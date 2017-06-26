«Прокладка» Адамовського поділила з «Укргазвидобуванням» третину мільярда на бензин для армії

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Міністерство оборони України 22 червня за результатами тендеру уклало чотири угоди про постачання бензину до листопада на загальну суму 365,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Державному ПАТ «Укргазвидобування» за 198,07 млн грн. замовили 7 550 т бензину А-80-Євро4-Е5. Із них 5 тис т коштуватиме 26 150 грн./т, а 2 550 т – 26 400 грн./т.

ТОВ «Газтрейд» відписали 166,94 млн грн. на 6 350 т альтернативного бензину А-80А-ДЗ виробництва ТОВ «Трейд Коммодіті» по 26 290 грн./т.

У травні армія замовляла його «Газтрейду» по 26 351 грн./т, що тоді загалом відповідало ринковій вартості подібного палива.

Нині передбачено забезпечення виконання кожного з договорів у розмірі 5%.

Переможці змагались лише між собою, не знижуючи ціни під час аукціонів. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала близько відсотка.

У тендері за одним з лотів, виграних «Газтрейдом», хотіло взяти участь ТОВ «Техойл Рітейл» Артема Івушкіна. Однак його не допустили до торгів через якусь невідповідність умовам тендерної документації.

Дніпровський «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. створено в листопаді 2016 року під назвою «Рапторія». Він почав отримувати держпідряди цьогоріч у квітні, переважно в Міноборони.

Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 роках Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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