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САП відсудила депозит «Повітряного експреса» на 25 мільйонів, який став заставою по приватному кредиту

29 Червня 2017

Суд визнав незаконною угоду між «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та ПАТ «Профінбанк» договору, за яким держпідприємство заставило депозит на 25,00 млн грн.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

З матеріалів суду відомо, що 16 грудня 2014 року ДП «Повітряний експрес» поклало на депозит в «Профінбанк» 25,00 млн грн. під 18% річних. Банк мав повернути кошти через півроку.

22 грудня «Профінбанк» відкрив кредитну лінію на 30,00 млн грн ТОВ «Валіо Груп». Заставою по кредиту став депозит «Повітряного експресу», відповідний договір з банком підписав т.в.о. державного підприємства.

В суді стало відомо, що в кінці 2015 року Госпсуд Києва прийняв рішення, за яким «Валіо Груп» мало повернути банку понад 26 млн грн, з яких 22 млн грн. – це отриманий кредит, а решта – пеня та штрафи.

В суді прокурор САП заявив, що під угодою про заставу підпис керівника «Повітряного експресу» було підроблено. Також було встановлено, що Державне агентство з інвестицій, якому підпорядковується «Повітряний експрес», згоди на заставу майна підприємства не надавало.

Суд розглянув висновок експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру про підробку підпису і прийняв його як доказ порушення при укладанні угоди Цивільного кодексу. Тому суд визнав недійсним договір застави банк ата держпідприємства.

«Валіо Груп» фігурує в кримінальному провадженні в переліку фірм, через які посадовці «Профінбанку» вивели кошти фінустанови в кінці 2014 року.

«Повітряний експрес» – це проект швидкісного залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». Він виник перед проведенням футбольного чемпіонату «Євро-2012», його лобістом був голова Держінвестпроекту Владислав Каськів. В червні 2011 році Держінвестпроект створив ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес», яке підписало з Експортно-імпортним банком Китаю угоду про 15-річний  кредит на $372 млн під 6,5% річних.

Перший транш в $52,1 млн Китайський ексімбанк надав в 2013 році, «Повітряний експрес» отримав $14 млн.

У березні 2015 року стало відомо, що з Держінвестпроекту вивели близько 400 млн грн. державних коштів. Зокрема з ДП «Повітряний експрес» вивели близько 150 млн грн.

У тому числі, оскільки будівництво не велося, частину отриманих від китайців грошей, у 2014 року розмістили на депозитах у ТОВ «Сапфір фінанс» (82 млн грн.) і «Профінбанку» (25 млн грн.). Фірму «Сапфір фінанс» заснував спеціаліст з ліквідації підприємств Іван Радик, а «Профін банк» через кілька тижнів після розміщення депозиту був оголошений неплатоспроможним. По розкрадання грошей в «Повітряний експрес» відкрито декілька проваджень. В тому числі і по відкриттю депозитів підприємства в грудні 2014 року.

В кінці травня стало відомо, що Міністерство інфраструктури планує підняти питання про відновлення проекту «Повітряний експрес» на переговорах в Китаї в кінці травня. Відповідати за нове будівництво доручили держсекретарю міністерства Андрію Галущаку, який вже очолював цей проект за часів Владислава Каськіва.

В 2014 році засновниками «Валіо груп» були вказані Іван Балута з Конотопу Сумської області та Юрій Твердохліб з Харкова.

Зараз фірма записана Андрія Артюра, який прописаний в Покровську Донецької області (контролюється українською владою). Другим засновником є Олександр Яриш з Львівської області.

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