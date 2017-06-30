Оточення Сольвара виграло третину мільярда на супровід імпортного вугілля для «Центренерго»

ПАТ «Центренерго» 27 червня за результатами тендеру уклало три угоди з ТОВ «Екскомсервіс» про транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля на загальну суму 322,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума договорів розрахована на те, що до 31 травня 2018 р. буде вивантажено 700 тис тонн імпортного вугілля у ДП «Морський торговельний порт «Южний», 300 тис тонн – у «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та 400 тис тонн – у ТОВ «Трансінвестсервіс – термінал» (акваторія «Южного»).

Обслуговування в «Южному» коштує 156,73 млн грн., у «Чорноморську» – 67,17 млн грн., а в «ТІС-Терміналі» – 98,50 млн грн.

Вартість послуг в «Южному» і «Чорноморську» становить 268,68 грн./т, у тому числі:

145,00 грн. – вантажно-розвантажувальні послуги;

78,90 грн. – зберігання вантажу; комісія експедитора не більше 5% від вартості наданих послуг; інші послуги: зачищення вагону від залишків раніше перевезеного вантажу, інформаційні послуги за експедирування, підготовка кузовів вантажних залізничних вагонів під навантаження дрібних фракцій, маркування вантажів в залізничних вагонах, перешвартовка судна, прибирання суднових трюмів тощо.

44,78 грн. – 20% ПДВ.

У «ТІС-Терміналі» послуги коштують на 10% дорожче – 295,50 грн./т, куди входять:

192,50 грн. – вантажно-розвантажувальні послуги;

53,75 грн. – зберігання вантажу; комісія експедитора не більше 5% від вартості наданих послуг; інші послуги: зачищення вагону від залишків раніше перевезеного вантажу, інформаційні послуги за експедирування, підготовка кузовів вантажних залізничних вагонів під навантаження дрібних фракцій, маркування вантажів в залізничних вагонах, перешвартовка судна, прибирання суднових трюмів тощо.

49,25 грн. – 20% ПДВ.

У жовтні 2016 р. ціна в «Южному» складала 268,20 грн./т, а в «ТІС-Терміналі» – 302,40 грн./т. Нещодавно тодішні договори були завершені з оплатою в 1 коп.

За нинішніми угодами можливий аванс у розмірі 50% за суднову партію від початку надання послуг протягом п’яти банківських днів після отримання рахунку.

Єдиним конкурентом було ПП «ДП Чиста країна» Валерія Серебряка зі статутним капіталом 1 тис грн., причому обидва учасники не знижували ціни під час аукціону.

За підряди в «Южному» і «Чорноморську» також хотіло позмагатись ТОВ «Ділекс Транспорт», але його відхилили через відсутність даних про непритягання до відповідальності за тендерну змову.

Торги щодо 600 тис тонн вугілля у ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» відмінили через нестачу допущених учасників. Переможець на них не приходив.

Компанія «Екскомсервіс» із 2011 р. належить Богдану Штонді, котрий раніше працював у ТОВ «Укрзернотранс-К» (оптова торгівля/транспортні послуги). Мажоритарним співзасновником цієї фірми був земляк Штонди – Руслан Сольвар.

У 2004 р. Сольвар вийшов зі складу засновників «Укрзернотранс-К», а власниками лишилися Олексій Мозговий (пізніше помічник Сольвара у ВРУ) та Артем Мініч. На останнього в 2004-2008 рр.. була переписана інша компанія Сольвара – ПП «Фреш Лайн» (транспортні послуги). А зараз на Мініча записана фірма «Метрудтранс», яка тільки за 9 місяців 2016 р. отримала від 44 лісгоспів підряди на 117 млн грн. на перевезення деревини. Прокуратура підозрює посадовців двох лісгоспів Чернівецької області у зловживанні службовим становищем та нанесенні шкоди державним інтересам, причому справа пов’язана з «Метрудтрансом».

Також Мініч є родичем Сольвара по лінії колишньої дружини – сестра останньої, Валентина, в дівоцтві Лучко, пізніше взяла прізвище Мініч.

Нагадаємо, торішній аналогічний тендер на суму 268 млн грн. «Екскомсервіс» виграв у ПП «Фактор Груп-С». Колись воно називалось «Блок Баг Сістем Плюс», а його першим директором був Микола Несвіцький, який раніше працював у фірмах Мініча.

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