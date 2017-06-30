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Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

30 Червня 2017

КП «Київпастранс» 26 червня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» про закупівлю трамваїв на 300,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять сім п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв Електрон Т5В641 довжиною 30,2 м на 60 місць по 43,00 млн грн.

Вони матимуть можливість автономного ходу в 1 км, будуть обладнані кондиціонерами в салоні та кабіні, системою відеонагляду, інформаційною системою, маршрутними покажчиками, звуковим інформатором, а також пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями. Гарантійний строк становить 2 роки.

У жовтні 2015 р. «Київпастранс» замовив цій самій фірмі трамваї Т5В641 більше ніж у півтора рази дешевше – по 26,25 млн грн. Однак у вересні 2016 р. ціну за одиницю та суму договору змінили додатковою угодою в невідомий бік.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім УКВЗ-Україна», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону. Таким чином, формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі в 301,00 млн грн. склала всього 0,003%.

Кінцевим бенефіціаром «СУНП «Електронтранс», створеного в 2011 році, значиться львів’янин Юрій Бубес. Засновниками є ТОВ «Автотехнопроект» (10%), ПАТ «Концерн-Електрон» (64%) та німецьке підприємницьке товариство «Транстек Ф&Е» (26%).

Загалом 30,6% акцій ПАТ «Концерн-Електрон» належать його керівникам. Зокрема, найбільші частки мають голова правління Юрій Бубес – 5,8%, голова наглядової ради Віктор Рибинок – 4,8%, заступник голови наглядової ради Сергій Медведєв – 5,1%, член наглядової ради Олег Руденко – 2,2%.

Засновниками ТОВ «Автотехнопроект» є Іван Войчишин, Олег Дзядик, Микола Півоварчук, Василь Сидь та Юрій Цетнар.

Переможець зайняв третє місце у Топ-10 постачальників транспорту України у 2014-2016 рр.. Загалом із 2012 р. він виграв державних тендерів на 875,45 млн грн.

«Торговий дім УКВЗ-Україна» належить Олександру Рибальченку, співвласнику ТОВ «Окраїна». Суперник пропонував трамваї 71-951 виробництва ФДУП «Усть-Катавський вагонобудівний завод імені С. М. Кірова» (Росія). Фірма принесла аналогічний договір від вересня 2012 р. із благодійним фондом тодішнього нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка про поставку в Єнакієве Донецької області трамвая 71-623 за 4,30 млн грн.

Нині триває подача пропозицій на інший тендер «Київпастрансу» щодо трамваїв на очікувану суму 1,95 млрд грн. Закупівлю намагаються провести з другої спроби. Перший тендер було відмінено, бо на нього прийшов лише польський завод «Pesa Bydgoszsz».

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