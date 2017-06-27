НОВИНИ

27.06.2017

Антоша Яценко записав на тестя нерухомості на $10 мільйонів (фото і відео палацу в Козині)

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками

Святаш за 109 мільйонів продав Укртрансбезпеці пересувні ваги для вантажівок

Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

Пінчук на 12% підняв ціни на бандажі для залізниці на фоні світового здешевлення сталі

Монополіст «Таланлегпром» без торгів і економії узяв 135 мільйонів на літні черевики для армії за новими ТУ

26.06.2017

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби зі зловживанням впливу і давачами хабарів

Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

«Прокладка» Адамовського поділила з «Укргазвидобуванням» третину мільярда на бензин для армії

Половину з 96 мільйонів на шляхопровід біля НАУ азербайджанці віддадуть «потерпілому» конкуренту тестя Насірова

Пінчук і Ахметов без торгу купили у залізниці брухту на чверть мільярда

Аваківська ДСНС на чверть підняла ціни на пожежні машини «ляшківця» за півмільярда

Фігуранта хабарницької справи відсторонили від посади замначальника «Енергозбуту», Ковтун відкрито не фігурує

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

27 Червня 2017

Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини замовив Туберкулін Біолік ППД-Л за 165 грн/уп, що у півтора рази перевищує оптово-відпускну ціну в реєстрі МОЗу 110 грн.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (вся вибірка з посиланнями на окремі торги – тут).

У 94% випадків мед заклади України замовляли Туберкулін у комплекті за ціною, що перевищувала оптово-відпускну ціну МОЗ (110 грн). Однак до цієї ціни слід додавати ще 10% роздрібної надбавки, 10% надбавки від гуртового постачальника та 7% ПДВ. Відтак не є порушенням закупівля по максимальній ціні 142 грн.

Разом з тим Тернопільський будинок дитини без проведення відкритих торгів замовив Тернопільській обласній комунальній міжлікарняній аптеці №157 розчин Туберкуліну по 165 грн за упаковку.

Посаду головного лікаря медзакладу займає Інга Кубей, котра також є доцентом Тернопільського державного медичного університету та працює за сумісництвом лікарем у Медичному центрі «Здоров’я плюс» ТОВ «Майбутнє Плюс». Загальна сума доходів Інги Кубей у 2016 році склала 147 тис. грн. Лікар задекларувала будинок на 288 кв м та квартиру площею 84 кв м, записані на матір, а також власну Skoda Octavia 2007 р.в.

Завідуюча міжлікарняною аптекою №157 Марія Гарагуц, яка запропонувала купити коштовний розчин, у декларацію за 2016 рік внесла дані лише щодо земельних ділянок загальною площею 0,28 га та отриманих спільно з чоловіком доходів – 233 тис. грн. Іван Гарагуц з 2015 року числиться керівником ДочП «Тиса» Олега Бахматюка, у 2011 щодо фірми порушено справу про банкрутство. У декларації також зазначено, що Гарагуц працює на іншому підприємстві Бахматюка – прописаному на Полтавщині ПрАТ «Райз-Максимко».

Загалом з вересня 2016 р. по квітень 2017 р. медичні заклади України уклали 320 договорів на поставку розчину Біолік Туберкулін ППД-Л (1 ампула, 6 доз по 0,6 мл з активністю 2 ТО/доза, 3 шпр. з голками д/витягання, 3 голки д/введення). Середня вартість комплекту становила 118,35 грн.

Найдешевший комплект препарату замовив КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» (Запоріжжя) у ПАТ «Медфарком-Центр» за 108,50 грн.

Замовлення з найбільш високими зафіксованими в угодах цінами на комплект препарату Біолік Туберкулін ППД-Л у таблиці.

Ціна за комплект, грн з ПДВ Замовник Постачальник Регіон
165,00 Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157 Тернопіль
145,20 Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер ТОВ «БаДМ-Б» Рівне
138,53 Міська дитяча поліклініка №3 ПКВО «Фармація» Миколаїв
135,94 Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» Луганськ
135,34 Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат ТОВ «Восток-Фарм» Дніпро
133,58 Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника ТОВ «Торговий дім Медсвіт» Суми
130,03 Рава-Руська районна лікарня ТОВ «БаДМ-Б» Львів
129,70 Новоукраїнський ЦПМСД ТОВ «БаДМ-Б» Кропивницький

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками
27 Червня 2017

Комуналка Дніпропетровщини має безальтернативного інвестора нібито з Австрії
27 Червня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.06.2017

Суми Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Одеса Судновласників змушують купувати послуги у чиновницької фірми – «щоб не було проблем» коштує від $180 до $350

Тернопіль Дітям Тернопільщини замовили найдорожчий в країні туберкулін для проби Манту

26.06.2017

Ужгород Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

Київ Половину з 96 мільйонів на шляхопровід біля НАУ азербайджанці віддадуть «потерпілому» конкуренту тестя Насірова

Вінниця Фігуранта хабарницької справи відсторонили від посади замначальника «Енергозбуту», Ковтун відкрито не фігурує

25.06.2017

Київ «Єремеєвці» взяли більшу частину зі 198 мільйонів за дизель для «Київпастрансу»

Львів «Львівобленерго» розіграло 74 мільйони на лічильники

23.06.2017

Луганськ Лисичанські освітяни замовляють мільйонний ремонт без конкурсів у фірми Дунаєва

Донецьк «Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

Полтава «Труханівці» за 307 мільйонів збудують міст на Полтавщині – «Альтіс» тестя опального Насірова викинули

Житомир Фірма радника Ляшка при підтримці депутатів Ляшка хоче 400 гектарів бурштину, за який арештували помічника дружини Ляшка

22.06.2017

Київ Нардеп-ляшківець записав яхт-клуб та яхту на помічників

Донецьк Донецькі лікарі замовляють наркотичний Фентаніл до 10 разів дорожче від решти України (ціни по регіонам)

Одеса Кіпрська «дочка» бельгійців виграла 96 мільйонів на днопоглиблення «Южного»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ