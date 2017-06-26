П’ять місяців 2017-го: результати боротьби зі зловживанням впливу і давачами хабарів

У 2017 році зросла кількість чиновників та службовців, які отримали вирок у вигляді позбавлення волі за корупційними статтями 369 та 369-2 Кримінального Кодексу України, які стосуються пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, а також зловживання впливом.

Загалом у перші п’ять місяців цього року по ст. 369 та 369-2 отримали вироки 113 осіб. Це на 81 вирок або в 3,5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді їх отримали 32 особи).

У 2017 році змінилася область, в якій суди винесли найбільше вироків стосовно людей, які засуджені за ст. 369 та 369-2 КК України. Якщо торік у вказаний період такою областю була Донецька (5 вироків), то за 5 місяців цього року «лідером» стала Харківська область – 13 вироків.

У 2016 році після Донеччини йшли Запорізька, Харківська, Хмельницька, Кіровоградська, Вінницька, Тернопільська та Одеська області (2-3 вироки), а у 2017 році після Харківщини йдуть Луганщина, Полтавщина, Львівщина та Волинь (6-11 вироків).

За обидва порівнювальні періоди суди не винесли жодного вироку за ст. 369 та 369-2 у Київській, Житомирській та Херсонській областях.

Загальна сума хабарів, надання чи отримання яких доведена судом, за 5 місяців минулого року склала 704,8 тис грн, середній розмір неправомірної вигоди за цей період – 22 тис грн. У цьому році загальна сума хабарів 3,53 млн грн, а середній розмір неправомірної вигоди виріс на 9 тис грн і склав 31 тис грн.

За п’ять місяців цього року суд призначив позбавлення волі семи приватним особам, які намагалися вирішити свої питання, надаючи неправомірну вигоду службовим особам. Всі ці вироки ще не набули сили.

За цей же період були засуджені лише двоє чиновників:

засуджено до 2,2 років ув’язнення першого заступника голови Косівської райдержадміністрації Івано-Франківської області Михайла Павлюка , який у 2015 році отримав від директора ПП «Явір» 28 тис грн хабара за сприяння у отриманні підрядів щодо ремонту доріг.

, який у 2015 році отримав від директора ПП «Явір» 28 тис грн хабара за сприяння у отриманні підрядів щодо ремонту доріг. головний спеціаліст відділу соціальних питань населення управління соціального захисту населення, сім’ї та молоді Немирівської РДА Вінницької області Тетяна Безрученко засуджена до 2 років позбавлення волі за отримання 2 тис грн хабара за влив на членів комісії задля призначення багатодітній матері соціальної допомоги.

За аналогічний період 2016 року покарання у вигляді позбавлення волі (6 років з конфіскацією усього майна та з позбавленням кваліфкласу судді) в суді першої інстанції отримала лише одна людина – суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області (безстроково) Олег Дворнін, який у 2013 році отримав $11 тис для дачі хабара суддям за призначення у справі родича кума (наркотики) покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Втім, це рішення у подальшому було скасоване Апеляційним судом Вінницької області і направлене на новий розгляд до суду першої інстанції.

Штрафи

Найпоширенішим покаранням як у 2017, так і в 2016 році був штраф. У цьому році їх отримали 92 особи (81% від усіх вироків по вказаних статтях за п’ять місяців), стосовно 82 з них вироки набули сили.

Серед оштрафованих є колишній заступник голови Дніпровської РДА Дніпропетровської області Олександр Степанський, який за 300 тис грн неправомірної вигоди допомагав директору СФГ «Тетяна і К» отримати 16 земельних ділянок загальною площею 80 га.

Кріт того, суд оштрафував прокурора Харківської місцевої прокуратури Сергія Гаркавця, який у 2016 році запропонував директору ПП «Металстиль» надати 150 тис грн хабара за вплив на контролюючі органі, щоб вони не перешкоджали діяльності на підприємстві, де проводилось розслідування нещасного випадку з майстром цеху.

А також Промінського сільського голову Луцького району Сергія Фелчука за отримання 85 тис грн хабара за вплив на депутатів сільради та держреєстратора щодо передачі у власність двох земельних ділянок по 0,12 га.

За 5 місяців 2016 року суд оштрафував 17 осіб, що складає 53% від усіх вироків за той період по вказаних статтях, а це на 28% менше, ніж цього року. Усі вироки набули сили. У тому числі і щодо начальника відділу доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Вижницькому районі Чернівецької області Олексія Труфина, який у 2015 році запропонував підприємцю вирішити питання про не стягнення податку на доходи фізичних осіб та не притягнення до адміністративної відповідальності за умови надання 2 тис грн. хабара.

У 2017 році у порівнянні з минулим роком збільшився відсоток вироків щодо службових осіб категорії В (на 6%) та приватних осіб (на 11%).

Покарання по корупційних ст. 369 і 369-2 КК України у вигляді штрафу за період з січня по травень включно 2016 і 2017 років:

Вид покарання Суб’єкт злочину* 2017 Загалом 2016 Загалом Вирок набув силу Вирок не набув силу Вирок набув силу Вирок не набув силу ШТРАФ Категорія А – – – – – Категорія В 13 4 17 2 – 2 Категорія С 32 4 36 10 – 10 Приватні особи 37 2 39 5 – 5 Всього 82 10 92 17 – 17

* Суб’єкти злочину розподілені по категоріях: «А» – службові особи, що займають особливо відповідальне становище; «В» – службові особи, що займають відповідальне становище; «С» – службові особи (всі решта); «Приватні особи» – приватні особи, які не є службовими особами, однак виступають надавачами неправомірної вигоди або посередниками у корупційних злочинах.

Інші види покарань

У процентному відношенні у 2017 році було менше звільнено від покарання (умовне позбавлення волі) осіб, що надавали хабарі чи намагалися іншим чином впливати на прийняття рішень, ніж у 2016-му. За перші п’ять місяців цього року таких засуджених нараховувалося 6 осіб, в основному це приватні особи, а торік – 5, більшість з яких дрібні службовці.

За 5 місяців 2017 року було виправдано по ст. 369 та 369-2 чотири особи, а у 2016-му – двох. Переважно це приватні особи.

Хто покараний

За ст. 369 та 369-2 КК за 5 місяців 2016 та 2017 років не засудили жодного службовця, який відноситься до категорії А, тобто службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.

До категорії B, тобто службовців, які займали відповідальне становище, у 2017 році належали 19 засуджених (в основному це представники Міністерства внутрішніх справ чи Національної поліції), а у 2016 – троє. Процент службовців цієї категорії у цьому році склав 17% від усіх вироків, що на 8% вище від цього показника за минулий рік.

Зокрема, торік суд оштрафував на 25,5 тис грн заступника начальника слідчого відділення Теребовлянського райвідділу УМВС України в Тернопільській області Павла Ялинського, який у 2015 році отримав хабар за вплив на слідчу СВ Теребовлянського РВ у Тернопільській області, щоб вона прийняла постанову про закриття кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовцями реєстраційної служби Теребовлянського райуправління юстиції.

Цього річ суд оштрафував на 25 тис грн сільського голову с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області Миколу Зелінського та спеціаліста-землевпорядника Ямницької сільради Романа Бибика, які у 2016 році хотіли отримати $200 тис неправомірної вигоди за допомогу в отриманні 2 га землі біля автодороги «Мукачеве-Львів», але були затримані після передачі першої частини хабара у розмірі $3 тис.

Крім того, у 2017 році на 5 тис грн була оштрафована начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області Світлана Грінченко, яка за 100 тис грн. хабара пообіцяла підприємцю вплинути на свого начальника, щоб він зменшив розмір сплати донарахованих сум податків разом зі штрафними санкціями з 7 млн грн до 20 тис грн.

Цього річ керівник апарату Овідіопольської РДА Одеської області та т.в.о першого заступника голови Овідіопольської РДА Микола Рудик отримав покарання у вигляді штрафу 25,5 тис грн. за отримання $5 тис (130 тис грн.) хабара за вплив на начальника відділу містобудування та архітектури Овідіопольської РДА, щоб він прискорив видачу документації щодо земельної ділянки площею 2 га для розміщення холодильних складів для зберігання плодоовочевої продукції.

Щодо перших трьох службовців вирок набув законної сили, відносно Рудика – ні.

Решта засуджених – це службовці середньої та дрібної ланки (категорія С), а також приватні особи.

Розміри хабарів

43% отриманих чи наданих хабарів за зловживання впливом у 2017 році – це суми від 1 тис грн. до 10 тис грн. За аналогічний період 2016 році цей показник був меншим і становив 26%.

За п’ятимісячний термін минулого року 44% – це були суми від 10 тис грн. до 100 тис грн. Цього року мова про такі суми йшла у 37% вироків.

У той же час у 2017 році відсоток дрібних хабарів сумою до 1 тис грн. склав 12%, у 2016 – 22%, а щодо сум від 100 тис до 300 тис грн., то вони склали майже по 8% у кожному порівнювальному періоду.

За 5 місяців 2016 та 2017 років нема жодного засудженого службовця, якого б обвинувачували у отриманні суми, більшої від 300 тис грн. У той же час, згідно з вироком від 16 січня 2017 року, 25,5 тис грн. штрафу отримав підприємець Олександр Фомін, який у 2016 році намагався дати хабар у розмірі $20 тис (526 тис грн.) працівнику СБУ, щоб той вплинув на рішення щодо повернення великої партії незаконно виготовлених тютюнових виробів, не придатних для реалізації в Україні, які були вилучені правоохоронцями в Одеському порту.

Блог від: Віктор Волокіта

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