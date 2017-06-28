Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

Національна поліція розслідує пограбування родинного особняка колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки та його близьких в селі Гореничі під Києвом. А захисники екс-прокурора готуються до судового процесу про стягнення компенсації за вкрадене майно.

Про це повідомляє «Первая инстанция» з посиланням на рішення Києво-Святошинського суду Києва.

Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження про пограбування маєтку родини Віктора Пшонки було відкрито в січні 2017 року, а в березні адвокати засипали орган слідства клопотаннями, в тому числі, про проведення огляду житлового будинку, приєднання до справи публікацій в ЗМІ про грабіж, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Поліція в кожному випадку залишала звернення захисників Пшонки без відповіді. Лише в квітні їм вдалося через суд змусити поліцію розглянути клопотання.

Про грабежі особняка Пшонки в селі Гореничі під Києвом у тому числі писали сайти інтернет-медіа «Страна.юа» і «Громадське.ТВ».

Будинок пограбували не дивлячись на арешт, накладений в рамках кримінальної справи про корупційні злочини Пшонки.

Журналісти фіксували: в минулому році з дачі екс-генпрокурора Віктора Пшонки в селі Гореничі під Києвом зникли не тільки мармурові леви, що стояли перед входом в будинок, але і кахельна плитка зі стін.

Правоохоронні органи повинні були описати арештоване майно і забезпечити йому безпеку. Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько раніше пояснював журналістам: що тепер Пшонка «може спокійно звертатися до суду і вимагати відшкодування завданих йому збитків, і держава буде змушена їх відшкодовувати».

Касько нагадував, що для управління таким майном було створено Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як відомо, Віктор Пшонка та його син, екс-регіонал Артем Пшонка, фігурують в декількох кримінальних справах, найскандальніший з яких – розкрадання близько 70 млн гривень при ремонті чотирьох будівель Генеральної прокуратури в 2012-2013 рр.

Також Віктора Пшонку підозрюють в тому, що під час подій на Майдані він не скасував постанови уряду, які розширили можливості силовиків щодо використання спецзасобів проти мітингувальників, не прийняв дієві заходи з реагування органів прокуратури на протиправні дії міліції, а також заходи по об’єктивному розслідуванню цих злочинів.

Ще одне справа була розпочата в 2014 році – Віктора Пшонку та його сина, колишнього народного депутата Артема Пшонку – звинувачують у привласненні 50 млн. грн., які «Банк Перший» отримав від Національного банку України в якості стабілізаційного кредиту.

Пшонка втекли з України після Майдану. Останній раз Пшонка-старший зявлявся на публіці в російському Ростов-на-Дону, де давав прес-конференцію разом з екс-президентом Віктором Януковичем та екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.

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