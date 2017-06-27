Святаш за 109 мільйонів продав Укртрансбезпеці пересувні ваги для вантажівок

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Державна служба України з безпеки на транспорті 23 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Радіал-Україна» мобільних пунктів контролю на 109,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трьома партіями поставлять 78 нових пересувних габаритно-вагових комплексів на базі Opel Movano Євро-5 збірки ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» по 1,40 млн грн. за штуку.

Вони матимуть закритий кузов-фургон із частковим заскленням, а всередині – кабіну, мобільний офіс інспекторів із двома робочими місцями і відповідним обладнанням та вантажний відсік для зберігання ваг та іншого устаткування. Перелік додаткового обладнання можна побачити нижче. Гарантійний строк становить два роки.

Зараз на ринку нові автомобілі цієї моделі з кузовом-фургоном у різних комплектаціях без додаткового обладнання коштують від 769 тис грн. до 1,15 млн грн., тобто щонайменше на чверть дешевше.

Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 117,00 млн грн.

Закупівлю проводять коштом Євросоюзу за Угодою про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». За даними Укртрансбезпеки, нині в Україні є лише 34 мобільних вагових комплекси, з яких працює тільки 15. Інші або знаходяться в непридатному стані, або не пройшли сертифікацію.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Атлант-М Лепсе» з вищою на відсоток ціною.

Натомість ТОВ «Авто-Регіон» і ТОВ «Автокрай-Україна» не допустили до аукціону через відсутність у довідці на Hyundai H350 двох підкладних платформ із ручками по краях та невідповідність розмірів однієї з відкритих секцій шаф.

Фірма «Авто-Регіон» оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши про механічну помилку з розмірами шафи у довідці, тоді як в інших документах вони правильні. Також вона повідомила, що базова комплектація ваг AS-2 включає чотири підкладні платформи.

Однак адмінколегія не задовольнила скаргу, бо скаржник не підтвердив у пропозиції наявність цих платформ.

«Атлант-М Лепсе» теж скаржився в АМКУ, але запізнився зі строками. Він заявив, що переможець вказав характеристики двигунів, яких Opel не виробляє. Також скаржник указав, що «ВО «Авто-Холдінг» фігурує у кримінальному провадження проти посадовців ДП «Український центр сертифікації та захисту споживачів» і низки приватних структур. Воно стосується фальсифікації даних про відповідність екологічним нормам шкільних автобусів, які закуповують освітяни України.

Засновником київської «Радіал-Україна» є ТДВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова та киянина Олександра Грабійчука. Раніше «Гармонія» була прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» і ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.

«Атлант-М Лепсе» записано на Сергія Савицького і кіпрський офшор «Курума Холдингз Лімітед». Фірма входить до міжнародного автомобільного холдингу «Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі.

 

Додаткове обладнання:

  • Переносні автомобільні ваги поосьового зважування AS-2 із найбільшою межею зважування 30 т на одну вісь. Виробник: «Esit Elektronik Sistemler İmalat ve Ticaret Ltd. Sti.» (Туреччина).
  • Автономний автомобільний опалювач Вебасто Air Top EVO 40.
  • Ноутбук HP 250 (W4N14EA) із програмним забезпеченням Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office 2016, TachoSkan Full і Tachospeed Control.
  • Багатофункціональний пристрій Samsung SCX-4650N.
  • Чотири сигнальні конуси.
  • Прилад для вимірювання габаритних розмірів Bosch.
  • Штангенциркуль електронний.
  • Рулетка вимірювальна з ручкою для переноски, барабаном, пристроєм для змотування стрічки та зачепом.
  • Цифровий манометр.
  • Зчитувач аналогових тахографів.
  • Зчитувач цифрових тахографів DLK Pro TIS-Compact (EE).
  • Визначник висоти транспортних засобів – телескопічний.
  • Аварійний набір автомобільної медичної аптечки відповідно ДСТУ 3961-2000.
  • Домкрат.
  • Автомобільний компресор для підкачування шин.
  • Додатковий комплект дисків коліс зі встановленими зимовими шинами.

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