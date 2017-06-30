В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ

20 травня 2014 року співробітники СБУ та МВС затримали екс-начальника Головного управління Держземагентства у Черкаській області Петра Гамана за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. Через півтора року суд першої інстанції визнав Гамана винним, але у шахрайстві: з’ясувалося, що на момент затримання чиновник був звільнений з посади. Прокуратура області оскаржила надто м’який, на їхню думку, вирок. Апеляційну скаргу подали також і захисники обвинуваченого. Через сім місяців Апеляційний суд області повністю виправдав Петра Гамана.

Чому та як затримали Гамана

Петро Гаман очолив управління Держземагенства Черкаської області у вересні 2013 року. До цього він працював першим заступником голови обласної державної адміністрації.

Гамана затримали із частиною суми, яку він, нібито, вимагав у фермера та його сина за довгострокову оренду 400 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом, як повідомив син фермера, за свої послуги чиновник запросив 80 тисяч доларів США.

Сам екс-чиновник пов’язав затримання з помстою колишнього начальника одного з відділів Держземагенства області Юрія Василькова. Його та ще 10 колег Петро Гаман перевів з Черкас в інші територіальні підрозділи Держгеокадастру України. Рішення пояснив тим, що ці працівники не здатні виконувати свої функціональні обов’язки, боротися з правопорушеннями у Держземкадастрі області, які виявили компетентні органи ще до призначення на посаду Петра Гамана.

27 березня 2014 року цей же Юрій Васильков, який на той час уже працював спеціалістом Держземагентства України, подав до черкаського управління заяви свого батька(вітчима) Віктора Вагиса на довгострокову оренду 400 гектарів земель сільгосппризначення.

Уже 15 квітня 2014 року Васильков написав заяву про злочин, до якого причетний Петро Гаман. Після чого було зареєстроване кримінальне провадження. У заяві Юрій Васильков зазначив, що 28 березня 2014 року Гаман у своєму службовому кабінеті вимагав у нього 80 тисяч доларів США хабара за вирішення земельних питань. Цей факт досі не доведений.

Віктор Вагис у суді сказав, що ніяких претензій до обвинуваченого не має, про існування Гамана дізнався 21 травня 2014 року від сина, Юрія Василькова, якому довірив представництво своїх інтересів.

П’ятого травня 2014 року Петра Гамана звільнили з посади начальника управління. Васильков повідомив суду, що не знав про цей факт. Протягом травня Гаман періодично зустрічався з екс-колегою, розмовляв по телефону для консультації службовця щодо варіантів оформлення земель, які не стосуються Вагиса. Усе відбувалося, за словами обвинуваченого, з ініціативи його екс-колеги.

20 травня під час чергової зустрічі з Васильковим біля ресторану «Едем» у Черкасах на Гамана одягнули кайданки. Під час огляду рук та речей затриманого, спеціальної речовини, якою були помічені купюри, не виявили. Не було також і його відбитків пальців на пакеті з 57 тисячами доларів США. Цей пакунок знайшли в автівці, якою він приїхав до «Едему». Автомобіль належав знайомому затриманого. Він періодично надавав транспортні послуги Гаманові. Як потрапив пакет з доларами до авто? Слідство не має на це переконливої відповіді.

СБУ оприлюднила відеозапис затримання. Частина 34-секундного матеріалу – без звуку, на іншій чути окремі команди. Як стверджує сам екс-чиновник, під час його арешту звучала фраза: «затримали начальника Головного управління Держземагентства у Черкаській області». Коли він уточнював, що вже не начальник і нині безробітний, ніхто не взяв це до уваги. У повідомленні СБУ щодо цих подій теж йшлося про затримання власне чиновника.

Справу передали до суду. У листопаді згідно з ухвалою апеляційного суду Черкаської області обвинувальний акт щодо звинувачення Петра Гамана у хабарництві повернули до Генеральної прокуратури України для усунення недоліків. Суд визнав, що акт не містить необхідного, обумовленого законодавчо, формулювання обвинувачення.

Після отримання доопрацьованого обвинувального акту у січні 2015 року, Соснівський районний суд знову почав розгляд справи пана Гамана.

14 вересня 2015 року суддя Соснівського райсуду Черкаської області Алла Чечот, скориставшись тим, що на момент затримання Петро Гаман був звільненим та врахувавши, що оренда земель для Віктора Вагиса так і не була оформлена, винесла вирок обвинуваченому – шахрайство. Частину 5 статті 368 КК України, про яку просило обвинувачення та за якою екс-чиновникові загрожувало 12 років ув’язнення, суддя відкинула. Чиновник отримав 3 роки неволі з іспитовим терміном.

У жовтні 2015 року прокуратура області подала апеляційну скаргу, в якій попросила про скасування вироку суду першої інстанції та ухвалення нового, відповідно до ч.5 ст. 368 ККУ.

Петро Гаман заявив, що не шахраював і хабар ні від кого не вимагав та не брав. Тому вирішив оскаржити рішення суду першої інстанції. Його адвокати попросили суд скасувати вирок суду першої інстанції та закрити кримінальне провадження у зв’язку відсутністю в діях підзахисного складу кримінального правопорушення. Обидві скарги колегія апеляційного суду розглянула в одному провадженні.

Як вирішив апеляційний суд?

Після тривалої підготовки, під час якої учасники судового провадження мали подати нові докази, розгляд справи продовжували не один раз. За сім місяців на 2/3 змінився склад суддівської колегії. Це сталося тому, що у вересні 2016 року Вища рада юстиції відпустила у відставку суддю Руслана Попельнюха, а в грудні цього ж року – його колегу Василя Євтушенка. Відповідно, деякий час пішов на вивчення «питання про необхідність заміни на іншого суддю». Коли нову колегію таки зібрали, одне засідання витратили на те, щоб вирішити, що недоцільно розпочинати судовий розгляд від початку та проводити повторно процесуальні дії, здійснені до заміни судді. Розгляд продовжили.

Під час засідання стало зрозуміло, що зібрані у цій справі докази не доводять участі обвинуваченого ні у шахрайстві, ні у хабарництві. До того ж, як читаємо у судових матеріалах, більшість з них зібрані у рамках іншого кримінального провадження і є недопустимими. Колегія суддів визнала слушними доводи сторони захисту про те, що відносно пана Гамана мала місце провокація злочину. Відомо, що факт вимагання та прийняття неправомірної вигоди належно не зафіксований.

25 травня цього року Апеляційний суд Черкаської області скасував вирок суду першої інстанції щодо Петра Гамана. Провадження у справі закрили, у звязку з відсутністю складу злочину. При цьому апеляційну скаргу прокурора залишили без задоволення. Натомість скаргу захисту обвинуваченого задовольнили.

Прокурор обласної прокуратури Юлія Остапенко, яка брала участь у розгляді, повідомила, що облпрокуратура подала касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Коли відбудеться розгляд, поки невідомо.

Мирослава Станкевич для «Наших Грошей»

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