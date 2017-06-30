Суд повернув приватній фірмі печатку департаменту «Укрзалізниці», якою можна посвідчувати якість запчастин для УЗ

Приватна фірма «Укртрансакад» виявилась власником печатки Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Українська залізниця». Про це повідомила «Залізниця без корупції» з посиланням на рішення Жовтневого райсуду в Дніпрі.

Фіскальна служба у квітні в ході обшуку вилучала у офісі ТОВ «НВП «Укртрансакад» різну документацію десятків інших компаній. І у тому числі була вилучена печатка підрозділу державного підприємства. Директор фірми подав клопотання про повернення вилученого, і суд наказав фіскалам повернути все, і у тому числі державну печатку.

Окрім печатки локомотивного господарства «Укрзалізниці», фірмі були також повернуті документи, які свідчать про наявність господарських операцій між ТОВ «НВП «Укртрасакад» та підприємствами сертифікації УЗ: ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», ДП «Укрзаліз-Стандарт», ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» та з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту.

«І тепер головне питання – як печатка державного підприємства опинилася в руках приватної фірми з Дніпра, пов’язаної із залізничним університетом і як ця фірма використовувала цю печатку. Застосування печатки могло би бути досить широким – від незаконного посвідчення техумов і дозволів до затвердження підроблених документів. Варто зазначити, що заволодіння печатки держпідприємства само по собі вже є кримінальним злочином згідно ст. 357 Кримінального кодексу України», – вказують журналісти.

ТОВ «НВП «Укртранскаскад» зареєстроване в 2003 році. Його співвласниками записані дві мешканки Дніпра Пінчук Олена Петрівна та Трєпак Слав’яна Юріївна, які працюють у Дніпропетровському залізничному університеті. Фірма має в своїй біографії контракти в основному з Придніпровською залізницею.

Нагадаємо, днями СБУ звинуватила керівництво Департаменту локомотивного господарства УЗ в організації закупівлі неліквідних запчастин у приватних фірм на 100 мільйонів гривень. Після чого заступника керівника департаменту відпустили під заставу в 128 тисяч гривень.

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