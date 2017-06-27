Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини замовив Туберкулін Біолік ППД-Л за 165 грн/уп, що у півтора рази перевищує оптово-відпускну ціну в реєстрі МОЗу 110 грн.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (вся вибірка з посиланнями на окремі торги – тут).

У 94% випадків мед заклади України замовляли Туберкулін у комплекті за ціною, що перевищувала оптово-відпускну ціну МОЗ (110 грн). Однак до цієї ціни слід додавати ще 10% роздрібної надбавки, 10% надбавки від гуртового постачальника та 7% ПДВ. Відтак не є порушенням закупівля по максимальній ціні 142 грн.

Разом з тим Тернопільський будинок дитини без проведення відкритих торгів замовив Тернопільській обласній комунальній міжлікарняній аптеці №157 розчин Туберкуліну по 165 грн за упаковку.

Посаду головного лікаря медзакладу займає Інга Кубей, котра також є доцентом Тернопільського державного медичного університету та працює за сумісництвом лікарем у Медичному центрі «Здоров’я плюс» ТОВ «Майбутнє Плюс». Загальна сума доходів Інги Кубей у 2016 році склала 147 тис. грн. Лікар задекларувала будинок на 288 кв м та квартиру площею 84 кв м, записані на матір, а також власну Skoda Octavia 2007 р.в.

Завідуюча міжлікарняною аптекою №157 Марія Гарагуц, яка запропонувала купити коштовний розчин, у декларацію за 2016 рік внесла дані лише щодо земельних ділянок загальною площею 0,28 га та отриманих спільно з чоловіком доходів – 233 тис. грн. Іван Гарагуц з 2015 року числиться керівником ДочП «Тиса» Олега Бахматюка, у 2011 щодо фірми порушено справу про банкрутство. У декларації також зазначено, що Гарагуц працює на іншому підприємстві Бахматюка – прописаному на Полтавщині ПрАТ «Райз-Максимко».

Загалом з вересня 2016 р. по квітень 2017 р. медичні заклади України уклали 320 договорів на поставку розчину Біолік Туберкулін ППД-Л (1 ампула, 6 доз по 0,6 мл з активністю 2 ТО/доза, 3 шпр. з голками д/витягання, 3 голки д/введення). Середня вартість комплекту становила 118,35 грн.

Найдешевший комплект препарату замовив КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» (Запоріжжя) у ПАТ «Медфарком-Центр» за 108,50 грн.

Замовлення з найбільш високими зафіксованими в угодах цінами на комплект препарату Біолік Туберкулін ППД-Л у таблиці.

Ціна за комплект, грн з ПДВ Замовник Постачальник Регіон 165,00 Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157 Тернопіль 145,20 Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер ТОВ «БаДМ-Б» Рівне 138,53 Міська дитяча поліклініка №3 ПКВО «Фармація» Миколаїв 135,94 Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» Луганськ 135,34 Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат ТОВ «Восток-Фарм» Дніпро 133,58 Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника ТОВ «Торговий дім Медсвіт» Суми 130,03 Рава-Руська районна лікарня ТОВ «БаДМ-Б» Львів 129,70 Новоукраїнський ЦПМСД ТОВ «БаДМ-Б» Кропивницький

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