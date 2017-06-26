Аваківська ДСНС на чверть підняла ціни на пожежні машини «ляшківця» за півмільярда

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій  (ДСНС) 21 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» пожежно-рятувальних автомобілів на 600,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч партіями поставлять:

  • 105 пожежних автоцистерн АЦ-4-60 (530905)-515М на шасі МАЗ-530905 (Білорусь) із двигуном ЯМЗ-238ДЕ2 (Росія) по 4,61 млн грн.
  • 25 пожежних автоцистерн АЦ-4-60 (5401НЕ)-515К на шасі КрАЗ-5401НЕ (Україна) із двигуном ЯМЗ-238ДЕ2 (Росія) або ЯМЗ-53602-30 (Росія) або WP10.380E32 (Китай) по 4,63 млн грн.

На сайті «Пожмашини» дані про такі моделі відсутні. Вони будуть виготовлені цьогоріч та оснащені стаціонарним лафетним стволом Protek Style 622 з ручним керуванням, стаціонарною телескопічною щоглою освітлення Fireco Standart 4х250 LED 6 м, пожежно-технічними засобами тощо.

У грудні 2016 року ДСНС замовила «Пожмашині» дещо інші автоцистерни АЦ-4-60 (5309) 505М на шасі МАЗ-530905 із двигунами ЯМЗ-238ДЕ2 по 3,81 млн грн., тобто на 21% дешевше.

Як і тоді, гарантійний термін експлуатації становить два роки, а гарантія на цистерну для води та бак для домішок – п’ять років.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 600,84 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на відсоток ціною традиційно було ПАТ «Виробниче об’єднання «Автотранспортник» Валентина Затхея, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

У 2015 році тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв про необхідність купувати техніку саме у «Пожмашини».

У листопаді 2015 року уряд дозволив повну передоплату за пожежну техніку на строк до шести місяців, прийнявши відповідні зміни у постанову «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Бюджет на 2016 рік був прийнятий уночі 25 грудня 2015 року. Напередодні прийняття лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявляв, що його фракція не буде голосувати за бюджет. Однак після того, як за пропозицією нардепа від БПП Максима Курячого у проект бюджету внесли майже 400 млн грн. на закупівлю пожежної техніки, «радикали» відразу проголосували «за».

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік балотувався у  у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання торік обшукували у зв’язку іншим тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.

Чечоткін очолює ДСНС із травня 2015 року, а до того був заступником свого попередника Зоряна Шкіряка. Той протримався на посаді півтора місяця та пішов у відставку після евакуації українців зі зруйнованого землетрусом Непалу, а згодом став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ще раніше головою ДСНС був Сергій Бочковський, якого в березні 2015 року затримали на засіданні Кабміну разом із заступником Василем Стоєцьким.

Загалом із серпня 2016 року ДСНС уклала з «Пожмашиною» три угоди щодо автоцистерн на загальну суму 1,02 млрд грн. Умови однієї з них щодо штрафних санкцій фірма безуспішно оскаржувала в суді.

 

Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком»

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