала Бірюзова, 76 Ремонт трубопроводів 743 вул. Юрія Кондратюка, 15 Ремонт трубопроводів 599

Згідно з даними ЄДР, Віталій Кажан зареєструвався як приватний підприємець у серпні 2016 року, тобто за місяць дот того, як почав отримувати замовлення Полтавської міськради, а припинив свою діяльність 27 січня цього року – відразу після того, як отримав усю суму бюджетних коштів від управління ЖКГ.

На думку слідства, таким чином посадовці управління ЖКГ виконкому міськради розтратили бюджетні кошти, здійснивши сумнівне (ризикове) перерахування коштів.

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області, які розслідують кримінальне провадження № 412017170000000090 від 10.03.2017, і надав доступ до повідомлень каналів мобільного зв’язку з телефону Кажана, який він зазначив в ЄДР.

За даними інтернет-видання «Полтавщина», основним заняттям Віталія Кажана є агітація людей до партнерства з фінансовою пірамідою «Kairos Planet».

За інформацією Полтавської міськради, управління ЖКГ очолює Сергій Сінельник.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, МВС, Суди