Святаш за 109 мільйонів продав Укртрансбезпеці пересувні ваги для вантажівок

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
27 Червня 2017
Державна служба України з безпеки на транспорті 23 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Радіал-Україна» мобільних пунктів контролю на 109,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч трьома партіями поставлять 78 нових пересувних габаритно-вагових комплексів на базі Opel Movano Євро-5 збірки ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» по 1,40 млн грн. за штуку.
Вони матимуть закритий кузов-фургон із частковим заскленням, а всередині – кабіну, мобільний офіс інспекторів із двома робочими місцями і відповідним обладнанням та вантажний відсік для зберігання ваг та іншого устаткування. Перелік додаткового обладнання можна побачити нижче. Гарантійний строк становить два роки.
Зараз на ринку нові автомобілі цієї моделі з кузовом-фургоном у різних комплектаціях без додаткового обладнання коштують від 769 тис грн. до 1,15 млн грн., тобто щонайменше на чверть дешевше.
Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 117,00 млн грн.
Закупівлю проводять коштом Євросоюзу за Угодою про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». За даними Укртрансбезпеки, нині в Україні є лише 34 мобільних вагових комплекси, з яких працює тільки 15. Інші або знаходяться в непридатному стані, або не пройшли сертифікацію.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Атлант-М Лепсе» з вищою на відсоток ціною.
Натомість ТОВ «Авто-Регіон» і ТОВ «Автокрай-Україна» не допустили до аукціону через відсутність у довідці на Hyundai H350 двох підкладних платформ із ручками по краях та невідповідність розмірів однієї з відкритих секцій шаф.
Фірма «Авто-Регіон» оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши про механічну помилку з розмірами шафи у довідці, тоді як в інших документах вони правильні. Також вона повідомила, що базова комплектація ваг AS-2 включає чотири підкладні платформи.
Однак адмінколегія не задовольнила скаргу, бо скаржник не підтвердив у пропозиції наявність цих платформ.
«Атлант-М Лепсе» теж скаржився в АМКУ, але запізнився зі строками. Він заявив, що переможець вказав характеристики двигунів, яких Opel не виробляє. Також скаржник указав, що «ВО «Авто-Холдінг» фігурує у кримінальному провадження проти посадовців ДП «Український центр сертифікації та захисту споживачів» і низки приватних структур. Воно стосується фальсифікації даних про відповідність екологічним нормам шкільних автобусів, які закуповують освітяни України.
Засновником київської «Радіал-Україна» є ТДВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова та киянина Олександра Грабійчука. Раніше «Гармонія» була прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» і ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.
«Атлант-М Лепсе» записано на Сергія Савицького і кіпрський офшор «Курума Холдингз Лімітед». Фірма входить до міжнародного автомобільного холдингу «Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі.
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