НОВИНИ

30.06.2017

Поліція розслідує, як кум голови виконавчої служби Mін’юсту задешево скупився через «СЕТАМ» Мінюсту

«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?

Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

Оточення Сольвара виграло третину мільярда на супровід імпортного вугілля для «Центренерго»

АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

Суд повернув приватній фірмі печатку департаменту «Укрзалізниці», якою можна посвідчувати якість запчастин для УЗ

Помічник Білоуса, що завалив приватизацію ОПЗ на користь Фаворова, стає ексклюзивним продавцем карбаміду

Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

Мер Чернігова вибрав інвестором міського пляжу сина партнера, інвестиції за якого зробить міський бюджет

29.06.2017

П’ять місяців 2017-го. Лише одна реальна «посадка» за привласнення бюджетних коштів

САП відсудила депозит «Повітряного експреса» на 25 мільйонів, який став заставою по приватному кредиту

Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

АМКУ позбавив «Укрзалізницю» клопоту з легальними російськими кабелями на півмільярда по листу СБУ

Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Суд повернув приватній фірмі печатку департаменту «Укрзалізниці», якою можна посвідчувати якість запчастин для УЗ

30 Червня 2017

Приватна фірма «Укртрансакад» виявилась власником печатки Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Українська залізниця». Про це повідомила «Залізниця без корупції» з посиланням на рішення Жовтневого райсуду в Дніпрі.

Фіскальна служба у квітні в ході обшуку вилучала у офісі ТОВ «НВП «Укртрансакад» різну документацію десятків інших компаній. І у тому числі була вилучена печатка підрозділу державного підприємства. Директор фірми подав клопотання про повернення вилученого, і суд наказав фіскалам повернути все, і у тому числі державну печатку.

Окрім печатки локомотивного господарства «Укрзалізниці», фірмі були також повернуті документи, які свідчать про наявність господарських операцій між ТОВ «НВП «Укртрасакад» та підприємствами сертифікації УЗ: ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», ДП «Укрзаліз-Стандарт», ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» та з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту.

«І тепер головне питання – як печатка державного підприємства опинилася в руках приватної фірми з Дніпра, пов’язаної із залізничним університетом і як ця фірма використовувала цю печатку. Застосування печатки могло би бути досить широким – від незаконного посвідчення техумов і дозволів до затвердження підроблених документів. Варто зазначити, що заволодіння  печатки держпідприємства само по собі вже є кримінальним злочином згідно ст. 357 Кримінального кодексу України», – вказують журналісти.

ТОВ «НВП «Укртранскаскад» зареєстроване в 2003 році. Його співвласниками записані дві мешканки Дніпра Пінчук Олена Петрівна та Трєпак Слав’яна Юріївна, які працюють у Дніпропетровському залізничному університеті. Фірма має в своїй біографії контракти в основному з Придніпровською залізницею.

Нагадаємо, днями СБУ звинуватила керівництво Департаменту локомотивного господарства УЗ в організації закупівлі неліквідних запчастин у приватних фірм на 100 мільйонів гривень. Після чого заступника керівника департаменту відпустили під заставу в 128 тисяч гривень.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?
30 Червня 2017

В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ
30 Червня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

30.06.2017

Черкаси В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ

Дніпро Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Донецьк Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

Одеса АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

Київ Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

Чернігів Мер Чернігова вибрав інвестором міського пляжу сина партнера, інвестиції за якого зробить міський бюджет

29.06.2017

Харків Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

Одеса Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Київ «Київпастранс» дав партнеру Порошенка півмільярда на тролейбуси з автономним ходом

Київ Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка

28.06.2017

Київ Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Суми Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Одеса Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Тернопіль Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

26.06.2017

Ужгород Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ