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Пінчук і Ахметов без торгу купили у залізниці брухту на чверть мільярда

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8,3 мільярди минулого тижня

25.06.2017

Топ-10 закупівель половини червня

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Топ-20 закупівель травня

25 Червня 2017

«Автомагістраль-Південь» на дорогах Харківщини, Дніпропетровщини і Львівщини, Пінчук на «Укргазвидобуванні» та «Укрзалізниці».

З 1 по 31 травня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 67,34 тисяч закупівель на загальну суму 40,18 млрд грн. З цієї суми по двадцяти найбільших тендерах пройшло 14,90 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПрАТ «Укргідроенерго» 2480,96 Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» Виконання генпідрядних робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4 для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго»
2. Служба автомобільних доріг у Харківській області 1967,98 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування  державного значення  Р-46 Харків – Охтирка на ділянці км 8+623 – км 89+304 і Чугуїв – Мілове на ділянці км 2+635 – км 110+735
3. Южненська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний») 1651,01 China Harbour Engineering company Ltd. Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне Одеської області (Перша черга будівництва. Перший пусковий комплекс);

Будівництво об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний» (будівельно-монтажні роботи)
4. ПАТ «Укртрансгаз» 1290,56 ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-Північ» природний газ
5. Служба автомобільних доріг у Львівській області 1176,26 ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп, на ділянці км 621+500 – км 690+000 та інших доріг
6. ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» 1060,66 ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область
7. Служба автомобільних доріг у Львівській області 740,40 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород на ділянці км 10+200 – км 72+757
8. ПАТ «Укргазвидобування» 680,87 ТОВ «Інтерпайп Україна» труби
9. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 608,70 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт  автомобільної дороги державного значення    Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через  м. Кременчук) на ділянці км 414+377 – км 450+455
10. Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України 442,40 ТОВ «Компас груп» Комплекс робіт з проектування та будівництва житлових будинків для військовослужбовців Служби безпеки України по вул. Причальній, 5-а у Дарницькому районі м. Києва
11. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 428,09 ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Поточний середній ремонт  автомобільної дороги державного значення   Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через  м. Кременчук) на ділянці км 414+377 – км 450+455
12. ПАТ «Укргазвидобування» 397,42 ТОВ «Спецмехсервіс» Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником
13. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 348,23 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 – км 92+345 (окремими ділянками), Т-17-11 /М-22/-Соснівка-Кременчук-Комсомольськ
14. ПАТ «Укргазвидобування» 293,21 «Солар Турбінс Інтернешнл Компані» Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником
15. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 267,65 ТОВ «Інтерпайп Україна» колеса  суцільнокатані  з  УЗК
16. Служба автомобільних доріг у Харківській області 229,89 ТОВ «САТ Україна» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування  державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 472+218- км
17. Служба автомобільних доріг у Львівській області 228,00 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни на ділянці км 121+400 – км 153+16
18. ПАТ «Укргазвидобування» 216,00 ТОВ «Карпатигаз» Послуги оренди дожимних компресорних станцій
19. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 208,56 ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Послуги з поточного ремонту автошляхів
20. ПАТ «Укргазвидобування» 179,70 ТОВ «Інтерпайп Україна» Насосно-компресорні труби в асортименті

 

 

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