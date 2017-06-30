Поліція розслідує, як кум голови виконавчої служби Mін’юсту задешево скупився через «СЕТАМ» Мінюсту

Оточення директора департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Дмитра Поліщука може бути причетним до незаконного втручання в роботу системи «СЕТАМ», через яку реалізується конфісковане та арештоване майно.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Чорновалова для програми «Схеми».

Національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо несанкціонованого втручання в роботу системи «СЕТАМ», яке дало змогу зловмисникам купувати майно на торгах за заниженими цінами. Це призвело до заподіяння шкоди інтересам держави у сумі понад 1,8 млн грн.

Учасники торгів, яким за даними слідства вдавалось викуповувати лоти за найнижчою ціною, попри наявність вищих ставок інших учасників, здійснювали вхід у систему «СЕТАМ» з вулиці Великої Васильківської, 13/1, що у Києві. Ця ж адреса фігурує у матеріалах слідства як така, з якої, за версією слідства, вчинявся несанкціонований доступ до системи «СЕТАМ».

Наприклад, за стартову ціну у 400 тис грн громадянин Дмитро Деревенець купив 15 соток землі в елітному селищі Ходосівка під Києвом. На сайтах продажу нерухомості, там продають землю у півтора-два рази дорожче.

Цю будівлю обслуговує комунальне підприємство «Обрій». Керує ним Олександр Порядін – людина, яка має безпосередній стосунок до голови Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Саме ця служба передає усе конфісковане й арештоване державою майно на продаж в систему «СЕТАМ». І саме ця служба, наприклад, заздалегідь має інформацію про стартову ціну кожного лоту.

В декларації Поліщук вказав, що отримав у 2007 році від Порядіна позику в півмільйона гривень, що за тодішнім курсом дорівнювало $100 тис . Крім того, Олександр Порядін та Дмитро Поліщук є кумами.

Решта тих, хто став переможцями торгів в результаті несанкціонованого, за версією слідства, доступу до системи «СЕТАМ», – також люди близько до кума голови виконавчої служби. Окрім того, що їхня участь у торгах здійснювалась з його робочої адреси, Порядін також їздить на автомобілі «Мерседес», оформленому на одного з переможців торгів. Слідчі обшукали цей автомобіль знайшли там не лише копію паспорта голови виконавчої служби Поліщука, а й низку внутрішньої документації Міністерства юстиції, оригінали службових записок, робочі листи голови виконавчої служби.

Поліщук і Порядін від коментарів відмовилися. В Мін’юсті, департаментом якої є Державна виконавча служба, заявили, що у них «немає підтвердження щодо наявності будь-яких зв’язків між особами, які підозрюються у здійснені спроб несанкціонованого втручання в роботу системи «СЕТАМ», з представниками Державної виконавчої служби Мін’юсту або ДП «СЕТАМ».

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