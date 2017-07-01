«Енергоатом» замовив литовцям французьких акумуляторів для Рівненської АЕС на півмільйона євро

ДП «НАЕК «Енергоатом» 27 червня за результатами тендеру уклало угоду з UAB «Nordetanolis» (Литва) про придбання акумуляторних батарей для Рівненської АЕС на 594 тис євро, або 20,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили три комплекти акумуляторних батарей PowerSafe Vb2412 виробництва «Enersys s.a.r.l.» (Франція) по 198 тис євро. Сама батарея зі 105 сухозаряджених елементів коштує 176 тис євро, решта припадає на ЗІП, спеціальний інструмент, вимірювальну техніку і допоміжне обладнання.

Два комплекти для каналів 3EA01 (1СБ) та 3EA02 (2СБ) поставлять до лютого 2019 року, а один для каналу 3EA03 (3СБ) – в листопаді 2017 року. Гарантійний строк складає п’ять років. За умови надання сертифікату EUR.1 ввізне мито на цей товар є нульовим.

У Росії сухозаряджені акумулятори PowerSafe Vb2412 без комплектуючих можна знайти у продажу по 92–100 тис руб., що дорівнює 1 380-1 509 євро. Батарея зі 105 таких елементів могла б коштувати 145-158 тис євро.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 20,75 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Інтерарм Інвест» Петра Тищенка із Ржищева Київської області. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

При цьому ще перед подачею пропозиції суперник вимагав збільшити бюджет закупівлі, бо «EnerSys» у березні повідомив про збільшення вартості акумуляторних батарей на 15% у зв’язку із значним підвищенням світових цін на свинець і нікель. Замовник відмовився, заявивши, що на ринку є кілька постачальників.

Компанію «Dimida Sp.z.o.o.» (Польща) не допустили до торгів через невідповідність пропонованої продукції технічним вимогам тендерної документації.

Литовською фірмою «Nordetanolis», яка вперше виграла державний тендер в Україні, керує Андрій Кравченко 19 лютого 1966 р. нар. Вона має чотирьох застрахованих працівників і займається експортом, імпортом та матеріалами для електромонтажу.

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