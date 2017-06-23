«Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
23 Червня 2017
ДП «Селидіввугілля» 21 червня за результатами тендерів замовило ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» гірничого обладнання на 213,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До квітня 2018 року мають поставити:
Виробником конвеєра і комбайна є ПАТ «Харківський машинобудівних завод «Світло шахтаря» Геннадiя Висоцького і кіпрського офшора «Юмбх Юкрейнієн Мешін Білдінг Холдінг Лімітед» (входить в СКМ Ріната Ахметова), а кріплень – ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» із холдингу «Корум Груп» групи «СКМ».
Товар поставлятимуть після авансу в розмірі 100%: кріплення і конвеєр – протягом чотирьох місяців, а комбайн – протягом семи місяців.
Анонімна фірма питала, на підставі яких нормативних або законодавчих документів передбачена повна передоплата. Замовник послався на Цивільний кодекс і заявив, що особливі вимоги до комбайну потребують тривалого циклу виробництва у заводських умовах. Він пише: «Отримання обігових котів від покупця у вигляді попередньої оплати може значно скоротити строк виготовлення технічно складного виробу та надасть можливість постачальнику поставити товар покупцю у найкоротші терміни».
Сума угод на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості в 218,95 млн грн.
На всіх трьох тендерах єдиним конкурентом із вищими на 0,5-2% цінами було ТОВ «Корум Україна» Ріната Ахметова, засноване ТОВ «Корум Груп» і згаданою кіпрською «Umbh Ukrainian Machine Building Limited».
Акціонером «НВК «Гірничі машини» є британська «Коал Філд Лімітед» панамського офшора «Clean Energy Invest Ltd», а кінцевим бенефіціаром – донеччанка Вікторія Дзюба. На сайті «СКМ» фірма вказана як стара назва «Корум Груп».
Обидва учасники тендеру були лідерами тендерів вуглепрому часів Януковича.
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