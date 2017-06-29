Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
29 Червня 2017
Із 5 травня по 15 червня Балаклійська міська рада Харківської області та її ж Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста уклали сто угод про аварійно-відбудовні роботи житлового фонду на загальну суму 102,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Йдеться про капітальний і поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони 23-24 березня. Закупівлі провели за переговорною процедурою через нагальну потребу або за процедурою звітування про укладений договір. У результаті кошти розподілились між 18 підрядниками, п’ятеро з яких взяли 75% загальної суми, або 77,07 млн грн.
Харківською фірмою керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха.
Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.
Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 391,08 млн грн. Із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. по вересень 2016 р., а 62,14 млн грн. – в «Укргазвидобування» в лютому 2017 р.
Створене рік тому харківське підприємство належить Арману Балаяну. На місцевих виборах у 2015 р. він реєструвався уповноваженою особою Харківської обласної організації партії «Відродження», список якої очолював мер Харкова Геннадій Кернес.
Окрім нинішніх підрядів, у травні воно отримало єдиний від Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА на заміну вікон і дверей коледжу за 344 тис грн.
Засновниками фірми є Олександр Клименко, Павло Платонов та Євген Логінов. Останній на сторінці у Facebook публікував спільні мисливські фотографії з Євгенієм Шахненком, заступником голови Харківської ОДА.
Клименко вказував у своєму профілі, що працює менеджером у компанії «Прогрес». Нагадаємо, раніше Шахненко був керівником та засновником ТОВ «БК «Прогрес-Партнер». Його партнером там був Богдан Семирозум, чий родич Костянтин Семирозум мав спільну фірму з засновниками «Харківбудсервісу». Нині частка Шахненка у «БК «Прогрес-Партнер» належить ТОВ «КУА «Центр фінансових ініціатив».
Улітку 2016 р. «Харківбудсервіс» отримав єдині два ремонтні підряди Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА і Близнюківської селищної ради Харківської області на 8,76 млн грн.
Харківська фірма належить ТОВ «ХСУ № 127» Леоніда Костюкова, Миколи Мєлєнцова і почесного громадянина Харківської області Сергія Євеля. Останній також є почесним членом ГО «Харківський клуб «Генерал» разом з Олександром Харченком – екс-депутатом Харківської облради від Партії регіонів, а нині – членом виконкому Харківської міськради. Раніше частку Євеля у фірмі мав Андрій Константинов.
Загалом із лютого 2014 р. вона виграла тендерів на 208,68 млн грн.
|Підрядник / Сума угод, грн.
|Предмет закупівлі
|Ціна угоди, грн.
|ТОВ «Індіго Груп» / 32 908 636
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 13
|3 034 297
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 11
|2 944 819
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 14
|2 860 017
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 16
|1 962 440
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 20
|1 936 781
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2а
|1 932 436
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 15
|1 929 339
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 17
|1 929 157
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 18
|1 926 340
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2
|1 919 236
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 3,
|1 326 267
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,4
|1 315 299
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 4
|1 287 491
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 1,
|1 211 549
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,2
|1 198 673
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 6
|1 190 214
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,16
|895 688
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,18
|767 688
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,15/11
|751 450
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,20
|589 456
|ТОВ «БК «Промбуд» /
15 663 017
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 21
|1 676 916
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 23
|1 669 429
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 20
|1 618 790
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 18
|1 507 798
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 12
|1 506 852
|капремонт по вул. Буровиків, 6
|1 431 564
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 6
|1 428 180
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 22
|1 383 022
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 24
|1 248 529
|капремонт по вул. Буровиків, 2
|1 118 833
|капремонт по вул. Буровиків, 16
|1 073 104
|ТОВ «Харківбудсервіс» / 11 470 202
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 5/10
|2 014 069
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 11
|1 904 388
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 3
|1 498 772
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 9
|1 382 354
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 15
|1 316 548
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 17
|1 291 770
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 19
|1 288 054
|капремонт по вул. Буровиків, 4/20 у м. Балаклія, Балаклійського району Харківської обл.
|774 247
|ТОВ «Стальконструкція Лтд» / 10 463 560
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27
|3 011 902
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 29
|1 546 996
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 30
|1 515 443
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 25
|1 358 313
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 26
|1 262 935
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 24
|718 888
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 22
|478 466
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 23
|478 466
|Виготовлення кошторисної документації по об’єкту: капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27
|92 152
|ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» / 6 563 222
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 51
|3 226 710
|капремонт покрівлі, віконних прорізів по вул. Арсенальна, 28
|1 537 406
|капремонт по вул. Арсенальна, 7
|652 547
|капремонт по вул. Арсенальна, 12
|345 236
|капремонт по вул. Арсенальна, 16
|273 860
|капремонт по вул. Арсенальна,17
|212 050
|капремонт по вул. Арсенальна, 21
|201 172
|капремонт по вул. Арсенальна,19
|114 241
|ФОП Чень Володимир Богданович / 4 667 648
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 19
|842 561
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 21
|825 419
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 17
|690 935
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 8
|660 355
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 12
|650 143
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 23
|486 245
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 15
|300 282
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 37
|211 708
|ТОВ «Будсоюз» / 2 596 779
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина , 22
|884 858
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 4
|865 668
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 8
|846 253
|ФОП Чумаченко Олексій Анатолійович / 2 565 479
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 1/7
|909 698
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Армійська, 19
|871 594
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 1а
|784 187
|ПП «Фасад-Сервіс» / 2 309 056
|капремонт по вул. Гагаріна, 6/2
|831 790
|капремонт по вул. Гагаріна, 2/1
|756 144
|капремонт по вул. Гагаріна, 4
|721 122
|ТДВ «Житлобуд-2» / 2 206 403
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 18
|836 050
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна,11
|816 527
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 19
|553 826
|ТОВ «Бренд-Корвет» / 2 012 609
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,21
|508 663
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,23
|505 897
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,8
|499 246
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,17
|498 803
|ТОВ «Еверест НП» / 1 848 780
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 8
|694 568
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 48,
|358 067
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 50
|325 934
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 46,
|315 834
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 42
|81 491
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 66,
|72 886
|ТОВ «Будівельник» / 1 739 498
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 17
|643 937
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 15
|625 320
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 9
|470 242
|ТОВ «Уніта» / 1 702 832
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 10
|894 652
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 12
|808 181
|ТОВ «Жилдорстрой» / 1 545 941
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 7
|834 057
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 4
|711 884
|ТОВ «ХСП Групп» / 1 164 241
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 18
|624 809
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 10
|539 432
|ТОВ «Балрембуд» / 666 073
|капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 5
|666 073
|ПП «Екіпаж» / 214 781
|поточний ремонт по встановленню віконних блоків на в’їзді Кирпичному, 21
|60 089
|поточний ремонт по встановленню віконних та дверних блоків по вул. Гагаріна, 35
|53 555
|поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Полтавська, 9
|50 586
|поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Якова Чернігівця, 21
|50 551
|Усього:
|102 308 758,10
Анна Сорока, «Наші гроші»
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