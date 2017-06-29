Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка

Київське інвестиційне агентство підписало інвестиційний договір на будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Арену-трансформер зведуть на ділянці площею 1,5 га на проспекті генерала Ватутіна.

«Загальна площа – майже 14 тисяч квадратних метрів. Спортивна арена вміщуватиме в залежності від типу спортивної події від 4,5 до майже 8 тисяч глядачів. Тут можна буде проводити футбольні, баскетбольні, легкоатлетичні та змагання з інших видів спорту. Також арену можна використовувати для проведення музичних концертів, виставок», – відзначив мер.

За словами Кличка, у Києва є величезна потреба у сучасній мультифункціональній арені, адже Палац спорту не відповідає сучасним вимогам.

Арену зводитиме компанія «А Скай». Орієнтовна вартість інвестицій у будівництво – близько 270 мільйонів гривень.

За словами представниці компанії «А Скай» Юлії Ванченко, наразі проект перебуває у стадії проектування, а будівництво планують розпочати за 10 місяців.

На сайті Київського інвестагетства не вдалось знайти жодних даних про цей інвестконкурс та проект.

Засновником ТОВ «А Скай» є фірма з майже ідентичною назвою ТОВ «Скай А», зареєстроване за офшор з Маршаллових островів «Компанія Омега ск холдінг ко». Її бенефіціаром вказаний Яков Адамовські із канадського Торонто.

Директором обох цих фірм є Юлія Ванченко, відома як керівник торгово-розважального центру «Sky Mall». Цей ТРЦ в результаті конфлікту з естонським бізнесменом Хіларом Тедером і інвесткомпанією «Dragon Capital» перейшов під контроль бізнесмена Андрія Адамовського, діловим партнером якого був нинішній нардеп від БПП Олександр Грановський.

Також Юлія Ванченко є підписантом ТОВ «Інвестиції в нерухомість 2016». До складу засновників цієї фірми входить ТОВ «Оптова мережа 2011», якій належить гіпермаркет «Скай моллу». Через панамський офшор «Гренада бізнес корп.» цю фірму контролює одеський бізнесмен Павло Кім. Місцеві ЗМІ пов’язували Кіма з оточенням Юрія Іванющенка. Кім з Адамовським були співзасновниками ТОВ «Чорноморський інвестиційний капітал», частку якій мала «Турітелла», а згодом “Оледо”.

Нагадаємо, раніше Андрій Адамовський мав ділові стосунки з Ігорем Філіпенком, який входив до оточення Юрія Іванющенка і вважався смотрящим за Мінагрополітики за часів президента Януковича, очолював «Державну продовольчо-зернову компанію України». У якості засновника ТОВ «Марр-iнвест 1» раніше вказував свою адресу у канадському Торонто, де також живе вищезгаданий бенефіціар «А Скай» Яків Адамовський. Також Філіпенко був партнером Андрія Адамовського по віргінському офшору «Turitella corporation» і вважався співвласником «Скай моллу». В останні роки між Філіпенко з одного боку і Адамовським-Грановським був конфлікт, пов’язаний з коштами від продажу мережі заправок «Вік ойл». Ці гроші Адамовський і вклав у «Скай молл».

Нині Адамовський відомий як куратор компанії «Трейд коммодіті», яке за останні два роки стало домінуючим постачальником палива для «Укрзалізниці» та Міноборони. Його кабінет знаходиться у бізнес-центрі «Євразія» поруч з приймальнею Грановського.

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