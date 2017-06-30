Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

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КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (Донецька обл.) 27 червня уклав низку угод з ТОВ «Рікот» щодо ремонтних робіт на загальну суму 9,26 млн грн.

Про це повідомляє «Прозорро».

Всього без проведення відкритих торгів було укладено 8 угод на капітальний ремонт корпусів госпіталю, складу, столової, зовнішніх трубопроводів та замощення. Всі угоди діють до кінця року, але в них прописано, що фірма пообіцяла виконати роботи за три дні 27-29 червня.

Остаточна оплата буде здійснена після підписання активі приймання робіт.

  Предмет закупівлі Вартість угоди

(грн.)

 Очікувана ціна

(грн.)

Термін виконання
 1 Капремонт терапевтичного корпусу 1 497 409 1 497 409 27-29.06.2017
 

2

 Капремонт

складу

 1 487 693 1 487 693 27-29.06.2017
3 Капремонт кардіологічного корпусу 1 489 882 1 489 882 27-29.06.2017
4 Капремонт неврологічного корпусу 496 164 496 164 27-29.06.2017
5 Капремонт

клубу-столової

 1 106 417 1 106 417 27-29.06.2017
6 Капремонт приймально-медичного корпусу 334 974 334 974 27-29.06.2017
7 Капремонт

замощення

 1 484 864 1 484 864 27-29.06.2017
8 Капремонт зовнішніх трубопроводів 1 362 596 1 362 596 27-29.06.2017

ТОВ «Рікот» було засноване в Донецьку в 2007 році. Раніше його власниками були місцевий мешканець Олександр Проценко та житель Макіївки Ярослав Філіпов. Зараз фірма записана на мешканця Донецька Сергія Гунько, який і підписав угоди з госпіталем.

Нині фірма «Рікот «зареєстроване в Харківській області, за даними «Прозорро» вона отримала замовлень на 24,06 млн грн. Всі замовлення були отримані від комунальних лікувальних установ Донецької області по неконкурентній процедурі.

Від КЛПУ«Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»  угоди з «Рікот» підписав головний лікар Микола Присяжний.

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