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Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

29 Червня 2017

Із 5 травня по 15 червня Балаклійська міська рада Харківської області та її ж Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста уклали сто угод про аварійно-відбудовні роботи житлового фонду на загальну суму 102,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про капітальний і поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони 23-24 березня. Закупівлі провели за переговорною процедурою через нагальну потребу або за процедурою звітування про укладений договір. У результаті кошти розподілились між 18 підрядниками, п’ятеро з яких взяли 75% загальної суми, або 77,07 млн грн.

  1. Безумовним лідером стало ТОВ «Індіго Груп», яке отримало замовлень на третину загальної суми, або 32,91 млн грн.

Харківською фірмою керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха.

Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.

Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 391,08 млн грн. Із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. по вересень 2016 р., а 62,14 млн грн. – в «Укргазвидобування» в лютому 2017 р.

  1. Друге місце зайняло ТОВ «БК «Промбуд» з підрядами на 15,66 млн грн.

Створене рік тому харківське підприємство належить Арману Балаяну. На місцевих виборах у 2015 р. він реєструвався уповноваженою особою Харківської обласної організації партії «Відродження», список якої очолював мер Харкова Геннадій Кернес.

Окрім нинішніх підрядів, у травні воно отримало єдиний від Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА на заміну вікон і дверей коледжу за 344 тис грн.

  1. Трійку лідерів замикає ТОВ «Харківбудсервіс», отримавши підрядів на 11,47 млн грн.

Засновниками фірми є Олександр Клименко, Павло Платонов та Євген Логінов. Останній на сторінці у Facebook публікував спільні мисливські фотографії з Євгенієм Шахненком, заступником голови Харківської ОДА.

Клименко вказував у своєму профілі, що працює менеджером у компанії «Прогрес». Нагадаємо, раніше Шахненко був керівником та засновником ТОВ «БК «Прогрес-Партнер». Його партнером там був Богдан Семирозум, чий родич Костянтин Семирозум мав спільну фірму з засновниками «Харківбудсервісу». Нині частка Шахненка у «БК «Прогрес-Партнер» належить ТОВ «КУА «Центр фінансових ініціатив».

Улітку 2016 р. «Харківбудсервіс» отримав єдині два ремонтні підряди Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА і Близнюківської селищної ради Харківської області на 8,76 млн грн.

  1. Ще 10,46 млн грн. дісталося ТОВ «Стальконструкція Лтд».

Харківська фірма належить ТОВ «ХСУ № 127» Леоніда Костюкова, Миколи Мєлєнцова і почесного громадянина Харківської області Сергія Євеля. Останній також є почесним членом ГО «Харківський клуб «Генерал» разом з Олександром Харченком – екс-депутатом Харківської облради від Партії регіонів, а нині – членом виконкому Харківської міськради. Раніше частку Євеля у фірмі мав Андрій Константинов.

Загалом із лютого 2014 р. вона виграла тендерів на 208,68 млн грн.

  1. Крім того, ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» вищезгаданого Олександра Харченка заплатять 6,56 млн грн.
Підрядник / Сума угод, грн. Предмет закупівлі Ціна угоди, грн.
ТОВ «Індіго Груп» / 32 908 636 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 13 3 034 297
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 11 2 944 819
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 14 2 860 017
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 16 1 962 440
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 20 1 936 781
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2а 1 932 436
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 15 1 929 339
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 17 1 929 157
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 18 1 926 340
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2 1 919 236
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 3, 1 326 267
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,4 1 315 299
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 4 1 287 491
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 1, 1 211 549
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,2 1 198 673
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 6 1 190 214
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,16 895 688
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,18 767 688
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,15/11 751 450
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,20 589 456
ТОВ «БК «Промбуд» /

15 663 017

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 21 1 676 916
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 23 1 669 429
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 20 1 618 790
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 18 1 507 798
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 12 1 506 852
капремонт по вул. Буровиків, 6 1 431 564
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 6 1 428 180
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 22 1 383 022
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 24 1 248 529
капремонт по вул. Буровиків, 2 1 118 833
капремонт по вул. Буровиків, 16 1 073 104
ТОВ «Харківбудсервіс» / 11 470 202

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 5/10 2 014 069
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 11 1 904 388
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 3 1 498 772
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків,  9 1 382 354
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 15 1 316 548
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 17 1 291 770
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 19 1 288 054
капремонт по вул. Буровиків, 4/20  у м. Балаклія, Балаклійського району Харківської обл. 774 247
ТОВ «Стальконструкція Лтд» / 10 463 560

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27 3 011 902
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 29 1 546 996
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 30 1 515 443
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 25 1 358 313
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 26 1 262 935
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 24 718 888
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 22 478 466
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 23 478 466
Виготовлення кошторисної документації по об’єкту: капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27 92 152
ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» / 6 563 222

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 51 3 226 710
капремонт покрівлі, віконних прорізів по вул. Арсенальна, 28 1 537 406
капремонт по вул. Арсенальна, 7 652 547
капремонт по вул. Арсенальна, 12 345 236
капремонт по вул. Арсенальна, 16 273 860
капремонт по вул. Арсенальна,17 212 050
капремонт по вул. Арсенальна, 21 201 172
капремонт по вул. Арсенальна,19 114 241
ФОП Чень Володимир Богданович / 4 667 648

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 19 842 561
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 21 825 419
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 17 690 935
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 8 660 355
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 12 650 143
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 23 486 245
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 15 300 282
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 37 211 708
ТОВ «Будсоюз» / 2 596 779

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина , 22 884 858
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 4 865 668
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 8 846 253
ФОП Чумаченко Олексій Анатолійович / 2 565 479

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 1/7 909 698
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Армійська, 19 871 594
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 1а 784 187
ПП «Фасад-Сервіс» / 2 309 056

 

 капремонт по вул. Гагаріна, 6/2 831 790
капремонт по вул. Гагаріна, 2/1 756 144
капремонт по вул. Гагаріна, 4 721 122
ТДВ «Житлобуд-2» / 2 206 403

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 18 836 050
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна,11 816 527
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 19 553 826
ТОВ «Бренд-Корвет» / 2 012 609

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,21 508 663
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,23 505 897
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,8 499 246
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,17 498 803
ТОВ «Еверест НП» / 1 848 780

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 8 694 568
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 48, 358 067
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 50 325 934
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 46, 315 834
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 42 81 491
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 66, 72 886
ТОВ «Будівельник» / 1 739 498

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 17 643 937
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 15 625 320
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 9 470 242
ТОВ «Уніта» / 1 702 832

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 10 894 652
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 12 808 181
ТОВ «Жилдорстрой» / 1 545 941

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 7 834 057
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 4 711 884
ТОВ «ХСП Групп» / 1 164 241

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 18 624 809
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 10 539 432
ТОВ «Балрембуд» / 666 073

 

 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 5 666 073
ПП «Екіпаж» / 214 781

 

 поточний ремонт по встановленню віконних блоків на в’їзді Кирпичному, 21 60 089
поточний ремонт по встановленню віконних та дверних блоків по вул. Гагаріна, 35 53 555
поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Полтавська, 9 50 586
поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Якова Чернігівця, 21 50 551
Усього: 102 308 758,10

 

Анна Сорока, «Наші гроші»

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