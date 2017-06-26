8,3 мільярди минулого тижня

Пожежні машини від «ляшківця», дороги Сумщини, Полтавщини, Харківщини і Прикарпаття, труби від Пінчука для «УГВ», паливо від «УГВ» для армії, обладнання від Ахметова для шахтарів.

З 19 по 24 червня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 18,18тисяч закупівель на загальну суму 8,31 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,03 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД 1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 600,33 ТзОВ «Промислова компанія» Пожмашина» Пожежно-рятувальні автомобілі для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт UA-2017-03-17-001005-b-b1 2. Служба автомобільних доріг у Сумській області 320,87 ТОВ «Автомагістраль-Південь» код – ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець (окремими ділянками)

( 45233142-6 — Ремонт доріг) UA-2017-04-27-000914-a-c1 3. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 307,49 ТОВ «Ростдорстрой» Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 – км 129+400, Полтавська область. UA-2017-02-24-000774-b-b1 4. ПАТ «Укргазвидобування» 174,98 ТОВ «Інтерпайп Україна» 17Т-174_Труби насосно-компресорні в асортименті UA-2017-04-05-002098-b-b1 5. Міністерство оборони України 130,74 ПАТ «Укргазвидобування» Нафта і дистиляти (09130000-9) (бензин) UA-2017-04-07-002292-b-b1 6. Державна служба україни з безпеки на транспорті 109,19 ТОВ «Радіал-Україна» Придбання мобільних пунктів контролю UA-2017-03-06-000687-a-a1 7. Державне підприємство «Селидіввугілля» 102,73 АТ «НВК Гірничі Машини» Секції механізованого кріплення для ВП «Шахта 1/3 «Новогродівська» UA-2017-04-25-000717-a-b1 8. Служба автомобільних доріг у Харківській області 97,56 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» на ділянці км 10+885 — км 129+277 Харківської області UA-2017-04-19-000104-c-c1 9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 97,29 ТОВ «Інтер буд» Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Богородчанського, Городенківського, Галицького, Надвірнянського, Рогатинського, Тлумацького, Тисменицького районів та Яремчанської міської ради Івано-Франківської області UA-2017-03-24-000730-b-b3 10. Комунальна корпорація «Київавтодор» 96,31 «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Комарова та бульв. Івана Лепсе в Солом’янському районі UA-2017-04-06-001510-b-c1