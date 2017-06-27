Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

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Служба автомобільних доріг у Сумській області 22 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-19-07 Шостка – Кролевець окремими ділянками за 320,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують 12 ділянок траси загальною довжиною 34 км на відрізку км 3+474 – км 38+625. Ремонт коштує в середньому 9,51 млн грн. за кілометр.

Виконають підготовчі та земляні роботи, укріплять узбіччя, влаштують дорожній одяг, пересічення, примикання, в’їзди у двори, автобусні зупинки, штучні споруди та дорожні корита, встановлять знаки та нанесуть розмітку. Гарантійний строк становить 10 років.

За підсумковою відомістю з травневими цінами, 102,41 млн грн. піде на асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 2 по 1 550 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У квітні дещо кращий асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 продавали гуртом на 4% дешевше – по 1 490 грн./т.

Ще 64,04 млн грн. відведено на суміш ЩМАС-20 по 2 075 грн./т. У травні на тендері Черкаської САД вона коштувала на 19% дешевше – 1 750 грн./т.

Також 28,70 млн грн. відписали на оптимальну щебенево-піщану суміш оброблену цементом М-20 по 640 грн./куб. м та 8,32 млн грн. – на готову піщано-щебеневу суміш С-7 0-20 мм марки М1000 по 500 грн./куб. м.

На підтвердження вказаних цін надано комерційну пропозицію від ТОВ «Шляховик-97».

Крім того, імпортні скляні кульки на 120 тис грн. коштують 38 500 грн./т. У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки по 23 694 грн./т із ПДВ.

На заробітну плату піде 1,10 млн грн., тобто 0,3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 645 тис грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 321,35 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «САТ Україна» і ТОВ «Техно-Буд-Центр», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

Компанію «САТ Україна» заснувала австрійська фірма «Штрабаг СЕ» (Strabag SE). Остання також є співвласником нинішнього субпідрядника ТОВ «Бітунова Україна» через «Бау Холдінг Бетайлігунгс АГ» (Bau Holding Beteiligungs AG) разом із «Штрабаг АГ Гезельшафт м.б.х.» (Strabag AG Gesellschaft m.b.H.).

Strabag SE оперує у Східній та Південно-Східній Європі, займається цивільним та індустріальним будівництвом і транспортною інфраструктурою. Українське представництво було відкрито у 1999 р. На сайті фірми зазначено, що «Bitunova» є одним з її брендів, що займається матеріалами для дорожнього будівництва.

Власником «Техно-Буд-Центру» є Григорій Процик з Тернополя. Раніше співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області.

Син Проника Орест донедавна керував ДАК «Автомобільні дороги України». Нині обов’язки голови правління виконує Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артема Герасимова, якого в кінці травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із 2014 р. директором фірми є Олег Юрійович Чернецький. Особа з такими ПІБ у 2011 р. була головним спеціалістом планово-договірного відділу управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

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