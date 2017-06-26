«Прокладка» Адамовського поділила з «Укргазвидобуванням» третину мільярда на бензин для армії

Міністерство оборони України 22 червня за результатами тендеру уклало чотири угоди про постачання бензину до листопада на загальну суму 365,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Державному ПАТ «Укргазвидобування» за 198,07 млн грн. замовили 7 550 т бензину А-80-Євро4-Е5. Із них 5 тис т коштуватиме 26 150 грн./т, а 2 550 т – 26 400 грн./т.

ТОВ «Газтрейд» відписали 166,94 млн грн. на 6 350 т альтернативного бензину А-80А-ДЗ виробництва ТОВ «Трейд Коммодіті» по 26 290 грн./т.

У травні армія замовляла його «Газтрейду» по 26 351 грн./т, що тоді загалом відповідало ринковій вартості подібного палива.

Нині передбачено забезпечення виконання кожного з договорів у розмірі 5%.

Переможці змагались лише між собою, не знижуючи ціни під час аукціонів. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала близько відсотка.

У тендері за одним з лотів, виграних «Газтрейдом», хотіло взяти участь ТОВ «Техойл Рітейл» Артема Івушкіна. Однак його не допустили до торгів через якусь невідповідність умовам тендерної документації.

Дніпровський «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. створено в листопаді 2016 року під назвою «Рапторія». Він почав отримувати держпідряди цьогоріч у квітні, переважно в Міноборони.

Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 роках Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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