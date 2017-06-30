АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

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Одеське обласне територіальне відділення АМКУ 29 червня прийняло рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією «Таланлегпром» у 2010-2011 роках.

Одеські антимонопольники встановили, що «Таланлегпром» і компанія ТОВ «ТД «Укрлегсировина» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» та ВАТ «Одеський припортовий завод» по закупівлі взуття. Тендери на 1,11 млн грн та 0,32 млн грн. відповідно виграло ТОВ «Таланлегпром».

Виявилось, що ці фірми вказали у тендерній документацію одну адресу по вул. Саксаганського, 77 і однаковий телефонний номер, що є сприятливою умовою для обміну інформацією між учасниками торгів.

Також в АМКУ визнали, що ці фірми є пов’язані між собою. Керівник і власник «Укрлегсировини» Ірина Покась у період проведення торгів виявилась власницею 42% та керівником ТОВ група «Талан». Разом з нею засовниками цієї фірми було саме ТОВ «Таланлегпром» та Микола Лаврик, колишній губернатор Сумської області, чий син Андрій Лаврик був власником «Таланлегпрому».

Також антимонопольники відмітили синхронність дій цих фірм. Вони отримали довідки про відсутність податкових боргів у ДПІ  в один день за послідовними номерами. Також були визнані не випадковим збігом обставин послідовні номери витягів з ЄДР, довідок про відсутність судимості у посадових осіб, копії документів від одного нотаріуса, схожість в оформлені документів відповідачів, наданих у пропозиціях конкурсних торгів, однакові граматичні помилки в документах.

Відзначено і сталі господарські відносини між відповідачами, в тому числі дилерську угоду, по якій «Таланлегпром» надав «Укрлегсировині» право реалізації спецвзуття.

Відтак Одеське ТВ АМКУ визнало узгоджені антиконкурентні дії цих фірм і оштрафувало їх на 117 тис грн. кожну.

Після остаточного проходження всіх процедур АМКУ має винести рішення про внесення цих фірм у «чорний список» компаній, яким забороняється участь у тендерах.

Останніми роками «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. У 2015 році компанія отримала від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн.

В аналогічну ситуацію у 2015 році потрапило ПАТ «Запоріжтрансформатор». АМКУ покарав фірму Костянтина Григоришина за розіграш тендерів низки обленерго протягом ще 2011-2013 років. Відтак компанія не змогла взяти участь у тендері «Укрнерего» на поставку трансформаторів на 2 млрд грн. по вдвічі завищеній очікуваній ціні. Згодом «Запоріжтрансформатор» через домігся зняття покарання у вигляді не допуску до участі в тендерах і на наступному тендері «Укренерго» переміг вже з ринковою ціною трансформаторів.

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