Топ-20 закупівель травня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Червня 2017
«Автомагістраль-Південь» на дорогах Харківщини, Дніпропетровщини і Львівщини, Пінчук на «Укргазвидобуванні» та «Укрзалізниці».
З 1 по 31 травня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 67,34 тисяч закупівель на загальну суму 40,18 млрд грн. З цієї суми по двадцяти найбільших тендерах пройшло 14,90 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПрАТ «Укргідроенерго»
|2480,96
|Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд»
|Виконання генпідрядних робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4 для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго»
|2. Служба автомобільних доріг у Харківській області
|1967,98
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-46 Харків – Охтирка на ділянці км 8+623 – км 89+304 і Чугуїв – Мілове на ділянці км 2+635 – км 110+735
|3. Южненська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний»)
|1651,01
|China Harbour Engineering company Ltd.
|Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне Одеської області (Перша черга будівництва. Перший пусковий комплекс);
Будівництво об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний» (будівельно-монтажні роботи)
|4. ПАТ «Укртрансгаз»
|1290,56
|ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-Північ»
|природний газ
|5. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|1176,26
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп, на ділянці км 621+500 – км 690+000 та інших доріг
|6. ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»
|1060,66
|ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія»
|Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область
|7. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|740,40
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород на ділянці км 10+200 – км 72+757
|8. ПАТ «Укргазвидобування»
|680,87
|ТОВ «Інтерпайп Україна»
|труби
|9. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
|608,70
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) на ділянці км 414+377 – км 450+455
|10. Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України
|442,40
|ТОВ «Компас груп»
|Комплекс робіт з проектування та будівництва житлових будинків для військовослужбовців Служби безпеки України по вул. Причальній, 5-а у Дарницькому районі м. Києва
|11. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
|428,09
|ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) на ділянці км 414+377 – км 450+455
|12. ПАТ «Укргазвидобування»
|397,42
|ТОВ «Спецмехсервіс»
|Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником
|13. Служба автомобільних доріг у Полтавській області
|348,23
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 – км 92+345 (окремими ділянками), Т-17-11 /М-22/-Соснівка-Кременчук-Комсомольськ
|14. ПАТ «Укргазвидобування»
|293,21
|«Солар Турбінс Інтернешнл Компані»
|Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником
|15. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|267,65
|ТОВ «Інтерпайп Україна»
|колеса суцільнокатані з УЗК
|16. Служба автомобільних доріг у Харківській області
|229,89
|ТОВ «САТ Україна»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 472+218- км
|17. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|228,00
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни на ділянці км 121+400 – км 153+16
|18. ПАТ «Укргазвидобування»
|216,00
|ТОВ «Карпатигаз»
|Послуги оренди дожимних компресорних станцій
|19. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
|208,56
|ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС»
|Послуги з поточного ремонту автошляхів
|20. ПАТ «Укргазвидобування»
|179,70
|ТОВ «Інтерпайп Україна»
|Насосно-компресорні труби в асортименті
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