Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

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27 Червня 2017

З початку нинішнього року судновласникам в портах Одеської області нав’язують послуги ТОВ «Поседйон інжирінг», платежі с кожного судна становлять від $180 до $350 залежно від розміру судна.

Про це пише Світлана Рябова в виданні «Mind».

З січня більшість агентських компаній уклали угоди з «Посейдон інжирінг» про надання сюрвейєрських (огляд, оцінка, перевірка вантажів тощо) та інформаційних послуг. Один з видів робіт, на якому спеціалізується ця компанія – пломбування суднових клапанів на судах, що заходять в українські порти. Саме цю послугу і нав’язують компаніям.

За словами представників агентських компаній, додаткові витрати лягають на судновласників та вантажовідправників. Без їх оформлення у судна можуть виникнути проблеми, наприклад підрозділ морського контролю держслужби «Укртрансбезпеки» Port State Control (PSC) може йому заборонити залишати акваторію порту.

У сукупності на території трьох згаданих портів працює понад 60 агентських компаній. Минулого року п’ятірка найбільших агентських компаній обслужила тут понад 2000 суден.

«Посейдон Інжиніринг» було створено у вересні 2015 року жителем міста Могилів-Подільський Вінницької області Владиславом Мельниченком (частка 51%) і одеситом В’ячеславом Дмитрієвим (частка 49%), який і став директором компанії. Статутний фонд компанії склав  100 грн. Фірма зареєстрована в Одесі, там же розташований її офіс. Серед видів діяльності заявлено обслуговування водного та авіаційного транспорту.

Опитані учасники ринку пов’язують цю компанію з державною службою «Укртрансбезпека», сюди перейшли працювати деякі колишні інспектори екологічної інспекції. Раніше їхня діяльність з відбору проб ізольованого баласту неодноразово критикувалася. Так, до 2015 року приватна фірма «Кіото» проводила аналіз баластних вод у портах, і компанії, що укладали з нею договори, могли уникнути підвищеної уваги до своїх кораблів з боку перевіряючих. «Кіото» також пов’язували з представниками екологічної інспекції.

Голова Укртрансбезпеки» Михайло Ноняк заявив, що вперше чує про «Посейдон Інжирінг».

Від «Наших грошей»

За даними Єдиного держреєстру, на початку цього року до числа засновників «Посейдон Інжирінг» входила Шепель Неля Миколаївна. Людина з таким ПІБ є власницею Toyota LC-200 2012 р.в. Цим авто з 2013 року за договором позички користується Андрій Шепель, який в кінці минулого року залишив посаду начальника Чорноморського міжрегіонального територіального управління «Укрморрічінспекції». Станом на 2012 рік Шепелі проживали разом в Чорноморську (колишній Іллічівськ). В підсумковій декларації за 2016 рік Шепель вказав посаду заступник начальника Служби забезпечення безпеки мореплавства та екологічної безпеки ДП «Адміністрація морських портів України».

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