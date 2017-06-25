Топ-10 закупівель половини червня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Червня 2017
Домінування «Альткома», радіаційні відходи для Росії, імпортні буровики для «Укргазвидобування», ремонт вагонів на заводі Юрушева.
З 1 по 18 червня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 39,87 тисяч закупівель на загальну суму 16,76 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,98 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Полтавській області
|887,78
|ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»
|Будівництво шляхопроводу та транспортної розв’язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150, Полтавська область.
Поточний середній ремонт окремих ділянок :
– дороги державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин
– Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/
– Т-17-14 Чорнухи-Лубни
|2. ПАТ «Укргазвидобування»
|786,46
|«Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd»
|Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником (аутсорсінг)
|3. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|454,01
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 Львів – Тернопіль на ділянках км 11+257 – км 17+550, км 17+550 – км 30+400, км 30+400 – км 33+858, км 33+858 – км 67+000 Львівської області
(додаткове надання послуг);
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир – Волинський – Червоноград – Жовква на ділянці км 137+000 – км 160+363 Львівської області
|4. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|438,73
|Федеральне державне унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Маяк» (ФДУП «ВО «Маяк» (Росія)
|Кількість надання послуг: зберігання ВАВ і повернення осклованих ВАВ в орієнтовній кількості 544,06 тони
|5. ПАТ «Укрзалізниця»
|428,27
|ПАТ «Дніпровагонрембуд»
|Послуги з проведення капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів
|6. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|411,25
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-21 Долина – Хуст на ділянці км 0+060 – км 44+983
|7. Служба автомобільних доріг у Харківській області
|189,70
|ТОВ «ДАФ-С»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград на ділянці км 3 + 000 — км 132 + 000 Харківської області
|8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|136,21
|ТОВ «Ростдорстрой»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через м.Кременчук) на ділянці км 109+600-км 120+800, Черкаська область
|9. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|130,79
|ТОВ «Главшляхбуд»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через м.Кременчук) на ділянці км 98+000-км 109+600, Черкаська область
|10. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|121,23
|ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»
|поточний середній ремонт мосту через р.Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань
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