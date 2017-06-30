НОВИНИ

30.06.2017

Поліція розслідує, як кум голови виконавчої служби Mін’юсту задешево скупився через «СЕТАМ» Мінюсту

«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?

Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

Оточення Сольвара виграло третину мільярда на супровід імпортного вугілля для «Центренерго»

АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

Суд повернув приватній фірмі печатку департаменту «Укрзалізниці», якою можна посвідчувати якість запчастин для УЗ

Помічник Білоуса, що завалив приватизацію ОПЗ на користь Фаворова, стає ексклюзивним продавцем карбаміду

Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

Мер Чернігова вибрав інвестором міського пляжу сина партнера, інвестиції за якого зробить міський бюджет

29.06.2017

П’ять місяців 2017-го. Лише одна реальна «посадка» за привласнення бюджетних коштів

САП відсудила депозит «Повітряного експреса» на 25 мільйонів, який став заставою по приватному кредиту

Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

АМКУ позбавив «Укрзалізницю» клопоту з легальними російськими кабелями на півмільярда по листу СБУ

Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Помічник Білоуса, що завалив приватизацію ОПЗ на користь Фаворова, стає ексклюзивним продавцем карбаміду

30 Червня 2017

Компанія «ЕРУ», яка стала ексклюзивних газотрейдером «Одеського припортового заводу» після двох невдалих спроб Фонда держмайна приватизувати завод, планує продажу карбаміду його виробництва на ТОВ «Агро газ трейдинг» з оточення голови ФДМУ.

Про це йдеться в розслідуванні Миколи Топалова на «Економічнй правді».

У 2016 році ФДМУ оголошував два аукціони по продажу акцій ОПЗ, однак обидва не відбулись через відсутність попиту.

В кінці року уряд ухвалив реструктуризацію боргів підприємства перед НАК «Нафтогаз Україна». На уряді цей документ представляв голова ФДМУ Ігор Білоус, сам проект постанови передбачав зупинку заводу з 31 грудня і передачу його в оренду.

Менш ніж за два тижні до засідання уряду було створено «Агро газ трейдинг», яке зараз називає себе на ринку ексклюзивним постачальником карбаміду виробництва ОПЗ. Завод відновив свою роботу в березні, коли було підписано контракт на постачання газу за давальницькою схемою з компанією «Енергетичні ресурси України». Співвласник ЕРУ Андрій фоворов підтвердив, що компанія розглядає співпрацю з «Агро газ трейдинг», але відвантаження міндобрив не почалася через «мертвий сезон».

Серед засновників «Агро газ трейдингу» було дві особи: Зелений Дмитро Олександрович та Колот Володимир Васильович. Пізніше серед учасників юридичної особи з’явився також шотландський офшор «Cortex Corporate LP», за місцем реєстрації якого знаходиться ще 31 компанія. Він був створений 4 квітня поточного року і зараз є власником «Агро газ рейдингу». Бенефіціарами шотландського офшорну вказані Ебігейл Сільван та Індіра Вільямс з Гренади.

Один з аграріїв розповів, що переговори з ними від імені «Агро газ трейдингу» вів Андрій Гмирін. Він працював у Державній фіскальній службі за часів головування Ігоря Білоуса. Після того, як Білоус очолив Фонд держмайна, Гмирін зайняв посаду його помічника.

Зв’язок Гмиріна з «Агро газ трейдингом» також простежується через директора та співзасновника фірма Володимира Колота. Він з родичами Гмиріна з Білої Церкви Анатолієм Петровичем та Зоєю Миколаєвною  Гмиріними значаться як співзасновники благодійного фонду «Майбутнє країни». Колот підтвердив факт знайомства з Гмиріним, зазначивши, що той не має відношення до власності та управління компанії.

Співвласниками компанії «Енергетичні ресурси України» є Андрій Фаворов, Дейл Пері та Ярослав Мудрий.

Центральний офіс «Агро газ трейдингу» знаходиться на 10 поверсі в одному з найбільш дорогих київських бізнес-центрів – «Парус».

Від «Наших грошей»

Володимир Колот був прописаний разом з Оленою Гмиріною, ймовірно це його дружина і сестра Андрія Гмиріна. Володимир і Олена разом були засновниками ТОВ «Будівельна компанія Люкс-групп».

Нагадаємо, що після Майдану стало відомо, що експортні потоки «ОПЗ» пішли через офшорні та інші компанії, пов’язані з лідерами «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту». Проти керівника заводу Миколи Щурикова, голови наглядової ради Сергія Переломи та низки інших осіб було порушено кримінальне провадження за розтрату 205 млн грн. при оплаті газу компанії з групи «Приват».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?
30 Червня 2017

В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ
30 Червня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

30.06.2017

Черкаси В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ

Дніпро Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Донецьк Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

Одеса АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

Київ Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

Чернігів Мер Чернігова вибрав інвестором міського пляжу сина партнера, інвестиції за якого зробить міський бюджет

29.06.2017

Харків Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

Одеса Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Київ «Київпастранс» дав партнеру Порошенка півмільярда на тролейбуси з автономним ходом

Київ Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка

28.06.2017

Київ Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Суми Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Одеса Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Тернопіль Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

26.06.2017

Ужгород Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ