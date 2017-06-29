Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

Із 5 травня по 15 червня Балаклійська міська рада Харківської області та її ж Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста уклали сто угод про аварійно-відбудовні роботи житлового фонду на загальну суму 102,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про капітальний і поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони 23-24 березня. Закупівлі провели за переговорною процедурою через нагальну потребу або за процедурою звітування про укладений договір. У результаті кошти розподілились між 18 підрядниками, п’ятеро з яких взяли 75% загальної суми, або 77,07 млн грн.

Безумовним лідером стало ТОВ «Індіго Груп», яке отримало замовлень на третину загальної суми, або 32,91 млн грн.

Харківською фірмою керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха.

Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.

Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 391,08 млн грн. Із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. по вересень 2016 р., а 62,14 млн грн. – в «Укргазвидобування» в лютому 2017 р.

Друге місце зайняло ТОВ «БК «Промбуд» з підрядами на 15,66 млн грн.

Створене рік тому харківське підприємство належить Арману Балаяну. На місцевих виборах у 2015 р. він реєструвався уповноваженою особою Харківської обласної організації партії «Відродження», список якої очолював мер Харкова Геннадій Кернес.

Окрім нинішніх підрядів, у травні воно отримало єдиний від Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА на заміну вікон і дверей коледжу за 344 тис грн.

Трійку лідерів замикає ТОВ «Харківбудсервіс», отримавши підрядів на 11,47 млн грн.

Засновниками фірми є Олександр Клименко, Павло Платонов та Євген Логінов. Останній на сторінці у Facebook публікував спільні мисливські фотографії з Євгенієм Шахненком, заступником голови Харківської ОДА.

Клименко вказував у своєму профілі, що працює менеджером у компанії «Прогрес». Нагадаємо, раніше Шахненко був керівником та засновником ТОВ «БК «Прогрес-Партнер». Його партнером там був Богдан Семирозум, чий родич Костянтин Семирозум мав спільну фірму з засновниками «Харківбудсервісу». Нині частка Шахненка у «БК «Прогрес-Партнер» належить ТОВ «КУА «Центр фінансових ініціатив».

Улітку 2016 р. «Харківбудсервіс» отримав єдині два ремонтні підряди Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА і Близнюківської селищної ради Харківської області на 8,76 млн грн.

Ще 10,46 млн грн. дісталося ТОВ «Стальконструкція Лтд».

Харківська фірма належить ТОВ «ХСУ № 127» Леоніда Костюкова, Миколи Мєлєнцова і почесного громадянина Харківської області Сергія Євеля. Останній також є почесним членом ГО «Харківський клуб «Генерал» разом з Олександром Харченком – екс-депутатом Харківської облради від Партії регіонів, а нині – членом виконкому Харківської міськради. Раніше частку Євеля у фірмі мав Андрій Константинов.

Загалом із лютого 2014 р. вона виграла тендерів на 208,68 млн грн.

Крім того, ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» вищезгаданого Олександра Харченка заплатять 6,56 млн грн.

Підрядник / Сума угод, грн. Предмет закупівлі Ціна угоди, грн. ТОВ «Індіго Груп» / 32 908 636 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 13 3 034 297 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 11 2 944 819 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 14 2 860 017 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 16 1 962 440 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 20 1 936 781 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2а 1 932 436 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 15 1 929 339 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 17 1 929 157 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 18 1 926 340 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2 1 919 236 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 3, 1 326 267 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,4 1 315 299 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 4 1 287 491 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 1, 1 211 549 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,2 1 198 673 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 6 1 190 214 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,16 895 688 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,18 767 688 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,15/11 751 450 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,20 589 456 ТОВ «БК «Промбуд» / 15 663 017 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 21 1 676 916 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 23 1 669 429 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 20 1 618 790 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 18 1 507 798 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 12 1 506 852 капремонт по вул. Буровиків, 6 1 431 564 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 6 1 428 180 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 22 1 383 022 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 24 1 248 529 капремонт по вул. Буровиків, 2 1 118 833 капремонт по вул. Буровиків, 16 1 073 104 ТОВ «Харківбудсервіс» / 11 470 202 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 5/10 2 014 069 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 11 1 904 388 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 3 1 498 772 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 9 1 382 354 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 15 1 316 548 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 17 1 291 770 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 19 1 288 054 капремонт по вул. Буровиків, 4/20 у м. Балаклія, Балаклійського району Харківської обл. 774 247 ТОВ «Стальконструкція Лтд» / 10 463 560 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27 3 011 902 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 29 1 546 996 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 30 1 515 443 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 25 1 358 313 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 26 1 262 935 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 24 718 888 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 22 478 466 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 23 478 466 Виготовлення кошторисної документації по об’єкту: капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27 92 152 ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» / 6 563 222 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 51 3 226 710 капремонт покрівлі, віконних прорізів по вул. Арсенальна, 28 1 537 406 капремонт по вул. Арсенальна, 7 652 547 капремонт по вул. Арсенальна, 12 345 236 капремонт по вул. Арсенальна, 16 273 860 капремонт по вул. Арсенальна,17 212 050 капремонт по вул. Арсенальна, 21 201 172 капремонт по вул. Арсенальна,19 114 241 ФОП Чень Володимир Богданович / 4 667 648 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 19 842 561 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 21 825 419 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 17 690 935 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 8 660 355 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 12 650 143 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 23 486 245 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 15 300 282 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 37 211 708 ТОВ «Будсоюз» / 2 596 779 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина , 22 884 858 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 4 865 668 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 8 846 253 ФОП Чумаченко Олексій Анатолійович / 2 565 479 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 1/7 909 698 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Армійська, 19 871 594 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 1а 784 187 ПП «Фасад-Сервіс» / 2 309 056 капремонт по вул. Гагаріна, 6/2 831 790 капремонт по вул. Гагаріна, 2/1 756 144 капремонт по вул. Гагаріна, 4 721 122 ТДВ «Житлобуд-2» / 2 206 403 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 18 836 050 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна,11 816 527 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 19 553 826 ТОВ «Бренд-Корвет» / 2 012 609 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,21 508 663 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,23 505 897 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,8 499 246 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,17 498 803 ТОВ «Еверест НП» / 1 848 780 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 8 694 568 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 48, 358 067 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 50 325 934 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 46, 315 834 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 42 81 491 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 66, 72 886 ТОВ «Будівельник» / 1 739 498 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 17 643 937 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 15 625 320 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 9 470 242 ТОВ «Уніта» / 1 702 832 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 10 894 652 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 12 808 181 ТОВ «Жилдорстрой» / 1 545 941 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 7 834 057 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 4 711 884 ТОВ «ХСП Групп» / 1 164 241 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 18 624 809 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 10 539 432 ТОВ «Балрембуд» / 666 073 капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 5 666 073 ПП «Екіпаж» / 214 781 поточний ремонт по встановленню віконних блоків на в’їзді Кирпичному, 21 60 089 поточний ремонт по встановленню віконних та дверних блоків по вул. Гагаріна, 35 53 555 поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Полтавська, 9 50 586 поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Якова Чернігівця, 21 50 551 Усього: 102 308 758,10

Анна Сорока, «Наші гроші»

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