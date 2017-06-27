Комуналка Дніпропетровщини має безальтернативного інвестора нібито з Австрії

Рік тому ми писали про вікно можливостей по інвестуванню у комунальне господарство Дніпропетровської області. Мовляв, вкладайте гроші у пелетні котельні для комунальних лікарень і буде вам бізнес. Але так вже вийшло, що монопольним інвестором залишається ТОВ «Альтернативні енергоресурси», чиїм засновником є австрійська фірма «APS Power Technology», а кінцевий бенефіціар губиться у латвійський Ризі.

Отже спочатку обласна держадміністрація посприяла компанії у переведенні опалення куща лікарень у Дніпрі на пелети.

Потім обладміністрація організувала інвестконкурси на будівництво котельних у Марганці і Покрові, але «потенциальный инвестор для Покрова отказался подписывать контракт. Так, «Альтернативным энергоресурсам» пришлось в оперативном порядке заниматься сразу двумя городами», – пише «Дело».

И ось новий обрій – будівництво заводу по переробці мулових відкладень водоканалу Дніпра в електроенергію. Обладміністрація, керівники Дніпра і водоканала підписали меморандум з інвестором про те, що інвестор вкладе в це діло 350 мільйонів гривень.

На жаль, жодних даних щодо економіки по цій історії не оприлюднено, тому невідомо яким чином інвестор зароблятиме на своїй інвестиції. Єдине що відомо від видання «Zabeba.li» – це дані про інвестора. Ним виступила та сама австрійська фірма «APS Power Technology», що створила під цей інвестпроект окрему товку «Біо енерджи Дніпро».

Оскільки у нас немає жодних даних про економіку цієї історії, то відповідно ще менше даних у нас про те, чиї гроші будуть інвестовані.

Може за фірмою все-таки продовжують стояти її колишні власники. Ось тут можна нагадати про зв’язок з банком «Конкорд», пов’язаним з секретарем міськради Дніпра В’ячеславом Мішаловим.

Може фірма інвестує гроші державного «Укргазбанку», кредитною підтримкою якого вже нібито заручилась в Україні по «котельній» історії (ось презентація з сайту Держенергоефектиності).

Може ці 350 мільйонів гривень через австрійські інвестфонди надасть кінцевий бенефіціар австрійської фірми, яким у ЄДРЮО вказаний такий собі Олег Сперідонов з Латвії. Але директор «APS Power Technology» Олександр Еггер, який був на підписанні з меморандуму з ОДА, про це не прохопився жодним словом.

Це, до речі, має бути досить обізнана персона. Бо пан Еггер ще й керуючий фірми «Concord Solutions Lab GmbH», яка виступає формальним засновником нашої «APS Power Technology».

А якщо наш Alexandre Egger – це ще й той самий адвокат Микола Азарова, що захищав у Євросуді цього видатного інвестора в економіку Австрії коштів, вкрадених в Україні, то стає ще цікавіше. Бо як повідомляє радник дніпропетровського губернатора Юрій Голік: «Впереди — три современных химических завода в Индустриальном Парке и ТЭЦ на ТБО. И это уже счет инвестиций на миллиарды».

Блог від: Юрій Ніколов

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