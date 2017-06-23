«Укргазвидобування» дало Пінчуку 175 мільйонів, викинувши дешевших арабів із китайськими трубами не тої різьби

ПАТ «Укргазвидобування» 21 червня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 174,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені фірма Віктора Пінчука поставить 3 439 т різних насосно-компресорних труб виробництва ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» у 2017 році по 50-51 тис грн. за тонну. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Труба 73,00 х 5,50 Е гладка з муфтами, виконання Б, ГОСТ 633-80 коштує 50 545 грн./т.

У жовтні 2016 року «Інтерпайп» пропонував її «Укргазвидобуванню» на 17% дешевше – по 43 200 грн./т. Але тоді у специфікації не були вказані муфти.

Таку трубу іншого розміру 73,00х5,50 Д нині замовили по 48 918 грн./т. Це на 29% дорожче від торішньої ціни первинної пропозиції «Інтерпайпу» в 37 860 грн./т.

Ціна нинішньої угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 175,55 млн грн. Жоден із трьох учасників тендеру не знижував ціну під час аукціону.

Компанія «Petroleum Pipe Middle East FZE» (ОАЕ), контактною особою якої у «Прозорро» зазначений Андрій Александров, пропонувала на 9% нижчу ціну за продукцію «Taicang Xinbaoyi Steel Pipe Manufacture Co., Ltd» (Китай). Однак її відхилили через невідповідність різьби вимогам тендерної документації.

Дорожчим конкурентом із вищою на третину відсотка ціною було дніпровське ТОВ «Нафтосервіс» Анатолія Бєліченка та Андрія Лябогова. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ Труба насосно-компресорна 60,32×4,83 Р110, тип різьбового з’єднання UPJ гладкі з муфтами, ТУ У 27.2- 35537363-209:2010, R2 1 970,5 51 265 Труба насосно-компресорна 73,02×5,51 Р110, тип різьбового з’єднання UPJ гладкі з муфтами, ТУ У 27.2- 35537363-209:2010, R2 803,8 50 965 Труба насосно-компресорна 73,00 х 5,50 Д гладкі з муфтами, вик. Б, ГОСТ 633-80 375 48 918 Труба насосно-компресорна 73,00 х 5,50 Е гладкі з муфтами, вик. Б, ГОСТ 633-80 290 50 545

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