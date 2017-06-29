Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Директор ДП «Чорноморський морський торговий порт» (Одеська обл) Сергій Крижанівський призначив на керівні посади підприємства людей з оточення народного депутата Генадія Чекіти. Про це пише «368.media».

Весною поточного року на посаду заступника директора з питань економіки та фінансів замість Сергія Митченка була призначена Альона Войтенко. Раніше вона була підписантом в миколаївському ПАТ «Інгул», бенефіціаром якого є заслужена артистка України Діана Мала.

Останні чотири роки Чекіта і Мала разом відвідували «Червону доріжку» Одеського міжнародного кінофестивалю. Чекіта не заперечував, коли їх називали подружжям. В своїй декларації за 2016 рік Чекіта вказав, що володіє акціями ПАТ «Інгул».

Серед керівництва ЧМТП також є інші люди, які пов’язані з нардепом. Так, посаду заступника директора з адміністративної діяльності займає Ігор Томбулатов. Цей колишній замкерівника обласного управління СБУ є парламентським помічником Чекіти.

Також помічником нардепа є Наталя Каптусарова, яка керує прес-службою порту.

Сам Чекіта заявив, що не має відношення до людей, які отримали в ЧМТП керівні посади останнім часом.

В січні в.о. керівника ДП «Адміністрація морських портів України» був призначений латвієць Райвіс Вецкаганс. На його призначенні наполягав міністр інфраструктури Володимир Омелян, у якого виник конфлікт з попереднім керівництвом «АМПУ». Омелян отримав посаду в уряді по квоті «Народного фронту», але в кінці минулого року отримав публічну підтримку від першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, який є давнім приятелем та бізнес-партнером президента.

На початку минулого року екс-міністр економіки Айварас Абромавічус заявив, що саме через Кононенка Генадій Чекіта лобіював призначення своїх людей на керівництво держпідприємств. Чекіта та Кононенко разом входять до однієї неформальної депутатської групи в середині фракції БПП.

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