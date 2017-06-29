НОВИНИ

29.06.2017

П’ять місяців 2017-го. Лише одна реальна «посадка» за привласнення бюджетних коштів

САП відсудила депозит «Повітряного експреса» на 25 мільйонів, який став заставою по приватному кредиту

Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

АМКУ позбавив «Укрзалізницю» клопоту з легальними російськими кабелями на півмільярда по листу СБУ

Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

«Київпастранс» дав партнеру Порошенка півмільярда на тролейбуси з автономним ходом

Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка

Армія дала монополісту «Таланлегпром» 159 мільйонів на зимові черевики з нульовою економією

28.06.2017

Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Антоша Яценко записав на тестя нерухомості на $10 мільйонів (фото і відео палацу в Козині)

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками

Святаш за 109 мільйонів продав Укртрансбезпеці пересувні ваги для вантажівок

Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Армія дала монополісту «Таланлегпром» 159 мільйонів на зимові черевики з нульовою економією

29 Червня 2017

Міністерство оборони України 22 червня за результатами тендеру уклало п’ять угод із ТОВ «Таланлегпром» про закупівлю взуття на загальну суму 159,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели з третьої спроби. Перші два тендери були відмінені через нестачу учасників.

До листопада у військові частини Києва, Харкова, Хмельницького та Одеси поставлять 100 тис пар зимових утеплених хромових черевиків із високими берцями типу Б із литтєвою підошвою за ТУ 15.2-072-00034022:2016 по 1 592 грн.

У серпні 2016 року армія замовляла їх у цієї ж фірми на 6% дешевше – по 1 500 грн.

Сума нинішніх угод на 0,001% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 159,20 млн грн.

Єдиним конкурентом із нижчими на 1-6% цінами було криворізьке ТОВ «Промтехснаб КР» Євгена Труша зі статутним капіталом 1 200 грн. Воно не завантажило в систему жодного документу і не надало забезпечення, тож його відхилили.

Компанія «Таланлегпром» належить Оксані та Андрію Лаврику, сину екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка». Фірма Лаврика стала основним постачальником взуття для військових України після початку бойових дій на Донбасі.

Нині очікується рішення Міноборони про визнання її переможцем тендеру щодо поставки черевиків типу В на 135,00 млн грн. – теж без конкуренції та з нульовою економією. Крім того, триває подача заявок на торги щодо закупівлі черевиків типу Б на очікувану суму 159,20 млн грн. Таким чином, фактичний монополіст може отримати замовлень ще на 294,20 млн грн.

Нагадаємо, торік львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».

Останніми роками «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. У 2015 році компанія отримала від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

П’ять місяців 2017-го. Лише одна реальна «посадка» за привласнення бюджетних коштів
29 Червня 2017

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками
27 Червня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.06.2017

Харків Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

Одеса Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Київ «Київпастранс» дав партнеру Порошенка півмільярда на тролейбуси з автономним ходом

Київ Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка

28.06.2017

Київ Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Суми Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Одеса Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Тернопіль Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

26.06.2017

Ужгород Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

Київ Половину з 96 мільйонів на шляхопровід біля НАУ азербайджанці віддадуть «потерпілому» конкуренту тестя Насірова

Вінниця Фігуранта хабарницької справи відсторонили від посади замначальника «Енергозбуту», Ковтун відкрито не фігурує

25.06.2017

Київ «Єремеєвці» взяли більшу частину зі 198 мільйонів за дизель для «Київпастрансу»

Львів «Львівобленерго» розіграло 74 мільйони на лічильники

23.06.2017

Луганськ Лисичанські освітяни замовляють мільйонний ремонт без конкурсів у фірми Дунаєва

Донецьк «Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ