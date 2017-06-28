НОВИНИ

28.06.2017

Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Антоша Яценко записав на тестя нерухомості на $10 мільйонів (фото і відео палацу в Козині)

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками

Святаш за 109 мільйонів продав Укртрансбезпеці пересувні ваги для вантажівок

Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

Пінчук на 12% підняв ціни на бандажі для залізниці на фоні світового здешевлення сталі

Монополіст «Таланлегпром» без торгів і економії узяв 135 мільйонів на літні черевики для армії за новими ТУ

26.06.2017

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби зі зловживанням впливу і давачами хабарів

Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

«Прокладка» Адамовського поділила з «Укргазвидобуванням» третину мільярда на бензин для армії

Половину з 96 мільйонів на шляхопровід біля НАУ азербайджанці віддадуть «потерпілому» конкуренту тестя Насірова

Пінчук і Ахметов без торгу купили у залізниці брухту на чверть мільярда

Аваківська ДСНС на чверть підняла ціни на пожежні машини «ляшківця» за півмільярда

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

28 Червня 2017

Національна поліція розслідує пограбування родинного особняка колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки та його близьких в селі Гореничі під Києвом. А захисники екс-прокурора готуються до судового процесу про стягнення компенсації за вкрадене майно.

Про це повідомляє «Первая инстанция» з посиланням на рішення Києво-Святошинського суду Києва.

Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження про пограбування маєтку родини Віктора Пшонки було відкрито в січні 2017 року, а в березні адвокати засипали орган слідства клопотаннями, в тому числі, про проведення огляду житлового будинку, приєднання до справи публікацій в ЗМІ про грабіж, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Поліція в кожному випадку залишала звернення захисників Пшонки без відповіді. Лише в квітні їм вдалося через суд змусити поліцію розглянути клопотання.

Про грабежі особняка Пшонки в селі Гореничі під Києвом у тому числі писали сайти інтернет-медіа «Страна.юа» і «Громадське.ТВ».

Будинок пограбували не дивлячись на арешт, накладений в рамках кримінальної справи про корупційні злочини Пшонки.

Журналісти фіксували: в минулому році з дачі екс-генпрокурора Віктора Пшонки в селі Гореничі під Києвом зникли не тільки мармурові леви, що стояли перед входом в будинок, але і кахельна плитка зі стін.

Правоохоронні органи повинні були описати арештоване майно і забезпечити йому безпеку. Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько раніше пояснював журналістам: що тепер Пшонка «може спокійно звертатися до суду і вимагати відшкодування завданих йому збитків, і держава буде змушена їх відшкодовувати».

Касько нагадував, що для управління таким майном було створено Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як відомо, Віктор Пшонка та його син, екс-регіонал Артем Пшонка, фігурують в декількох кримінальних справах, найскандальніший з яких – розкрадання близько 70 млн гривень при ремонті чотирьох будівель Генеральної прокуратури в 2012-2013 рр.

Також Віктора Пшонку підозрюють в тому, що під час подій на Майдані він не скасував постанови уряду, які розширили можливості силовиків щодо використання спецзасобів проти мітингувальників, не прийняв дієві заходи з реагування органів прокуратури на протиправні дії міліції, а також заходи по об’єктивному розслідуванню цих злочинів.

Ще одне справа була розпочата в 2014 році – Віктора Пшонку та його сина, колишнього народного депутата Артема Пшонку – звинувачують у привласненні 50 млн. грн., які  «Банк Перший» отримав від Національного банку України в якості стабілізаційного кредиту.

Пшонка  втекли з України після Майдану. Останній раз Пшонка-старший зявлявся на публіці в російському Ростов-на-Дону, де давав прес-конференцію разом з екс-президентом Віктором Януковичем та екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.

Прокуратура ищет миллионы на счетах тещи Артема Пшонки

Арестована коллекция картин и икон Пшонки (СПИСОК)

Уволен оперативник МВД, расследовавший дело Пшонки

ГПУ выясняет, зачем Пшонка привлек ЮФ «Ильяшев и партнеры» к делу Аблязова

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками
27 Червня 2017

Комуналка Дніпропетровщини має безальтернативного інвестора нібито з Австрії
27 Червня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.06.2017

Київ Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Суми Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Одеса Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Тернопіль Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

26.06.2017

Ужгород Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

Київ Половину з 96 мільйонів на шляхопровід біля НАУ азербайджанці віддадуть «потерпілому» конкуренту тестя Насірова

Вінниця Фігуранта хабарницької справи відсторонили від посади замначальника «Енергозбуту», Ковтун відкрито не фігурує

25.06.2017

Київ «Єремеєвці» взяли більшу частину зі 198 мільйонів за дизель для «Київпастрансу»

Львів «Львівобленерго» розіграло 74 мільйони на лічильники

23.06.2017

Луганськ Лисичанські освітяни замовляють мільйонний ремонт без конкурсів у фірми Дунаєва

Донецьк «Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

Полтава «Труханівці» за 307 мільйонів збудують міст на Полтавщині – «Альтіс» тестя опального Насірова викинули

Житомир Фірма радника Ляшка при підтримці депутатів Ляшка хоче 400 гектарів бурштину, за який арештували помічника дружини Ляшка

22.06.2017

Київ Нардеп-ляшківець записав яхт-клуб та яхту на помічників

Донецьк Донецькі лікарі замовляють наркотичний Фентаніл до 10 разів дорожче від решти України (ціни по регіонам)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ