«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?

Сподіваюсь це не так, але.

Днями дізнався, що головний «закупівельник» «Нафтогазу» Роман Біляга покидає свою посаду в компанії. Команда Андрія Коболєва втратила менеджера, який був важливою частиною локомотиву в тій частині реформ, завдяки яким «нафтогазівські» тендери нині ставлять у приклад.

Втрата бійця відбулась безпосередньо після і внаслідок того, що коболєвці відбили у Гройсмана «Укртрансгаз» і в березні 2017 року зайшли в цю «дочірку» наводити лад. Гройсман працевлаштував у Міненерго звільненого Ігоря Прокопіва (який був протеже Яценюка-Мартиненка). А новачки отримали організований спротив.

Перше що зробив Біляга – зупинив проплати по вже укладеним договорам та процедури ще не завершених тендерів задля «опритомнення» цін. Бо «дельти» та «маржі» зашкалювали далеко за межі здорового глузду.

Вдалось небагато, по укладеним на купу мільярдів угодам постачальники погодились знизити ціни мільйонів на 60. Але ніхто з них не вийшов на публіку і не заявив, що Біляга вимагає несправедливих знижок, мовляв – дивіться, подібний товар на ринку так і коштує і т.д. Навпаки – почались підкилимні ігри силовиків.

Я більш ніж впевнений, що «конторські» лексуси так само зашиваються у завищені ціни на тендерах, як і відкати тих, хто проводить ті безсоромно-крадійські торги.

Тому я не був здивований, коли керівник СБУ у травні почав апелювати до голови Кабміну. Мовляв, «новопризначеним керівництвом «Укртрансгазу» повністю припинено фінансування необхідних виробничих програм, і підписання договорів з переможцями тендерних процедур на закупівлю технологічного обладнання». Тоді ми назвали нашу статтю «Кормова база СБУ. «Укртрансгаз».

Сьогодні «Наші гроші» мають новий документ, який дозволяє додати новий інгредієнт: кримінальне провадження №42016000000004105.

«Укртрансгаз». Кормова база ГПУ»

Торік Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України (так-так! Саме так вони себе позиціонують у судових ухвалах) збудилось на те, як ПАТ «Дашуківські бетоніти», ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Гірничовидобувний та каменообробний комбінат «Біличі», ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетритів» і ПрАТ «Євраз Суха Балка» видобувають корисні копалини.

Слідчі встановили, що при одержанні спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, окремі надрокористувачі надають на затвердження Держгеонадрам та ДНВП «Геоінформ України» завідомо занижені відомості про запаси корисних копалин. А це призводить до зменшення обов’язкових платежів до державного бюджету за отримання спецдозволу, а також заниження рентних платежів, у результаті чого упродовж 2015-2016 років державі завдано збитків на суму понад 10 млн. грн.

І ось у червні 2017 року у цій справі про алхімію «надровиків» з’являється новий напрямок. Тепер ГПУ цікавить «Укртрансгаз», який не має жодного ні формального, ні неформального стосунку до Держгеонадр, який навіть на міністерському рівні входить до іншої вертикалі і взагалі є кормовою базою іншого клану.

Отже тепер слідчий Іванов хоче знати, які аварії були на газопроводах «Укртрансгазу» виключно після 20 березня 2017 року і скільки газу втрачено внаслідок аварій (особливо тяжкі суми вітаються).

А це саме та дата, коли фінансові потоки держкомпанії перейшли до рук «коболєвців».

І далі по тексту прокурорського запиту абсолютно зрозумілий контекст підозр: які торги зупинив Біляга, кому перестав платити гроші, від кого і що вимагав.

Вже складено на кілька тижнів вперед розклад допитів представників «Укртрансгазу», деякі з котрих вже багато років працюють у цій системі, і деякі з яких вже неодноразово фігурували на сторінках «Наших грошей» у безсоромних історіях. Наприклад, ми вже писали як тендерний комітет «Укртрансгазу» під керівництвом Олексія Шушури пиляв десятки мільйонів на землевпорядницьких роботах. І у прокуратурі теж запідозрили, що це злочин і крадійство. Але у героїв – все ок, і тепер Шушура буде давати покази про те, як все змінилось після приходу «коболєвців» 20 березня 2017 року…

А тепер ще гірша частина:

Передвиборчий розпил потоків

Насправді «коболєвці» у цій історії виявили себе не бандою у кращому – пацанському – значенні цього слова. Вони не змогли захистити Білягу.

Я не захищаю Білягу, навіть якщо вам так це здалось. Я захищаю зміни у «Нафтогазі», частиною яких і був Біляга. Це справді були одні з небагатьох змін на краще в Україні після Майдану.

Але щось я не чув ні від Яценюка, ні від Коболєва жодного слова про цю історію з СБУ-ГПУшною годівничкою в «Укртрансгазі». Просто мовчки позбавились того, хто робив свою роботу по змінам, вичищуючи стайні попередників . Ок, завтра підуть провадження по тендерам «Укргазвидобування», де теж окопалась та сама команда тендерників. Тоді що? Післязавтра наступнику Біляги (хто б він не був) запропонують погодити мільярдну закупівлю компресорів для газпроводів з коефіцієнтом «2». І що він робитиме? Пам’ятатиме про долю того, за кого не заступилась команда Коболєва і мовчки підпише?

Як на мене це означатиме одне – всі кинулись рвати бюджетні потоки перед президентськими виборами. Хоч формально вони будуть аж в 2019 році, але насправді вони вже йдуть.

Порошенко мочить Садового і бідкається з Тимошенко.

Яценюк збирається на президентські вибори аби розкрутити партійний бренд (як би він не називався) для парламентських виборів і втримати свої позиції у правлячій коаліції.

Для всього цього вже дуже скоро знадобляться шалені гроші. Штаби, реклама, підкуп виборців. Все це коштує мільярдів. Тіньових мільярдів. І їх треба десь взяти. Чому б не в «Укртрансгазі» з його мільярдними закупівлями? Чи не в Одеському припортовому? Чи не в «Центренерго»?

А ще краще – звідусіль. Точніше – звідусіль, де тільки суспільство і його представники у владі дозволять це зробити. Цих годівничок, “де суспільство дозволяє” – поступово стає все більше. На черзі – “Нафтогаз”. І на цьому вони не зупиняться.

Можна вірити в людинолюбство вовків, але зупинити їх може лише зграя навчених охоронних псів. І ключове слово тут – “зграя”.

Блог від: Юрій Ніколов

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Tеги | Важливо, Корупція, Нафтогаз, Порошенко