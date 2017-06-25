Топ-10 закупівель половини червня

Домінування «Альткома», радіаційні відходи для Росії, імпортні буровики для «Укргазвидобування», ремонт вагонів на заводі Юрушева.

З 1 по 18 червня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 39,87 тисяч закупівель на загальну суму 16,76 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,98 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 887,78 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» Будівництво шляхопроводу та транспортної розв’язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150, Полтавська область. Поточний середній ремонт окремих ділянок : – дороги державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин – Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ – Т-17-14 Чорнухи-Лубни 2. ПАТ «Укргазвидобування» 786,46 «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником (аутсорсінг) 3. Служба автомобільних доріг у Львівській області 454,01 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 Львів – Тернопіль на ділянках км 11+257 – км 17+550, км 17+550 – км 30+400, км 30+400 – км 33+858, км 33+858 – км 67+000 Львівської області (додаткове надання послуг); Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир – Волинський – Червоноград – Жовква на ділянці км 137+000 – км 160+363 Львівської області 4. ДП «НАЕК «Енергоатом» 438,73 Федеральне державне унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Маяк» (ФДУП «ВО «Маяк» (Росія) Кількість надання послуг: зберігання ВАВ і повернення осклованих ВАВ в орієнтовній кількості 544,06 тони 5. ПАТ «Укрзалізниця» 428,27 ПАТ «Дніпровагонрембуд» Послуги з проведення капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів 6. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 411,25 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-21 Долина – Хуст на ділянці км 0+060 – км 44+983 7. Служба автомобільних доріг у Харківській області 189,70 ТОВ «ДАФ-С» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград на ділянці км 3 + 000 — км 132 + 000 Харківської області 8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 136,21 ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через м.Кременчук) на ділянці км 109+600-км 120+800, Черкаська область 9. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 130,79 ТОВ «Главшляхбуд» поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через м.Кременчук) на ділянці км 98+000-км 109+600, Черкаська область 10. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 121,23 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» поточний середній ремонт мосту через р.Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Хіт-парад