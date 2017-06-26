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Поліція розслідує привласнення 2,4 млн бюджетних коштів на реконструкції каналізації в Закарпатті

26 Червня 2017

Поліція підозрює директора ТОВ «Екосистеми Проф» та підприємця-інженера технічного нагляду у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму 2,41 млн грн. під час реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства м. Берегове Закарпатської області. Про це свідчить ухвала Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14 червня.

За даними слідства, у грудні 2015 року начальник управління міського господарства і благоустрою Берегівської міської ради та директор ТОВ «Екосистеми Проф» уклали договір підряду щодо  реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства КНС-3 (каналізаційно-насосної станції) по вул. Келчеї в м. Берегове за 3,83 млн грн. Згідно з додатковою угодою сума склала 3,36 млн грн.

Того ж місяця директор «Екосистеми Проф» та ФОП-інженер технагляду підписали акти виконаних будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про будівельні роботи по реконструкції КНС-3 по вул. Келчеї у м. Берегово за 3,36 млн грн. Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість робіт завищена на 3,03 млн грн.

На підставі фіктивних документів у грудні 2015 року фірмі «Екосистеми Проф» було перераховано 2,12 млн грн. Усього ж, на думку слідства, директор фірми та інженер технагляду заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 2,41 млн грн.

Суд задовольнив клопотання слідчих в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області і наклав арешт на статутний капітал ТОВ «Екосистема Проф», який становить 100 тис грн., водночас відмовився арештувати кошти «Екосистеми Проф», які знаходяться на банківському рахунку, оскільки досудове розслідування безпосередньо стосується директора фірми і не проводиться у відношенні до юридичної особи.

Директором та власником київського ТОВ «Екосистеми Проф» є Ігор Кравченко. За даними системи «Прозорро», у 2016 році фірма уклала 4 угоди з управліннями управління міського господарства і благоустрою Берегівської міської ради, яке очолює Вячеслав Міщенко, на загальну суму 400 тис грн.

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