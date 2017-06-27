Святаш за 109 мільйонів продав Укртрансбезпеці пересувні ваги для вантажівок

Державна служба України з безпеки на транспорті 23 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Радіал-Україна» мобільних пунктів контролю на 109,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трьома партіями поставлять 78 нових пересувних габаритно-вагових комплексів на базі Opel Movano Євро-5 збірки ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» по 1,40 млн грн. за штуку.

Вони матимуть закритий кузов-фургон із частковим заскленням, а всередині – кабіну, мобільний офіс інспекторів із двома робочими місцями і відповідним обладнанням та вантажний відсік для зберігання ваг та іншого устаткування. Перелік додаткового обладнання можна побачити нижче. Гарантійний строк становить два роки.

Зараз на ринку нові автомобілі цієї моделі з кузовом-фургоном у різних комплектаціях без додаткового обладнання коштують від 769 тис грн. до 1,15 млн грн., тобто щонайменше на чверть дешевше.

Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 117,00 млн грн.

Закупівлю проводять коштом Євросоюзу за Угодою про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». За даними Укртрансбезпеки, нині в Україні є лише 34 мобільних вагових комплекси, з яких працює тільки 15. Інші або знаходяться в непридатному стані, або не пройшли сертифікацію.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Атлант-М Лепсе» з вищою на відсоток ціною.

Натомість ТОВ «Авто-Регіон» і ТОВ «Автокрай-Україна» не допустили до аукціону через відсутність у довідці на Hyundai H350 двох підкладних платформ із ручками по краях та невідповідність розмірів однієї з відкритих секцій шаф.

Фірма «Авто-Регіон» оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши про механічну помилку з розмірами шафи у довідці, тоді як в інших документах вони правильні. Також вона повідомила, що базова комплектація ваг AS-2 включає чотири підкладні платформи.

Однак адмінколегія не задовольнила скаргу, бо скаржник не підтвердив у пропозиції наявність цих платформ.

«Атлант-М Лепсе» теж скаржився в АМКУ, але запізнився зі строками. Він заявив, що переможець вказав характеристики двигунів, яких Opel не виробляє. Також скаржник указав, що «ВО «Авто-Холдінг» фігурує у кримінальному провадження проти посадовців ДП «Український центр сертифікації та захисту споживачів» і низки приватних структур. Воно стосується фальсифікації даних про відповідність екологічним нормам шкільних автобусів, які закуповують освітяни України.

Засновником київської «Радіал-Україна» є ТДВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова та киянина Олександра Грабійчука. Раніше «Гармонія» була прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» і ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.

«Атлант-М Лепсе» записано на Сергія Савицького і кіпрський офшор «Курума Холдингз Лімітед». Фірма входить до міжнародного автомобільного холдингу «Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі.

Додаткове обладнання:

Переносні автомобільні ваги поосьового зважування AS-2 із найбільшою межею зважування 30 т на одну вісь. Виробник: «Esit Elektronik Sistemler İmalat ve Ticaret Ltd. Sti.» (Туреччина).

Автономний автомобільний опалювач Вебасто Air Top EVO 40.

Ноутбук HP 250 (W4N14EA) із програмним забезпеченням Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office 2016, TachoSkan Full і Tachospeed Control.

Багатофункціональний пристрій Samsung SCX-4650N.

Чотири сигнальні конуси.

Прилад для вимірювання габаритних розмірів Bosch.

Штангенциркуль електронний.

Рулетка вимірювальна з ручкою для переноски, барабаном, пристроєм для змотування стрічки та зачепом.

Цифровий манометр.

Зчитувач аналогових тахографів.

Зчитувач цифрових тахографів DLK Pro TIS-Compact (EE).

Визначник висоти транспортних засобів – телескопічний.

Аварійний набір автомобільної медичної аптечки відповідно ДСТУ 3961-2000.

Домкрат.

Автомобільний компресор для підкачування шин.

Додатковий комплект дисків коліс зі встановленими зимовими шинами.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Обладнання