Половину з 96 мільйонів на шляхопровід біля НАУ азербайджанці віддадуть «потерпілому» конкуренту тестя Насірова

КК «Київавтодор» 21 червня за результатами тендеру замовила представництву «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» капітальний ремонт шляхопроводу в Солом’янському районі за 96,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня 2018 року відремонтують шляхопровід на перетині проспекту Комарова та бульвару Гавела (Лепсе) над проїжджою частиною та колією швидкісного трамвая.

Субпідрядник ТОВ «Тернопіль Мостобуд» виконає роботи з ремонту мостових конструкцій на 40%, а ТОВ «Україна-Енергосервіс Лтд» перевлаштує колії, контактну мережу та сигналізацію на 25% вартості договору. Частина техніки належить переможцю, решта буде залучена у ТОВ «Тілльман Інжинірінг», ТОВ «Проджектбуд», ТОВ «Сільверцентр» і ТОВ «Алов» за договорами надання послуг.

За підсумковою відомістю, геотекстиль Typar 49 коштує 93 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У відкритих джерелах його можна знайти у продажу вдвічі дешевше – по 48 грн./кв. м.

Елімінатор РТ замовити по 277 тис грн./т. Нещодавно на тендері Черкаської САД він коштував на 16% дешевше – по 238 тис грн./т.

Тонна асфальтобетону крупнозернистого щільного типу Б марки 1 модифікованого полімерами коштує 1 960 грн., дрібнозернистого щільного типу Б марки 1 модифікованого полімерами – 1 803 грн., піщаного щільного типу Г марки 1 – 1 557 грн. У квітні його продавали дорожче: перші два типи – від 2 тис грн./т, а третій – по 1 739 грн./т.

Кубометр піску природного рядового коштує 57 грн., що відповідає ринковій ціні, а природного збагаченого – 1 621 грн.

Тонна бітумної мастики Bitumastic Joint коштує 406 тис грн., труб Д219х6, Д89х4 зі сталі 12Х18Н10Т –100 тис грн., рейок Т-62 – 39 тис грн., металевого оцинкованого поруччя – 48 тис грн., металевого бар’єрного огородження – 51 тис грн.

Тонований триплекс 5+5 обійдеться у 1 309 грн./кв. м, а фасадна стійково-ригельна система Талісман ТВ2-48 (скло тоноване і прозоре) – у 2 706 грн./кв. м.

Стрілкові переводи СК50 коштують по 475 тис грн., опори ОКМ-12 – по 62 тис грн., опори ОКМ-19 – по 95 тис грн.

Ціни цегли, щебеню, гарячекатаної арматурної сталі, бетону та деревини відповідають ринку та іншим тендерам.

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років, на бетонний і залізобетонний бортовий камінь, гідроізоляцію проїжджої частини, захист від корозії, деформаційні шви, з’єднання моста з насипом, систему водовідведення, опорні бетонні плити під люки, огорожу, поручні, люки та зливоприймальні решітки чавунні – 10 років, на покриття проїжджої частини – 5 років, на два ліфти виробництва ТОВ «Завод Євроформат» – півтора року, на горизонтальну дорожню розмітку двокомпонентним холодним пластиком – рік.

На заробітну плату піде 4,47 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 436 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі 96,84 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Шляхбудексплуатація» дніпровця Дмитра Гончарова і киянки Наталії Моторної та ДочП «Гранiт Україна» ТОВ «Енергопромiмпекс» Олександра Крапивка.

Переможець на чолі з Анаром Таіровим представляє компанію «Alke Insaat Sanaye ve Ticaret» з Азейрбайджану, якою володіє Бабаєв Расим Галібіят огли. Він уперше виграв державний тендер в Україні.

Субпідрядник «Тернопіль Мостобуд» належить низці фізосіб, зокрема Юрію Левковичу (50%) і його сину Володимиру Левковичу (36%).

Володимир Левкович є співвласником та керуючим партнером юридичної фірми «Ярлан». Влітку 2015 року він представляв у Господарському суді Києва фірму «Борен-А», що входить у Корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. У листопаді того ж року «Борен-А» та «Ярлан» розіграли підряд КК «Київавтодор» на ремонт дороги за 10 млн грн.

Після арешту Насірова Володимир Левкович заявив, що він на початку трудової працював у структурах Глімбовського, однак його компанія «Тернопіль мостобуд» є конкурентом тестя податківця, і не раз стикалась з проблемами з боку фіскальної служби.

«Я сам бачив лист, підписаний особисто Романом Насіровим із прямим завданням місцевим податківцям провести непланову перевірку з посиланням на обставини, яких не було» – розповів Левкович «20 хвилинам».

Власниками фірми «Україна-Енергосервіс Лтд», яка поставляла «Київпастрансу» рейки, є Володимир, Олександр і Тамара Гутирі.

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