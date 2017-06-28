Вічний суд

Майже рік у Харкові судять податківця за півмільйонний хабар. Відбулось лише одне засідання.

Фраза «Чому їх ловлять, але не садять?» – сьогодні є однією із найпопулярніших. Найкраще на неї відповідати, здається, конкретними прикладами. Однак якщо коротко, то буде так: «В Україні вибудувана така система, що суди над корупціонерами можуть тривати вічно».

Як це виглядає на практиці – на прикладі однієї історії.

У Харкові судять начальника управління обласної ДФС Геннадія Сисоєва за вимагання та отримання хабаря у сумі 500 тис. грн., але за весь цей час відбулося лише одне підготовче засідання.

Геннадія Сисоєва затримали при передачі грошей у серпні 2016 року, розслідуванням займалися слідчі Генпрокуратури.

За даними правоохоронців, чиновник вимагав гроші з керівника ТОВ «Яна», за невиключення фірми з Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.

За словами свідка у цій справі Юрія Посашкова, Сисоєв склав лист до районної ОДПІ, біржі та фірми про анулювання результатів аукціону, який проводила фірма. Наступним кроком мало бути виключення її з реєстру. Після того, як сторони почали перемовини, цей лист, за словами Посашкова, був видалений із системи, як помилково зареєстрований.

Свідок повідомив, що спершу податківець вимагав в нього 300 тис. грн., але за деякий час збільшив суму ще на 200 тис. грн.

Правоохоронці фіксували дві зустрічі підприємця та податківця. Під час першої гроші не передавалися. А вже під час другої відбулися і передача грошей, і затримання.

За словами прокурора Харківської області Олександра Хихлі, який представляє обвинувачення, до суду будуть надані аудіо та відео докази.

До суду справу по ч. 4 ст 368 УК України передали у грудні, а підготовче судове засідання відбулося лише 16 березня. Сисоєв вийшов зі слідчого ізолятора під заставу, а через деякий час повернувся до виконання своїх обов’язків. Більше двох місяців прокуратура не мала змоги звернутися з клопотанням щодо відсторонення його від посади через відсутність судових засідань і зробила це лише під час підготовчого засідання. Клопотання задовольнили. Однак минуло два місяці і чергова спроба провести засідання була провалена через відпустку однієї з суддів колегії. Відтак Сисоєв знов почав ходити на роботу. До речі, постраждала фірма, яку очолює Посашков, уже опинилася поза реєстром.

Як і годиться, захист теж закидав суд різними клопотаннями.

Представник податківця – Олександр Постернак заявив, що виключення суб’єктів господарювання з реєстру не входило до прямих обов’язків Сисоєва.

Постернак також заявив, що кримінальне провадження відкривали за невиключення фірми з реєстру, а в обвинувальному акті йде мова про неініціювання невиключення ТОВ «Яна» з єдиного реєстру, що є «нечітким та неконкретним».

Також Постернак заявив, що слідчі не відкрили окреме кримінальне провадження по факту отримання Сисоєвим неправомірної вигоди, а лише змінили фабулу у вже відкритій справі щодо вимагання. Тому він вважає докази, які були зібрані в частині «отримання неправомірної вигоди» недопустимими.

Адвокат хотів повернення обвинувального акту, але судді відхилили це клопотання.

Також адвокат вніс декілька скарг на дії слідчих, зокрема, він заявив, що слідчий суддя не має права надавати дозвіл на проведення особистого обшуку, а тому цей обшук був незаконним.

Всі скарги будуть вже обговорювати у суді під час розгляду справи, але до цього справа ще не дійшла, хоча з моменту проведення підготовчого засідання вже пройшло три місяці.

Варто відзначити, що стаття, за якою передали справу до суду передбачає від 8 до 12 років ув’язнення, але якщо дійсно захисту вдасться доказати, що Сисоєв не мав змоги виконати погрозу, то можлива перекваліфікація цієї справи, наприклад, до «шахрайства».

Багато буде залежати від допиту заступника голови обласної ДФС Наталія Свєтош та від того чи змінять показання свідки у суді, особливо після того, як Сисоєв останні місяці провів на своїй посаді, демонструючи навколо, що в нього усе гаразд.

Подібна проблема з розглядом справ не єдина у Харкові, вона є типовою. Причин є декілька. Наприклад, у прокуратурі скаржаться на те, що згідно до нового КПК корупційні мусять бути розглянуті обов’язково колегією судів. Раніше колегія розглядала лише ті справи, де обвинуваченим загрожувало довічне ув’язнення. Зібрати колегію, звісно – складніше, ніж знайти одного суддю. Тим більше, що у всіх без винятку районних судів Харкова не вистачає суддів. Часом бракує третини суддів, від необхідного.

Наприклад, у Московському райсуді, де слухається справа Сисоєва, з 23 суддів не вистачає шістьох. Але не всі з тих, хто залишився, можуть розглядати справи щодо корупції. Як повідомив неофіційно один із суддів журналісту «Наших Грошей», у нього в райсуді зараз є 15 суддів. З них – 6 слідчі судді, які не розглядають кримінальних справ. Ще двоє стабільно відсутні: або на лікарняному, або у відпустці.

«Я зараз беру участь у десяти колегіях. Кожне засідання – це мінімум півдня. Справи розписані на два місяці вперед», – повідомив суддя.

Тож засідання переносяться на місяць або більше. У подібній ситуації адвокати теж мають спокусу затягувати процес. Найбільш типовими випадками є хвороба захисника, або його участь у іншому засіданні в цей ж час.

Тим більше, що у суддів майже немає можливості якось вплинути на цей процес. Лише можливість робити запити до лікарень та судів й спробувати зловити захисників на брехні та написати заяву в КДК.

Ось через ці проблеми, які інакше, як законодавчо не вирішити, справи корупціонерів роками маринуються у суді або завершуються нічим.

Ось і справу Сисоєва жде подібна участь, незважаючи на плівки, де податківець нібито бере хабар.

Павло Новик для «Наших грошей»

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