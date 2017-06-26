8,3 мільярди минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
26 Червня 2017
Пожежні машини від «ляшківця», дороги Сумщини, Полтавщини, Харківщини і Прикарпаття, труби від Пінчука для «УГВ», паливо від «УГВ» для армії, обладнання від Ахметова для шахтарів.
З 19 по 24 червня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 18,18тисяч закупівель на загальну суму 8,31 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,03 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди/ІД
|1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|600,33
|ТзОВ «Промислова компанія» Пожмашина»
|Пожежно-рятувальні автомобілі для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт UA-2017-03-17-001005-b-b1
|2. Служба автомобільних доріг у Сумській області
|320,87
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|код – ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-07 Шостка-Кролевець (окремими ділянками)
( 45233142-6 — Ремонт доріг) UA-2017-04-27-000914-a-c1
|3. Служба автомобільних доріг у Полтавській області
|307,49
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 – км 129+400, Полтавська область. UA-2017-02-24-000774-b-b1
|4. ПАТ «Укргазвидобування»
|174,98
|ТОВ «Інтерпайп Україна»
|17Т-174_Труби насосно-компресорні в асортименті UA-2017-04-05-002098-b-b1
|5. Міністерство оборони України
|130,74
|ПАТ «Укргазвидобування»
|Нафта і дистиляти (09130000-9) (бензин) UA-2017-04-07-002292-b-b1
|6. Державна служба україни з безпеки на транспорті
|109,19
|ТОВ «Радіал-Україна»
|Придбання мобільних пунктів контролю UA-2017-03-06-000687-a-a1
|7. Державне підприємство «Селидіввугілля»
|102,73
|АТ «НВК Гірничі Машини»
|Секції механізованого кріплення для ВП «Шахта 1/3 «Новогродівська» UA-2017-04-25-000717-a-b1
|8. Служба автомобільних доріг у Харківській області
|97,56
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» на ділянці км 10+885 — км 129+277 Харківської області UA-2017-04-19-000104-c-c1
|9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|97,29
|ТОВ «Інтер буд»
|Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Богородчанського, Городенківського, Галицького, Надвірнянського, Рогатинського, Тлумацького, Тисменицького районів та Яремчанської міської ради Івано-Франківської області UA-2017-03-24-000730-b-b3
|10. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|96,31
|«Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет»
|Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Комарова та бульв. Івана Лепсе в Солом’янському районі UA-2017-04-06-001510-b-c1