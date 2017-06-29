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«Київпастранс» дав партнеру Порошенка півмільярда на тролейбуси з автономним ходом

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КП «Київпастранс» 26 червня за результатами тендеру уклало дві угоди з ДочП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» про закупівлю тролейбусів на загальну суму 499,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 80 нових низькопідлогових тролейбусів Богдан, а саме:

  • 20 дволанкових тролейбусів Т90117 із приводами на два ведучі мости довжиною 18,5 м на 170 пасажирів і 50 сидячих місць по 9,55 млн грн.
  • 60 тролейбусів Т70117 довжиною 11,9 м на 93 пасажира і 34 місця по 5,15 млн грн.

Усі вони матимуть можливість автономного ходу в 1 км, будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями, обладнані кондиціонерами в салоні та кабіні, системою відеонагляду, інформаційною системою, маршрутними покажчиками і звуковим інформатором. Гарантійний строк становить 2 роки.

У жовтні 2016 р. «Київпастранс» замовив заводу 40 тролейбусів Т70117 дещо дешевше – по 5,06 млн грн. За даними «AllTransUA», на сьогодні з них поставили п’ять.

Сума нинішніх угод на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 510,00 млн грн.

За менший лот із переможцем змагалось лише ТОВ «МАЗтранссервіс» (продукція білоруського заводу МАЗ), а за більший – ще й ТОВ «СП «Янікс» (продукція білоруського заводу «Белкомунмаш»). Обидва конкуренти не знижували ціну під час аукціонів.

ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» із тролейбусами ЛАЗ Е183А1 не допустили до торгів через відсутність штатного розпису та документу щодо обрання керівника. Також воно не підтвердило, що виробник авторизував чи сертифікував центр технічного обслуговування в Києві. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, проте адмінколегія погодилась із замовником та не задовольнила скаргу.

Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ. Вона очолила Топ-10 постачальників транспорту України у 2014-2016 рр.., до якого увійшли й нинішні суперники.

Компанію «МАЗтранссервіс» записано на ТОВ «Укрпастех» Романа і Павла Шевченків, яке останнім часом часто конкурує з «Богдан Моторс».

«Богдан» та Мінський автомобільний завод (МАЗ, Білорусь) у березні 2016 р. уклали угоду про спільне виробництво вантажівок подвійного призначення у Черкасах.

Торік у грудні стало відомо, що КДБ Білорусі провів затримання керівництва низки машинобудівних підприємств країни. Серед затриманих за отримання хабара від комерційних структур були затримані представники ВАТ «МАЗ».

Луцька фірма «СП «Янікс» Сергія Горлача продає тролейбуси виробництва «Белкоммунмаш» (Білорусь). Директором є Микола Романюк.

Горлач відомий як голова наглядової ради ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим бенефіціаром якого є нардеп із групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з фірм групи – ТОВ «Агротехніка».

Крім того, Горлач у 2011 році входив до ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської облради.

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