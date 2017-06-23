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«Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

23 Червня 2017

ДП «Селидіввугілля» 21 червня за результатами тендерів замовило ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» гірничого обладнання на 213,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2018 року мають поставити:

  • за 102,73 млн грн. – секції механізованого кріплення ДМ індивідуального виконання для умов ВП «Шахта 1/3 «Новогродівська» із РСД-10 та КПУ по 1,22 млн грн.;
  • за 64,69 млн грн. – скребковий конвеєр СП326-36.22 з електродвигунами N=2х65/200 кВт, комплектом навісного обладнання, ланцюгом Fasing 26х92, базовим ЗІП;
  • за 46,11 млн грн. – очисний комбайн УКД400.00.00.000-26 без частотного перетворювача і комплексу засобів управління, шнеки діаметром 900 мм, електродвигуни від «Damel» (Польща) SG7W490M-4 (200 кВт) – 2 од., SG3447M-8Af (26 кВт) – 2 од., SG3292-S4 (8 кВт) – 1 од., без штрекового електро та допоміжного обладання, без ЗІП.

Виробником конвеєра і комбайна є ПАТ «Харківський машинобудівних завод «Світло шахтаря» Геннадiя Висоцького і кіпрського офшора «Юмбх Юкрейнієн Мешін Білдінг Холдінг Лімітед» (входить в СКМ Ріната Ахметова), а кріплень – ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» із холдингу «Корум Груп» групи «СКМ».

Товар поставлятимуть після авансу в розмірі 100%: кріплення і конвеєр – протягом чотирьох місяців, а комбайн – протягом семи місяців.

Анонімна фірма питала, на підставі яких нормативних або законодавчих документів передбачена повна передоплата. Замовник послався на Цивільний кодекс і заявив, що особливі вимоги до комбайну потребують тривалого циклу виробництва у заводських умовах. Він пише: «Отримання обігових котів від покупця у вигляді попередньої оплати може значно скоротити строк виготовлення технічно складного виробу та надасть можливість постачальнику поставити товар покупцю у найкоротші терміни».

Сума угод на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості в 218,95 млн грн.

На всіх трьох тендерах єдиним конкурентом із вищими на 0,5-2% цінами було ТОВ «Корум Україна» Ріната Ахметова, засноване ТОВ «Корум Груп» і згаданою кіпрською «Umbh Ukrainian Machine Building Limited».

Акціонером «НВК «Гірничі машини» є британська «Коал Філд Лімітед» панамського офшора «Clean Energy Invest Ltd», а кінцевим бенефіціаром – донеччанка Вікторія Дзюба. На сайті «СКМ» фірма вказана як стара назва «Корум Груп».

Обидва учасники тендеру були лідерами тендерів вуглепрому часів Януковича.

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