Помічник Білоуса, що завалив приватизацію ОПЗ на користь Фаворова, стає ексклюзивним продавцем карбаміду

Компанія «ЕРУ», яка стала ексклюзивних газотрейдером «Одеського припортового заводу» після двох невдалих спроб Фонда держмайна приватизувати завод, планує продажу карбаміду його виробництва на ТОВ «Агро газ трейдинг» з оточення голови ФДМУ.

Про це йдеться в розслідуванні Миколи Топалова на «Економічнй правді».

У 2016 році ФДМУ оголошував два аукціони по продажу акцій ОПЗ, однак обидва не відбулись через відсутність попиту.

В кінці року уряд ухвалив реструктуризацію боргів підприємства перед НАК «Нафтогаз Україна». На уряді цей документ представляв голова ФДМУ Ігор Білоус, сам проект постанови передбачав зупинку заводу з 31 грудня і передачу його в оренду.

Менш ніж за два тижні до засідання уряду було створено «Агро газ трейдинг», яке зараз називає себе на ринку ексклюзивним постачальником карбаміду виробництва ОПЗ. Завод відновив свою роботу в березні, коли було підписано контракт на постачання газу за давальницькою схемою з компанією «Енергетичні ресурси України». Співвласник ЕРУ Андрій фоворов підтвердив, що компанія розглядає співпрацю з «Агро газ трейдинг», але відвантаження міндобрив не почалася через «мертвий сезон».

Серед засновників «Агро газ трейдингу» було дві особи: Зелений Дмитро Олександрович та Колот Володимир Васильович. Пізніше серед учасників юридичної особи з’явився також шотландський офшор «Cortex Corporate LP», за місцем реєстрації якого знаходиться ще 31 компанія. Він був створений 4 квітня поточного року і зараз є власником «Агро газ рейдингу». Бенефіціарами шотландського офшорну вказані Ебігейл Сільван та Індіра Вільямс з Гренади.

Один з аграріїв розповів, що переговори з ними від імені «Агро газ трейдингу» вів Андрій Гмирін. Він працював у Державній фіскальній службі за часів головування Ігоря Білоуса. Після того, як Білоус очолив Фонд держмайна, Гмирін зайняв посаду його помічника.

Зв’язок Гмиріна з «Агро газ трейдингом» також простежується через директора та співзасновника фірма Володимира Колота. Він з родичами Гмиріна з Білої Церкви Анатолієм Петровичем та Зоєю Миколаєвною Гмиріними значаться як співзасновники благодійного фонду «Майбутнє країни». Колот підтвердив факт знайомства з Гмиріним, зазначивши, що той не має відношення до власності та управління компанії.

Співвласниками компанії «Енергетичні ресурси України» є Андрій Фаворов, Дейл Пері та Ярослав Мудрий.

Центральний офіс «Агро газ трейдингу» знаходиться на 10 поверсі в одному з найбільш дорогих київських бізнес-центрів – «Парус».

Від «Наших грошей»

Володимир Колот був прописаний разом з Оленою Гмиріною, ймовірно це його дружина і сестра Андрія Гмиріна. Володимир і Олена разом були засновниками ТОВ «Будівельна компанія Люкс-групп».

Нагадаємо, що після Майдану стало відомо, що експортні потоки «ОПЗ» пішли через офшорні та інші компанії, пов’язані з лідерами «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту». Проти керівника заводу Миколи Щурикова, голови наглядової ради Сергія Переломи та низки інших осіб було порушено кримінальне провадження за розтрату 205 млн грн. при оплаті газу компанії з групи «Приват».

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