Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 22 червня уклало угоду з компанією «Kanrus Trading Company Inc» (США) про закупівлю частин вертольотів на $1,26 млн, або 32,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають поставити таке обладнання за невідомими цінами:

6 аварійний радіомаяків,

1 метеолокатор RDR 2100,

1 гіровертикаль SG102,

1 комплект багатофункціонального індикатора,

9 КВ радіостанція KHF 1050,

10 пошуковий прожектор SX-16.

Виробником гіровертикалі є «Sandel Avionics, Inc», метеолокатора і радіостанції – «BendixKing» корпорації «Honeywell», прожектора – «Spectrolab» (усі – США). Модель радіомаяка та індикатора не вказана, тому виробники невідомі.

Американська «Kanrus Trading Company Inc» («KTC Inc.») зареєстрована біля аеропорту «New Century AirCenter» у штаті Канзас. Контактною особою у «Прозорро» вона вказала генерального менеджера Кирила Буяновського (Cyril Buyanovsky). Зараз її сайт на реконструкції, однак раніше він повідомляв, що фірма спеціалізується на рішеннях у галузі цивільної авіації для Росії та країн СНД, зокрема на інтеграції сучасної західної авіоніки на повітряні судна російського виробництва.

За даними «Вісника держзакупівель», у 2015-2016 роках «Авіакон» уклав із нею сім угод на загальну суму $1,72 млн.

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