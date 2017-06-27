Монополіст «Таланлегпром» без торгів і економії узяв 135 мільйонів на літні черевики для армії за новими ТУ

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Міністерство оборони України 27 квітня за результатами тендеру уклало шість угод із ТОВ «Таланлегпром» про закупівлю взуття на загальну суму 135,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня у військові частини Києва, Харкова, Хмельницького та Одеси поставлять 100 тис пар літніх черевиків з високими берцями типу В із литтєвою підошвою за новими ТУ У15.2-00034022-175:2017 по 1 350 грн.

На нинішні торги більше ніхто не прийшов, тож переможець отримав підряди без конкуренції, не знижуючи ціну пропозицій. Відтак сума угод дорівнює очікуваній вартості закупівлі, а формальна економія – нулю.

Компанія «Таланлегпром» належить Оксані та Андрію Лаврику, сину екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка». Фірма Лаврика стала основним постачальником взуття для військових України після початку бойових дій на Донбасі.

Нині очікується рішення Міноборони про визнання її переможцем тендеру щодо поставки черевиків типу В на 135,00 млн грн. – теж без конкуренції та з нульовою економією. Крім того, триває подача заявок на торги щодо закупівлі черевиків типу Б на очікувану суму 159,20 млн грн. Таким чином, фактичний монополіст може отримати замовлень ще на 294,20 млн грн.

Нагадаємо, торік львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».

Останніми роками «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. У 2015 році компанія отримала від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн.

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