Робітникам піде піввідсотка з 281 мільйона на ремонт львівської траси за таємними цінами

Служба автомобільних доріг у Львівській області 26 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква за 280,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на ділянках км 89+514 – км 114+232 і км 129+000 – км 137+000 загальною довжиною 33 км. Таким чином, ремонт коштує в середньому 8,59 млн грн. за кілометр.

Виконають холодне фрезерування, укріплять узбіччя, влаштують асфальтобетонне покриття, пересічення, примикання, водовідведення, заїзні кишені, майданчик для вимірювання вагових і габаритних параметрів автомобілів та перехідно-швидкісну смугу, встановлять бар’єрне огородження і знаки, нанесуть розмітку.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси традиційно не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу складає вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі двох відсотків.

На заробітну плату піде 1,64 млн грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 687 тис грн.

Ціна угоди майже на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 282,07 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

Єдиним конкурентом із вищою на 0,1% ціною було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», причому обидва учасники не зробили жодного кроку під час аукціону. Власниками цієї фірми є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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