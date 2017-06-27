Пінчук на 12% підняв ціни на бандажі для залізниці на фоні світового здешевлення сталі

ТОВ «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука підняло на 12% ціни на бандажі (частин вагонних коліс) для «Укрзалізниці». Про це повідомляється в системі «Прозорро».

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 8 червня оголосив про намір укласти угоду з «Інтерпайпом» на постачання бандажів на 18,96 млн грн. Йдеться про бандажі розміром 1060х143х98 по ціні 15 800 грн. за штуку (тут і далі ціни за одиницю будуть вказані без ПДВ, податок потім враховується в загальній ціні закупівлі).

Також «Інтерпайп» вийшов на торги філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» з бандажем розміром 790х134х83 по 10 547 грн. Однак там аукціон з різницею у 0,5% виграла польська компанія «Huta Bankowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością».

На минулорічному тендері філії «ЦЗВ» на 42,00 млн грн. «Інтерпайп» виграв з ціною 9 300 грн. за бандажі меншого розміру і 14 100 грн. за більші. В обох випадках зростання склало 12%.

При цьому на світових ринках відбувається падіння цін на сталь. За даними агенції «Блумберг», з початку року гарячекатаний прокат подешевшав на 9% (мінус $45 на тонні), сортовий прокат втратив 5% (мінус $20 на тонні), сляби подешевшали на 8% (мінус $33 на тонні).

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